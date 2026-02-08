我的頻道

新聞景點／探訪格陵蘭的壯麗冰雪奇景

李丁
探險船停泊在格陵蘭島南端峽灣裡。(圖為作者提供)
探險船停泊在格陵蘭島南端峽灣裡。(圖為作者提供)

格陵蘭（Greenland），一個春意盎然的名字，大自然的冷漠和殘酷在這裡以無垠的冰天雪地展現，孕育著地球上最壯麗的冰雪奇景。

2023年，我們從挪威乘探險輪初探格陵蘭島東部，意猶未盡。2025年我們再次乘信天翁探險輪從冰島啟航，沿著千年前北歐殖民者開闢的航道游弋格陵蘭島，深入體驗了格陵蘭島遺世獨立的自然景觀與人文歷史。

東海岸 嚴酷極地風貌

探險船離開冰島首府雷克雅維克，橫渡丹麥海峽。第三天，在大洋單調的蔚藍底色上，出現無際的晶瑩潤澤的白色，那就是格陵蘭冰蓋。船停靠格陵蘭島東海岸，其自然條件極惡劣，都是人跡罕至的荒漠，小定居點散落在峽灣中。

乘客換乘衝鋒舟上岸，來到塔西拉克村（Tasiilaq），村民2000多，夏季才能通航。1894年丹麥人在此建貿易站，與世隔絕的東海岸才真正與歐洲建立聯繫。這裡是格陵蘭島最後一批薩滿的故鄉，原住民長得像蒙古人。參觀雪橇犬養殖場，一位女子正解剖一隻海豹餵犬。沒有雪橇犬，人類不可能在格陵蘭存活至今。

第四天，探險船停靠伊卡特（Ikateq）島。二戰期間美軍在此建空軍基地，現場幾乎保留著美軍撤離時的原貌，堆放著軍用物資、燃料桶，環境汙染。

接著開往庫米尤特（Kuummiut）村，寬闊的峽灣全年基本不結冰，附近是富饒的漁場，漁民開摩托艇穿過峽灣到這裡出售漁獲，村裡有東海岸唯一的魚類加工廠。

第五天，破浪駛進遼闊的塞米利克（Sermilik）峽灣。巨大的冰川在蜿蜒的峽谷中像長龍一般游走，冰川末端插入大海，海岸線被深深地切割形成峽灣。

從海上可見陸地冰蓋高高隆起幾百米，幾條大冰川從冰蓋傾瀉而下奔湧入海，崩裂出無數冰山矗立在海面，令人眼花撩亂的浮冰沿著峽灣漂流。

「冰峽灣」是奇特罕見的極地地貌，冰海交匯，寧靜幽遠，午夜的陽光下閃爍著奇異的光芒。船員帶領大家坐衝鋒舟，在凜冽寒風中躲閃灑滿海面的浮冰，游弋在冰山之間，近距離觀賞冰山的萬種風情。駛近一座比城堡更高大的冰山，突然看見冰山正在崩裂，舵手趕緊調轉船頭躲開。

眼看著長數百米，高出海面上30米的龐然大物冰牆不斷剝離，最終整體轟然坍塌，掀起巨浪，化成無數浮冰，懼怕震撼到無語。

南海岸 戰略地位重要

第六天，探險船向南航行，進入斯科爾東根（Skjoldungen）峽灣，格陵蘭語意思是陽光明媚。開航以來天氣一直陰冷颳風，今天終於天氣晴好，極晝的陽光絢麗多彩。巍峨的群峰之間分布著許多冰川，環繞著冰峽灣的深邃水域夏季依然結冰。峽灣盡頭有一條從冰蓋傾瀉而下的塔米里斯冰川。大家坐衝鋒舟上岸，漫步冰川谷，苔蘚地衣在短暫的夏季迅速生長，覆蓋在裸露的岩石和凍土上，野花與宏偉的冰川相映襯。航行以來我們第一次流連岸上的景物。

第七天，探險船駛向克里斯蒂安王子海峽（Prince Christian Sound）。海峽長60公里，因強勁的潮汐作用終年不凍，地理位置在歐洲與北美洲中間，具有極其重要的戰略地位，是川普購買格陵蘭島的最重要原因。

這裡是格陵蘭島最南端法韋爾角（Farvel），常年巨浪強風，船行內航道比較安全、景色更壯觀。海峽兩側陡峰環繞，山峰高2000多米，山上的積雪和青苔在褐黃、米色、咖啡的石壁上揮灑著神來之筆，記錄幾億年前地球演化的祕密。海峽北側冰川從冰蓋湧入大海，崩裂帶來許多海上冰山，美景像長長的一道畫廊，在我們面前隨著船緩緩移動，油畫一幅幅剝離展現。

阿皮拉托克（Aappilattoq）村坐落在海峽盡頭巍峨的群山之下，生活節奏緩慢悠閒，村民在教堂熱情地合唱，歡迎我們這些稀客。

唯一「綠島」 遍地牧草

第八天清晨，探險船穿過南部圖努利亞菲克（Tunulliarfik）峽灣，島南部夏季冰雪融化，形成無數河流湖泊。沿著峽灣海岸線，廣袤的草地綿延到山坡，低矮的木屋點綴其間，牧草已經收割打包了。千里冰封銀裝素裹的極地孤島，只有這裡遍地牧草溫暖了視野，配稱其芳名「綠島」。在伊蒂利克（Itilleq）避風灣登陸，走上山坡，前往伊加利克村（Igaliku）。此地曾是維京人在格陵蘭島定居點的宗教中心，留下主教宮遺址。

