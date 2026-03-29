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周日動動腦／QR Code的發明靈感來自什麼？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.1994年服務於日本汽車業的工程師原昌宏發明QR Code(快速回應圖碼)，他的靈感來自什麼？

2.在哪個國家如果你背對佛像自拍(Selfie)，你可能會面臨罰款甚至監禁？

3.路易斯•卡羅(Lewis Carroll)因出版《愛麗絲夢遊仙境》聞名於世，但他其實寫過不少學術作品，尤精通哪兩類？

4.1971年阿波羅14號的任務中，宇航員艾倫•雪帕德在月球打出兩顆什麼球？

5.有「歐洲之角」之稱的「羅卡角」位於歐亞大陸的最西端，它是在哪個國家境內？

6.鐮狀細胞貧血症是一種遺傳性血紅蛋白變異，患者雖會貧血，卻因此不易感染何種傳染病？

7.唐代詩作：「我見世間人，個個爭意氣。一朝忽然死，只得一片地...。」出自何人？

8.江戶川亂步的推理小說《孤島之鬼》中的寶藏，其實是其祖先做什麼營生得來的？

9.二戰期間美國曾計畫訓練什麼動物，在他們身上綁小型燃燒彈來炸毀敵方城市？

10.在拉斯維加斯的賭場裡，通常不會看到哪兩樣東西，目的是讓玩家忘記時間？

答案：1.圍棋棋盤 2.斯里蘭卡 3.數學、邏輯學 4.高爾夫 5.葡萄牙 6.瘧疾 7.寒山 8.倭寇 9.蝙蝠 10.時鐘、窗戶

斯里蘭卡 葡萄牙

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