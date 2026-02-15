封面故事／台灣老掛圖 400幅喚醒記憶

插畫家太陽臉近期出版「台灣老掛圖」一書，他收藏400多幅台灣老掛圖，充滿手繪的趣味，圖為自然課「高等植物的花、果實和種子」掛圖，色彩鮮明，線條清晰易懂，讓人一目了然。(中央社)

在電子設備、簡報軟體尚未出現的年代，掛圖是教育現場最普及的教具，插畫家太陽臉耗時25年收藏400張珍貴掛圖，近期集結出版「台灣老掛圖」一書，喚起許多人的校園記憶。

書名：台灣老掛圖 作者：太陽臉 出版社：小花出版社 出版日期：2025年12月

太陽臉本名何偉靖，作品曾9度入選美國插畫獎(American Illustration)，作品散見各大報副刊及雜誌，曾與作家蔡康永 合作圖文書「那些男孩教我的事」，他以男同志 為主題的漫畫「當我們同在一起」廣受好評。

太陽臉接受專訪表示，台灣早期的玩具、商標、生活用品等廣告製作物，很多是用手繪插圖來表現，他非常喜歡，也陸續收藏不少相關圖像。大概在2000年左右，台灣興起一股懷舊風，他因緣際會在拍賣 網站發現一些台灣老掛圖，十分驚豔，便開始長期關注。

「台灣老掛圖」中有關掛圖怎麼掛的介紹。(作者提供)

太陽臉表示，在他那個年代，使用的是國立編譯館編的課本，出版商會根據課本內容，請畫師轉化成老師上課的內容，但是以圖像為主，之後再去印刷製版，成為各學校可以使用的教具。

太陽臉以他所收藏的自然課「高等植物的花、果實和種子」掛圖為例，內容詳細畫出花朵、果實及種子的剖面構造，以及各部位的特徵，色彩鮮明，線條清晰易懂，讓人一目了然。太陽臉認為這個畫家畫出一種拙趣，但畫得非常精細，「因為受眾都是小學生，圖像對他們而言是最直接的，可以留下深刻的印象」。

「台灣老掛圖」中有關生物和環境的介紹。(作者提供) 「台灣老掛圖」中有關生活衛生的介紹。(作者提供)

另一幅「動物的內部構造」掛圖，呈現以兔子為例的解剖圖，清楚畫出兔子體內的器官樣貌及位置，「小學自然課有時要解剖動物，最常使用的是青蛙，再大一點的動物就有難度，像兔子，這張掛圖等於就取代解剖兔子的環節。」

太陽臉在書中特別提到掛圖的特色，如「遠近透視非常隨興不合理」，以及「女性角色常身著旗袍」，此外，掛圖中呈現的不同角色也多有刻板印象，如「媽媽為了做家事都會把頭髮盤起來，爸爸多半戴眼鏡、留西裝頭」，與豐富的圖像對照，十分有趣。

「台灣老掛圖」中的小學生教育。(作者提供) 「台灣老掛圖」中有關月亮與樂器的介紹。(作者提供)

特別的是，太陽臉因為對台灣懷舊復古風的熱愛，自己索性開了一家出版社，要將這些台灣古早物介紹給更多讀者，「台灣老掛圖」就是他新成立小花出版的第一本出版品，後續將會有台灣老玩具、老商標等相關書籍出版，期待有更多人和他一起加入關注台灣古早物的行列。

掛圖 50年前盛行的輔助教材

掛圖，可供懸掛的大幅地圖、圖表或圖畫。台灣四、五十年前的教室沒有電子白板投影設備，掛圖是教學常用的輔助教材。老師們為了加強學習效果，配合教材內容而在教室中懸掛大型圖表，以供教學時指點、講解之用。

小學教學掛圖內容包羅萬象，國語、數學、健康教育、體育等科目，還有生活公約及常識。

本書收錄作者25年的台灣古早物收藏中、四百張的台灣早期小學及各類掛圖。

希望讀者可以找到屬於自己的校園記憶，也看見跨世代的學習生活。

「台灣老掛圖」中有關身體器官的介紹。(作者提供)