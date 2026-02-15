我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

封面故事／台灣老掛圖 400幅喚醒記憶

中央社／邱祖胤
插畫家太陽臉近期出版「台灣老掛圖」一書，他收藏400多幅台灣老掛圖，充滿手繪的趣味，圖為自然課「高等植物的花、果實和種子」掛圖，色彩鮮明，線條清晰易懂，讓人一目了然。(中央社)
插畫家太陽臉近期出版「台灣老掛圖」一書，他收藏400多幅台灣老掛圖，充滿手繪的趣味，圖為自然課「高等植物的花、果實和種子」掛圖，色彩鮮明，線條清晰易懂，讓人一目了然。(中央社)

在電子設備、簡報軟體尚未出現的年代，掛圖是教育現場最普及的教具，插畫家太陽臉耗時25年收藏400張珍貴掛圖，近期集結出版「台灣老掛圖」一書，喚起許多人的校園記憶。

書名：台灣老掛圖 作者：太陽臉 出版社：小花出版社 出版日期：2025年1...
書名：台灣老掛圖 作者：太陽臉 出版社：小花出版社 出版日期：2025年12月

太陽臉本名何偉靖，作品曾9度入選美國插畫獎(American Illustration)，作品散見各大報副刊及雜誌，曾與作家蔡康永合作圖文書「那些男孩教我的事」，他以男同志為主題的漫畫「當我們同在一起」廣受好評。

太陽臉接受專訪表示，台灣早期的玩具、商標、生活用品等廣告製作物，很多是用手繪插圖來表現，他非常喜歡，也陸續收藏不少相關圖像。大概在2000年左右，台灣興起一股懷舊風，他因緣際會在拍賣網站發現一些台灣老掛圖，十分驚豔，便開始長期關注。

「台灣老掛圖」中有關掛圖怎麼掛的介紹。(作者提供)
「台灣老掛圖」中有關掛圖怎麼掛的介紹。(作者提供)

太陽臉表示，在他那個年代，使用的是國立編譯館編的課本，出版商會根據課本內容，請畫師轉化成老師上課的內容，但是以圖像為主，之後再去印刷製版，成為各學校可以使用的教具。

太陽臉以他所收藏的自然課「高等植物的花、果實和種子」掛圖為例，內容詳細畫出花朵、果實及種子的剖面構造，以及各部位的特徵，色彩鮮明，線條清晰易懂，讓人一目了然。太陽臉認為這個畫家畫出一種拙趣，但畫得非常精細，「因為受眾都是小學生，圖像對他們而言是最直接的，可以留下深刻的印象」。

「台灣老掛圖」中有關生物和環境的介紹。(作者提供)
「台灣老掛圖」中有關生物和環境的介紹。(作者提供)
「台灣老掛圖」中有關生活衛生的介紹。(作者提供)
「台灣老掛圖」中有關生活衛生的介紹。(作者提供)

另一幅「動物的內部構造」掛圖，呈現以兔子為例的解剖圖，清楚畫出兔子體內的器官樣貌及位置，「小學自然課有時要解剖動物，最常使用的是青蛙，再大一點的動物就有難度，像兔子，這張掛圖等於就取代解剖兔子的環節。」

太陽臉在書中特別提到掛圖的特色，如「遠近透視非常隨興不合理」，以及「女性角色常身著旗袍」，此外，掛圖中呈現的不同角色也多有刻板印象，如「媽媽為了做家事都會把頭髮盤起來，爸爸多半戴眼鏡、留西裝頭」，與豐富的圖像對照，十分有趣。

「台灣老掛圖」中的小學生教育。(作者提供)
「台灣老掛圖」中的小學生教育。(作者提供)
「台灣老掛圖」中有關月亮與樂器的介紹。(作者提供)
「台灣老掛圖」中有關月亮與樂器的介紹。(作者提供)

特別的是，太陽臉因為對台灣懷舊復古風的熱愛，自己索性開了一家出版社，要將這些台灣古早物介紹給更多讀者，「台灣老掛圖」就是他新成立小花出版的第一本出版品，後續將會有台灣老玩具、老商標等相關書籍出版，期待有更多人和他一起加入關注台灣古早物的行列。

掛圖 50年前盛行的輔助教材

掛圖，可供懸掛的大幅地圖、圖表或圖畫。台灣四、五十年前的教室沒有電子白板投影設備，掛圖是教學常用的輔助教材。老師們為了加強學習效果，配合教材內容而在教室中懸掛大型圖表，以供教學時指點、講解之用。

小學教學掛圖內容包羅萬象，國語、數學、健康教育、體育等科目，還有生活公約及常識。

本書收錄作者25年的台灣古早物收藏中、四百張的台灣早期小學及各類掛圖。

希望讀者可以找到屬於自己的校園記憶，也看見跨世代的學習生活。

「台灣老掛圖」中有關身體器官的介紹。(作者提供)
「台灣老掛圖」中有關身體器官的介紹。(作者提供)

「台灣老掛圖」中有關學校活動與數學的介紹。(作者提供)
「台灣老掛圖」中有關學校活動與數學的介紹。(作者提供)

世報陪您半世紀

同志 蔡康永 拍賣

上一則

新聞眼／紐約哈德遜河 為何變冰河

下一則

封面故事／超越「正確答案」的伴手禮

延伸閱讀

封面故事／印第安孩童遺骨歸鄉 百年後遲來的正義與療癒

封面故事／印第安孩童遺骨歸鄉 百年後遲來的正義與療癒
周瑜開店「豬葛亮」賣食材 惹怒諸葛亮後代 要求官方撤銷商標

周瑜開店「豬葛亮」賣食材 惹怒諸葛亮後代 要求官方撤銷商標
封面故事／從走路到肌力訓練 10心法維持身心健康

封面故事／從走路到肌力訓練 10心法維持身心健康
封面故事／賓大做試驗 把步行變遊戲

封面故事／賓大做試驗 把步行變遊戲

熱門新聞

若投保高自付額醫療保險計畫可搭配HSA使用；HSA透過薪資扣繳預扣稅前收入，降低稅務負擔。(圖／123RF)

理財百科／把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

2026-02-08 01:16
2026年1月26日，在明尼蘇達州的護理師普雷蒂被ICE槍殺後，一名示威者舉著標語抗議ICE的行為。(美聯社)

封面故事／ICE執法大掃蕩 重演美國排外史？

2026-02-08 01:27
福建永定土樓。(作者攝影)

封面故事／尋根念祖 追尋千年客家情

2026-02-08 12:00
印地安寄宿學生。(作者提供)

封面故事／從印第安人到移民 美國外來者如何定義？

2026-02-08 01:26
薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。（圖／123RF）

養生／馬鈴薯正確吃 降心血管堵塞風險

2026-02-01 15:05
火瀑布變紅。(作者提供)

城鎮傳真／優勝美地火瀑布 冰與火之戀

2026-02-08 01:21

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了