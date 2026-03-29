旅遊／櫻花映古寺 京都鋪展千年詩意

在櫻花樹下展翼高飛。（圖作者提供）

我時常幻想，自己是一隻白鷺，在櫻花樹下展翼高飛。修長潔白的羽影在空中描繪出一道道優雅的弧線，掠過無垠的田野與粉白的櫻花隧道，如同春風化身，在花海間輕盈馳騁。那畫面之美，夢幻如詩，令人心醉。而萬萬沒想到，這個夢竟在現實中悄然實現了。這是一場需要天時、地利與人和才能成真的旅程。櫻花的綻放向來難以預測，稍縱即逝，能否遇上全憑命運眷顧。很早我們便開始了籌畫這趟3月的日本賞櫻與單車之旅--機票、住宿、自行車早已預訂妥當，而最關鍵的天氣與花期，只能交給春神安排。

鴨川 古都靈魂的水脈

我們的第一站是京都。甫一抵達，便領取自行車直奔鴨川。鴨川如絲帶蜿蜒，水清如鏡，自北向南靜靜流經京都市區，彷彿是古都靈魂的水脈，低語著歷史與四季的對話。每逢春日，兩岸的櫻花綿延成粉白長廊，從出町柳一路鋪展至四条、五条，行人如織，花影婆娑。

當我們在古老街道間飛馳，第一棵盛開的櫻花赫然映入眼簾，眾人當場煞車，驚喜脫口：「我們實在太幸運了！」每朵櫻花飽滿圓潤，密密匝匝擠滿枝頭，如同童話中的夢境。

第一棵盛開的櫻花赫然映入眼簾。（圖作者提供）

河畔草地新綠初萌，人們鋪著野餐墊，輕聲細語；戀人並肩坐在傳說中的「鴨川等間隔」岸邊，隔著適當距離，相視而笑。河中飛石可踏，孩童跳躍嬉戲，白鷺與鴨群悠悠穿行其間。風起時，櫻瓣如雪飄舞，落在水面，隨波輕漾，時間彷若也慢了下來。

入夜後，鴨川更添風情。河畔茶屋與料理亭搭起川床，榻榻米鋪設，點上燈籠。食客一邊品嘗壽司與炭烤佳肴，一邊觀賞夜色與流水交織的京都春景。這是「納涼床料理」，融合視覺與味覺的雙重饗宴，令人身心皆醉。

清水寺 粉櫻襯托三重塔

翌日，我們前往京都兩座最具代表性的古剎--清水寺與金閣寺。這兩座寺廟分立於城東與城西山巔， 我領騎穿越街巷，無懼車潮，直上山巔。清水寺山道禁止騎行，我們推車而行，當宏偉寺影自林間浮現，所有辛勞都化作無聲的感動。春日的清水寺，如同花神的祭壇。登上懸空的清水舞台，腳下是新綠乍吐的山林，遠眺則是京都層巒與市景。

清水寺是千年古剎。（圖作者提供） 清水寺。（圖作者提供）

3月底，音羽山披上粉櫻花衣，千本櫻自山腳傾瀉而下，與朱紅的本堂、三重塔交織成一幅令人屏息的詩畫。香煙裊裊，鐘聲低鳴，遊人穿和服緩步而行。風吹過，櫻瓣紛飛，花雨輕揚，彷彿時光也染上柔光。泉水潺潺，在飄落的花瓣間泛起圈圈漣漪，似在訴說千年不變的春日情懷。春天的清水寺，是自然的盛放，也是靈魂的覺醒。

整座寺院依山而建，沿著蜿蜒的石階與古樸的街道前行，途中可見古風商店、茶屋與藝品店，充滿京都傳統韻味。無論是宗教信仰、歷史愛好者，或是攝影與自然美景的欣賞者，清水寺都是京都旅程中不可錯過的一站。走進清水寺，首先映入眼簾的是朱紅色的仁王門與三重塔，在蒼翠山林映襯下格外鮮明。

清水舞台 餘暉下如沐佛光

拾級而上，古老石階兩旁綠意盎然，春日時櫻花如雲，秋日楓葉如火，四季更迭間展現不同風貌。來到清水舞台，腳下是懸於斷崖之上的千年木構建築，眼前則是京都市區的寬廣景致。清晨時，薄霧輕籠整座城市，如夢似幻；黃昏時，夕陽將寺院染成金紅，餘暉灑落舞台，如沐佛光。到了夜間，燈光點亮整座寺院，如同浮於黑夜中的光之淨土。

夕陽將清水寺染成金紅，餘暉灑落舞台。（圖作者提供）

清水寺是位於日本京都東山區的一座著名古寺，創建於西元778年（奈良時代），至今已有1200多年的歷史。它屬於北法相宗，以供奉千手觀音為主神。清水寺的名字源自寺院內的一處泉水「音羽瀑布」，泉水清澈甘甜，被認為有祈福與療癒之效。清水寺最為人所知的是「清水舞台」，這是一個懸空伸出的巨大木造平台，建於本堂前方，未使用一根釘子，由139根高大的櫸木支撐。站在舞台上，可以俯瞰京都市區，遠眺比叡山，春天賞櫻、秋天賞楓，景色四季皆美。

