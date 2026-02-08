養生／日本研究：口腔健康攸關能否長壽

我的頻道

日本一項研究發現，口腔健康不佳可能會縮短壽命，建議長者定期看牙醫，加強口腔健康護理，避免或延緩口腔功能衰退；示意圖。(圖／123RF)
日本一項研究發現，口腔健康不佳可能會縮短壽命，研究團隊建議長者定期看牙醫，加強口腔健康護理，避免或延緩口腔功能衰退。

獨立報報導，口腔健康情況不佳的具體表現包括牙齒所剩不多、口乾、說話困難、咀嚼和吞嚥困難，可能反映出長者整體健康情況欠佳；也有人牙齒掉不多，但仍因為有咀嚼問題而被認為口腔健康脆弱，因為口腔健康涉及肌肉力量、唾液和吞嚥能力。

日本一項刊登於「國際老年醫學及老年學期刊」的研究指出，口腔健康不佳和健康老化的機率較低強烈相關，定期看牙醫可以減輕這種不佳結果。

該研究的團隊評估了日本1萬1080名65歲以上長者的口腔健康，研究人員詢問受測者前六個月是否有看牙醫，並利用國家殘疾和死亡的人數對他們的情況進行平均六年的追蹤，觀察他們是否健康、出現殘疾或去世，研究團隊也估算每一名受測者的健康預期壽命，也就是一個人在沒有殘疾或嚴重健康衰退的情況下可以活幾年。

1萬多名受測者中，12%在研究一開始口腔健康情況不佳，約50%在過去半年內曾看牙醫，和擁有健康口腔者相比，那些口腔情況不佳者在追蹤的時間內從健康變成有殘疾的可能高出23%，死亡的機率更高出34%。

研究團隊建議長者定期看牙醫來避免或延後口腔功能變得衰弱，讓他們可以維持健康並能獨立生活更久。雖然研究的發現不能證明看牙醫和身體健康有直接相關，但認為在不同群體中關聯性都很顯著且一致。

研究指出，研究發現凸顯推廣口腔健康公衛政策的必要性，藉此顯著改善長者的生活品質及減少殘疾帶給他們的負擔。

日本

