悅讀／石麗東 記錄華人奮鬥辛酸

石麗東參加倫敦國際世界女記者與作家協會年會時遊覧巨石陣。(石麗東提供)

旅美資深作家石麗東新作《滾滾江河弄潮人》榮獲華僑救國聯合總會華文著述獎「學術論著獎」第二名。這份殊榮不僅是對她數十年如一日、筆耕不輟的最高肯定，更深層地表彰了她長期致力於梳理、記錄華人移民 史，為海外華文文學所作出的卓越貢獻。

旅居異邦逾50載

石麗東的生命軌跡本身就是一部跨越地域與時代的華人遷徙史。她祖籍廣西義寧，出生於中國，成長於台灣，在台灣政治大學新聞研究所取得碩士學位後，負笈美國，至今已旅居異邦逾50載。曾任中央通訊社編譯與「休士頓郵報」資料部編輯的她，擁有深厚的新聞專業底蘊。

雖然在美期間，她以家庭生活為重，將心力傾注於相夫教子，但那份身為媒體人的靈敏嗅覺與創作使命，始終未曾熄滅。每當夜深人靜，她便在燈下揮毫，將旅美生涯中所見、所聞、所感的傑出華人故事，轉化為一幅幅生動的紙上群像。

最新獲獎著作《滾滾江河弄潮人》是一部橫跨30載的觀察紀實。書中精選了多位在文化、藝術、科技、政治與商業領域卓然有成的華人代表，包括奧斯卡導演李安 、文學大師白先勇如何將東方美學揉進西方主流視野、傳奇舞者李存信從村童蛻變為舞蹈王子過程，以及政壇翹楚趙小蘭如何在美國政壇的叢林中展現柔韌的智慧、商界菁英魏明光與李瑞芳在商界的突圍等。這15名各行各業綻放光采的華人令炎黃子孫與有榮焉備感驕傲，也呈現了華人在全球舞台奮發向上、影響深遠的多元面貌，具有重要的歷史與時代意義。

石麗東的報導文學之所以動人，在於她那份根植於靈魂深處的「悲天憫人」。她不僅記錄成功者的光輝時刻，更以溫潤且誠實的筆觸，揭開華人移民在異鄉奮鬥背後的辛酸：從語言文化的隔閡、教育體制的困境，到族群偏見的隱痛，以及華人在主流歷史中常被忽視的孤獨感。正如臺灣師範大學文學院院長須文蔚所評：「這本書不僅是個人傳記，也反映了文化史的變遷……石麗東確實從第二故鄉的人物特寫中，開創了一個新的、迷人的文字空間。」

石麗東與兒孫合影。(石麗東提供)

她筆下的人物「幾乎都把自己活成歷史的一道光」。這些「弄潮人」在滾滾長河中逆流而上，不僅實現了個人價值，更在國際舞台上為華人群體贏得了應有的尊嚴。

文字魅力具穿透力

石麗東的文字，始於新聞人的嚴謹，成於文學家的感性。她的創作生涯獲獎無數，足跡遍及全球華文文壇：從1997年獲香港「明報」紐約創刊徵文獎、1998年獲「中央日報」與世華作協主辦的「華文創作獎」，到多次榮獲僑聯總會「華文著述獎」新聞寫作類首獎，及2014年全球華文文學星雲獎報導文學獎。這些榮譽見證了她文字魅力的穿透力。

此外，她更身兼美南華文作協首任會長及海外華文女作家協會第11屆會長，以領導者的視野，帶領海外創作者共同守護這片中文寫作的淨土。

由於夫婿張元樵先生任職於美國太空總署(NASA)，這獨特的視角與社交圈，讓石麗東得以進入許多傑出華人的精神世界，挖掘出如《誰與爭鋒：美國華人傑出人物》等深具時代意義的作品。

對石麗東而言，寫作已超越了職志，而是一種生命不息、學習不止的動力。她以資深媒體人的敏銳與女性特有的細膩，為讀者留下了珍貴的時代見證。這些故事不僅是歷史的存檔，更是一盞盞明燈，指引著後來者在世界的洪流中，如何堅定地站穩腳步，成就屬於自己的光輝篇章。

《滾滾江河弄潮人》 文化反思

《滾滾江河弄潮人》是資深媒體人石麗東精心撰寫的一部人物報導文學，透過對多位傑出華人的生動記錄，展現海外華人在不同領域的奮鬥歷程與貢獻。本書收錄的故事跨越30年，涵蓋文化、藝術、科技、政治與商業領域，從李瑞芳的華裔移民研究、白先勇的文化工程、李安的奧斯卡之路，到華裔芭蕾王子李存信的傳奇人生、政治人物趙小蘭、美食界巨擘魏明光等，勾勒出華人移民的多元面貌。