美短暫如櫻 也恆久如寺

音羽瀑布自高處流下，分成三道清泉，人們排隊舉勺接水，據說分別象徵長壽、學業與姻緣。水聲潺潺，伴隨著山鳥啼鳴與梵鐘低吟，使人心神安寧。即使是遊人如織的日子，清水寺依舊保有一種靜謐的莊嚴。它不只是觀光景點，更像是一個能讓人暫時放下塵世，與自然與內心對話的聖地。

寺院裡香火裊裊、鐘聲低鳴，遊人穿著和服在石階間緩步而行，時光彷彿慢了下來。風吹過，櫻花飄落，花雨輕揚，如夢似幻。清水寺的泉水仍靜靜流淌，在花瓣飄落時泛起漣漪，彷彿也在訴說千年來不變的春日情懷。春天的清水寺不只是自然的盛放，更是一種古都靈魂的覺醒與延續。它在每年這個時候，讓人記起--美可以短暫如櫻，卻也能恆久如寺。

金閣寺 華麗內斂並存

春天的金閣寺，是京都最耀眼的一幅風景畫。金閣寺正式名稱為鹿苑寺，是位於京都北部的一座禪宗寺院，屬於臨濟宗相國寺派。建於14世紀末，由幕府將軍足利義滿所建，最初作為他的別墅，死後依其遺願改為寺院。寺中最著名的是金閣--這座三層樓的建築外牆貼滿金箔，象徵佛光普照、富貴與權勢，一座如夢似幻的存在。

春光中，金閣寺的金色幻影。（圖作者提供）

春日的陽光灑落，池水倒映著金閣光輝，湖面如鏡，櫻花飄落其上，與倒影交織出尊貴靜謐的畫面。湖邊錦鯉悠游，偶爾水波輕漾，蕩動著夢幻般的倒影。遠山新綠初生，春意盎然，整座寺院宛如穿越時光的金色幻影，提醒著人們：權勢雖短，美可永恆。

寺院建築融合武士的豪華與禪宗的寧靜，一樓宮殿風格，二樓武家住宅，三樓則為中國風佛殿。整體呈現出一種華麗與內斂並存的美感。在這春日的暖光中，金閣寺不只是歷史遺跡，更像是穿越時光的金色幻影，提醒著世人--權勢雖短，美卻能永恆。

我們乘船渡江，欣賞兩岸垂櫻，又是一個心願得以償還。

我們乘船渡江，欣賞兩岸垂櫻。（圖作者提供）

琵琶湖 天堂級單車聖地

最令人驚豔的，是琵琶湖--名副其實的天堂級單車聖地。春天的琵琶湖，如一面映照天地的溫柔明鏡。湖畔櫻花盛放，道路兩側鋪展為粉色長廊，我們騎行其中，宛如穿越春之夢境。湖面映出櫻影與山色，白鷺翩翩飛過，水鳥呢喃低語，花瓣隨風飄落，泛起漣漪層層，詩意盈然。

琵琶湖是名副其實的天堂級單車聖地。（圖作者提供）

春天的琵琶湖，是近畿大地的一面溫柔明鏡。琵琶湖位於日本滋賀縣，是日本最大的淡水湖，面積約670平方公里，形狀如倒置的琵琶樂器而得名。它是日本的重要水源，不僅孕育了周邊豐富的自然生態，也滋養著京都、大阪等地的生活與文化。

琵琶湖被群山環抱，東側有鈴鹿山脈，西側是比良山地。這些山脈在春天時會從白雪轉為新綠，層層疊疊地映入湖面。琵琶湖的湖水來自這些山間的融雪與雨水，水質清澈，是日本最古老的湖之一，已有約400萬年歷史，也是全球少數的古湖之一。

春天來臨時，湖畔被櫻花染成柔粉色，特別是在大津市、長濱市等地的湖岸，櫻花與湖水相映成趣，吸引無數遊人駐足。水鳥成群，候鳥歸來，蘆葦間傳來低語；遠處的比叡山或比良山上，殘雪與新芽交錯，一湖春色，靜謐而深遠。琵琶湖不只是自然景觀，它也連接著歷史與人文：湖上曾有交通舟楫往來，連接京都與北陸；湖畔也有延曆寺、彥根城等古蹟，在古蹟陽光下格外動人。

這裡是白鷺棲息之地。而我，彷彿也成為了那隻最自由、最令人嚮往的白鷺，在櫻花樹下高飛，於春光中馳騁，穿越無邊的櫻花隧道，一湖春色靜謐深遠，天地間彷彿只剩我們與春天輕聲細語。

櫻花吸引無數遊人駐足。（圖作者提供）