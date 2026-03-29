星座／3月29日至4月4日運勢 金牛捍衛愛情 天蠍異性相助

2026年3月29日至4月4日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：日光黃

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰。學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著。財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是令你感到最為傷腦筋的瓶頸。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

異性助力特別強的一周，在工作、生活中異性朋友時常會扮演你的貴人，當你遇到困難時會得到他們的意外援助，讓你一次次渡過難關。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西。若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

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