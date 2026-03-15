料理功夫／奶油玉子燒

日式奶油玉子燒為便當增添不同風味。

在匆忙的早晨，或是想為便當增添一些風味，奶油玉子燒永遠是最治癒的存在。這道料理食材簡單，卻考驗著掌廚者的耐心與細膩。我用的是一小塊冷凍奶油，製作色澤金黃的奶油玉子燒。

材料:新鮮雞蛋 2-3顆、糖(可選)、味醂（依個人喜好，建議保持簡單）、一小塊鹽奶油、長方形玉子燒專用鍋、寬面鏟、竹筷。

步驟:

1. 將雞蛋打入碗中。製作玉子燒的在於「混合而非打發」。使用竹筷以劃「Z」字型的方式輕輕撥散蛋黃與蛋白，盡量減少泡泡產生，這樣煎出的會較會細緻無孔洞。

2. 開小火預熱長形鍋，這道食譜的關鍵就在於那一塊奶油。用筷子夾著奶油塊在鍋底均勻塗抹，隨著溫度的升高，奶油會發出陣陣誘人的焦香，這層薄薄的油脂能防止黏鍋。

3. 倒入第一層薄薄的蛋液，輕輕轉動鍋體讓蛋液鋪滿每個角落，以筷子戳破氣泡。當蛋液呈現半凝固狀態時（約七分熟），用寬面鏟將蛋皮由外向內摺疊。別擔心第一層摺得不夠完美，它將成為蛋捲紮實的核心。

4. 重複抹油+倒蛋液

將捲好的蛋塊推向鍋的一端，再次補上奶油潤鍋。倒入第二層蛋液時，記得用鏟子輕輕抬起已捲好的蛋塊，讓新蛋液流過去，這樣每一層才能緊密結合不脫落。重複意以上這個過程，直到蛋液用盡。

5. 定型與收尾

最後一次捲起後，利用鍋邊的直角與鏟子輕壓定型，讓蛋捲呈現漂亮的長方體。關火後利用餘溫靜置一分鐘，讓內部熟透且口感更加穩定。

將玉子燒移至瓷盤，用利刀切成均等的塊狀。這款玉子燒口感外彈內潤，咬下去先是奶油的鹹香，隨後是雞蛋原有的清甜。它可以是一頓精緻早餐的主角，也能成為餐桌上最受歡迎的配菜。

若想試試加入明太子或起司來調味，倒入第一層蛋液後，在蛋液中心鋪上一條長形的明太子醬，再蓋上起司絲，從第二層蛋液開始，就不再加料了。

材料與工具

奶油塊在鍋底均勻塗抹

小火，將泡泡刺破

塗抹第二層蛋液

用鏟子輕輕抬起已捲好的蛋塊，讓新蛋液流過去。

重複以上動作，最後定型與收尾。

關火後利用餘溫靜置一分鐘，讓內部熟透且口感更加穩定。

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