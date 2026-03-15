料理功夫／雙色養生麵包

南瓜麵包

雙色養生麵包

烤箱新舊大小不同，烘焙的溫度和時間會有所差異。隨著科技的進步，烤箱的功能也日新月異。歲末年初大拍賣，買了新的小烤箱，我做南瓜 麵包和紫色蕃薯麵包來試試它的火候，果然在烘焙的溫度方面我往下調整，在時間上也比往昔縮短些，做出來的麵包則依然Q彈美味可口，不輸給大烤箱。

南瓜麵包

材料：

麵粉2杯、玉米粉(corn meal)1/2杯、南瓜1/4個、蔓越莓1/2杯、奇亞籽1大匙、酵母2茶匙、鹽1/2茶匙、紅糖3大匙、水1又2/3杯、酪梨油2大匙。

器具：8X8方形烤盤

作法：

1.南瓜洗淨，去籽，切小塊，以電鍋蒸煮之。蒸熟之後，搗成泥。

2.取一不鏽鋼盆，放入南瓜泥、麵粉、玉米粉、鹽、紅糖、酵母、奇亞籽、蔓越莓，攪拌均勻。

3.緩慢地注入水，逐漸地與乾性材料充分混合，攪拌成麵糊，然後倒入酪梨油，繼續攪拌均勻。

4.取方形烤盤，倒入酪梨油，均勻地塗抹在烤盤底部和四邊，然後倒入少許麵粉，藉著搖晃烤盤的方式，將麵粉平均地附著在烤盤內部各個面向。

5.均勻地倒入麵糊，將烤盤放置於溫暖處，發酵1小時，使麵團變成2倍大。

6.烤箱預熱至華氏350度，將吐司烤盤放入烘焙40分鐘，以烤熟麵包為度。

紫色蕃薯麵包

材料：

麵粉2又1/4杯、玉米粉(corn meal)1/4杯、紫色蕃薯1條、酵母2茶匙、鹽1/2茶匙、紅糖3大匙、水1又2/3杯、酪梨油2大匙。

器具：

8X8方形烤盤

作法：同南瓜麵包，第二步驟放物為:紫色蕃薯泥、麵粉、玉米粉、鹽、紅糖、酵母，攪拌均勻。

南瓜麵包

紫薯麵包

紫薯麵包

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