醫生的話／揭開白內障的16層黑霧

白內障是常聽到的名詞，但可能許多人不知道這是全球第一致盲原因，它造成全球45%的失明病例，38%中度至重度視力障礙病例。白內障的發生率隨年齡增加而明顯上升，80歲以上者的發生率則高達68%至92%以上。美國40歲以上者，將近2500萬人患有白內障。

根據世界衛生組織的報導，白內障導致全球約1700萬人失明；由於人口老年化，這一數字在1990年至2020年間增長了近30%。其中又以南亞(占失明病例的62.9%)和東南亞/大洋洲(占失明病例的47.9%)最為嚴重。

Q1：白內障是怎麼樣發生的呢？

A1：白內障可以說是正常老化的過程中的一種問題。

不過，根據臨床經驗的數據，除了自然老化，其他如糖尿病、高度近視、外傷的因素，甚至於過度的使用都能使眼睛內原本清澈透明的水晶體逐漸混濁，使得光線無法穿透，眼前就會產生模糊、色彩黯淡的情況，這就是白內障了。

Q2：白內障是老人的專利嗎？

A2：白內障不是老人的專利，年輕人也一樣會有這種問題。只要出現視力模糊、眼睛疲勞的問題，應即時糾正，盡心仔細地檢查才能進一步治療或者是提前預防白內障。

Q3：白內障有眼藥水可以用嗎？

A3：近50年來的研究，單憑眼藥水是無法讓白內障痊癒的。

白內障本身是一種水晶體蛋白質變性混濁，這種改變是結構性的無法逆轉。

市面上一般的眼藥水頂多只能延緩白內障的過程，但無法讓已經混濁的水晶體恢復透明，所以眼藥水並不能治癒白內障。

Q4：白內障不做手術，可以嗎？

A4：許多人懷疑若是白內障不治療的話會不會失明？平心而論，白內障是一種慢性的疾病，視力逐漸因水晶體混濁而變得模糊，自然影響生活品質，甚至無法應付日常的生活。

另外嚴重的白內障可能併發青光眼或彩虹炎症，若是治療不當，自然有可能會失明。

Q5：白內障手術有什麼好處呢？

A5：目前新進的儀器和手術已可以將白內障去除，同時放置人工水晶體來取代原本混濁的水晶體。最近的手術發展，已從原本的單純讓視力透明而發展到矯正手術了。

簡單地說，以前手術只是讓看不見的眼睛變得看見，而目前的手術者是除了讓眼睛看清楚以外，還可以搭配植入的人工水晶體，治療原有的近視、遠視、散光和老花眼的情況。

Q6：白內障的手術很痛嗎？

A6：手術過程中，病人會接受局部麻醉，確保手術區內無痛感。一般情況之下，手術過程中不會痛。

Q7：人工水晶體要術前選擇，有講究嗎？

A7：目前幾乎所有使用的水晶體都是可摺疊的人工水晶體。換句話說就是這種水晶體折疊以後可以由很小的鞏膜或者角膜切口注入眼內，再順勢展開。因為傷口小，手術恢復的也很快，發生閃光的情況也較少。

至於人工水晶體本身，大有不同；首先分黃色與透明色，或者是球面與非球面型的。另外人工水晶體可以同時矯正閃光或者是正常的一種。另外還有單焦距水晶體或者是多焦距水晶體，可依照患者的需要而使用特別為個人打造的水晶體。這些都是需要與治療的醫師仔細商討來決定。

Q8：手術之前避免吃什麼食物？

A8：一般來講要避免刺激性的食物，例如酸性、辣性、抽菸、喝酒、喝咖啡。也不要吃芭樂，甘蔗等需要用力咬動拉扯到眼部傷口的食物。

Q9：白內障的手術是兩個眼睛同時開嗎？

A9：大多數患者都是先開一眼，讓手術後檢查視力之後，還有適應的情況來決定進一步如何處理另外一隻眼睛。

舉例來說，有的患者在開右眼的時候裝了長焦距人工水晶體，而再開第二眼的時候只需保留原本的自然水晶體即可。

Q10：白內障手術時間要多久？

A10：過去白內障手術是傳統的方法，在鞏膜上畫開一個傷口，將整個混濁的水晶體移除，同時置入人工水晶體，再縫合傷口。雖不需住院，但是手術時間較久，傷口較大，復元時間也會較長。

目前都是採用超生刀或者是激光手術(鐳射手術)時間縮短至10到15分鐘，恢復也快。

Q11：白內障手術之後需要吃什麼樣的水果嗎？

A11：建議吃各種有顏色的水果，特別是草莓，不僅因為含有大量的維生素C，而且也含抗氧化劑。其他的食物可以選擇甜紅椒、綠花椰菜、哈密瓜以及橘子和蘋果類水果。

Q12：白內障手術之後可以洗頭嗎？

A12：一般建議潑水洗臉，但必須小心清潔，可用生理食鹽水沾洗。手術一、兩周後，如果需要洗頭，一定要小心，不能讓自來水進入眼內。

Q13：手術後是否可以側睡？

A13：白內障手術之後最忌諱的就是壓迫眼球，所以在睡覺的時候，應該該帶防護性眼罩，避免碰壓眼球。

Q14：手術裝的人工水晶體可以使用多久呢？

A14：這是最常問的問題，人工水晶體不像人工關節會有磨損的問題，也不像心律調節器有電池連線的問題，所以一旦植入之後可以使用30-40年以上。

可以說人工水晶體是使用一輩子，除非再發生水晶體霧化或者是水晶體異位情況，才需要更換。

Q15：白內障手術之後需要如何保護眼睛？

A15：手術後初期約一個月左右需要嚴格護理防止感染，關鍵在於要按時點眼藥，佩戴護目鏡來保護，禁止揉眼，避免汙水進入眼睛與及避免提重物、用力排便或激烈運動，防止眼壓升高。

長期來說要維持防曬的習慣，出門戴太陽眼鏡，減少看手機的時間，每看30分鐘休息10分鐘。另外患者需要在三個月、六個月或一年之後複診，預防後發性白內障或黃斑部病變的情況。

飲食方面多攝取富含維生素A、C、E的蔬菜。任何時候出現視力突然惡化，臉疼痛或眼睛紅腫的時候應該立刻回診。

Q16：白內障手術，只能做一次嗎？

A16：一般情況之下，白內障手術只能進行一次，因此在治療前一定要與自己的醫生討論適合自己的人工水晶體，是否可以透過飛秒雷射輔助手術來提高手術的安全跟準確性等。(作者為大華府地區執業醫師)