島最南端的農村住著幾家人，捕魚、牧羊、種土豆，除了夏季短暫的觀光業，完全遺世獨立。

下午前往峽灣另一側、島南部最大的村莊卡西亞蘇克（Qassiarsuk）村。982年，挪威海盜、探險家紅髮埃里克（Eric 950-1003）因謀殺罪被冰島人驅逐，流亡到此，他將這片冰天雪地的土地美名為「Greenland」，誘惑人們遷徙到荒涼的冰原，來自冰島、丹麥和挪威的定居者最多達到5000，追隨土著狩獵捕魚，並且通婚。埃里克在島南唯一適合農牧業的地方建了農場。他信奉北歐諸神，為信仰基督的妻子建了個小屋，權當格陵蘭島第一座教堂。

北歐殖民者在格陵蘭島生活了近500年，15世紀，這些北歐人神祕失蹤，留下破敗的石屋和無聲的傳說，也許因為小冰河時期氣候惡化迫使他們離開，這仍然是個謎。埃里克的兒子萊弗，是第一個到達北美洲巴芬島和紐芬蘭的歐洲人，埃里克的住房、農場、小教堂遺址還在；格陵蘭土地沒有所有權，村民夏天跟著鮮草隨意放羊。

天涯海角一隅的庫加塔（Kujataa）區域未被冰雪完全覆蓋，是最早將農業引進北極的地區，以其「冰蓋邊緣的北歐及因紐特農牧業和海洋動物狩獵的文化景觀」，2017年列入世界文化遺產。氣候暖化，冰川融解，吸引魚群繁殖，漁獲更豐；過去僅能牧羊，現在可以耕種；礦產的勘探開採更容易。經濟發展改善了島民的生活，並非所有人都擔憂氣候暖化。

西海岸 首府政教中心

第九天，探險船航行在西南海岸。受大西洋暖流眷顧，西海岸氣候相對溫和，水域富饒而充滿生機。魚類資源豐富，海鳥翱翔，海豹趴在岩石上，鯨魚暢遊。格陵蘭6萬島民，九成居住在面向戴維斯海峽的狹長海岸線上。觀光客主要乘飛機到訪西海岸。

第十天，到達格陵蘭首府努克（Nuuk）。公元前2200年，古因紐特人就在此定居，約公元100年挪威人在努克峽灣建立定居點。1728年丹麥傳教士到來，將其命名為「好望角」。

丹麥政府在這裡辦教育、開發漁業，格陵蘭緩慢有序地跟隨人類社會發展的進程前行，1979年成立格陵蘭議會，努克成為首府。

格陵蘭只有一個努克港，探險船唯一一次下錨停泊在港口，乘客直接走上碼頭。除外交、國防和部分財政權歸屬丹麥，格陵蘭擁有高度自治權，努克常住居民2萬。

丹麥政府推動格陵蘭島現代化，改善城市基礎設施，建造公寓樓群和全島唯一一座紅綠燈。傳統彩色木屋就坐落在高層玻璃塔樓的陰影下，市集出售海豹肉和鯨魚肉；博物館再現維京人最早的生活場景，最吸引的是，1978年發現的500多年前婦女和兒童木乃伊。

格林蘭島南端阿皮拉托克村與村民。(圖為作者提供)
格林蘭島南端阿皮拉托克村與村民。(圖為作者提供)
坐衝鋒舟游弋在巨大的冰山之間。(圖為作者提供)
坐衝鋒舟游弋在巨大的冰山之間。(圖為作者提供)
格陵蘭島最南端克里斯蒂安王子海峽具有極其重要的戰略地位，也是壯麗的海上畫廊。(圖...
格陵蘭島最南端克里斯蒂安王子海峽具有極其重要的戰略地位，也是壯麗的海上畫廊。(圖為作者提供)
東海岸塞米利克峽灣與冰川。(圖為作者提供)
東海岸塞米利克峽灣與冰川。(圖為作者提供)
海岸線撒落著一座座居民點。(圖為作者提供)
海岸線撒落著一座座居民點。(圖為作者提供)
近距離觀賞冰川奔湧入海。(圖為作者提供)
近距離觀賞冰川奔湧入海。(圖為作者提供)
每一座浮冰都是獨一無二的藝術品。(圖為作者提供)
每一座浮冰都是獨一無二的藝術品。(圖為作者提供)
格陵蘭島東海岸壯麗的峽灣與冰川谷。(圖為作者提供)
格陵蘭島東海岸壯麗的峽灣與冰川谷。(圖為作者提供)
原住民身著傳統服飾，在基督教堂裡唱聖詩。(圖為作者提供)
原住民身著傳統服飾，在基督教堂裡唱聖詩。(圖為作者提供)
格陵蘭島西海岸，首府努克街景。(圖為作者提供)
格陵蘭島西海岸，首府努克街景。(圖為作者提供)
這座冰山巍峨偉岸、晶瑩剔透。(圖為作者提供)
這座冰山巍峨偉岸、晶瑩剔透。(圖為作者提供)
格陵蘭島只有最南端一小片土地能農耕牧羊，配稱其芳名「綠島」。(圖為作者提供)
格陵蘭島只有最南端一小片土地能農耕牧羊，配稱其芳名「綠島」。(圖為作者提供)
格陵蘭島午夜的陽光。(圖為作者提供)
格陵蘭島午夜的陽光。(圖為作者提供)
遊牧生活已逐漸消失，五彩繽紛的小板房代替了雪屋。(圖為作者提供)
遊牧生活已逐漸消失，五彩繽紛的小板房代替了雪屋。(圖為作者提供)
從陸地眺望格陵蘭島無涯的冰蓋，只能看見極小一片邊緣，也很滿足了。(圖為作者提供)
從陸地眺望格陵蘭島無涯的冰蓋，只能看見極小一片邊緣，也很滿足了。(圖為作者提供)

格陵蘭 冰川 丹麥

