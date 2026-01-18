旅遊／西班牙神殿、王宮 歷史遺緒

塞維利亞大教堂──希拉爾達塔。（圖由作者提供）

提起西班牙，腦海浮現的往往是歌劇《卡門》、佛朗明哥舞、鬥牛場，或海鮮燉飯與伊比利火腿。

然而，我去年5月中旬踏上伊比利半島後，最令我目眩神迷的，卻是矗立於藍花楹中的殿堂與宮闕──塞維利亞大教堂、科爾多瓦清真寺，以及埃斯科里亞爾修道院。

走在塞維利亞街頭，紫藍花雨隨處飄落，如夢似幻；歷史、信仰與權力的遺緒，在花影間若隱若現。

塞維利亞大教堂──金色穹頂。（圖由作者提供）

見證權力與信仰角力

不禁暗思，神的殿與王的宮，究竟是合一的殿堂，還是彼此借景的幻象？在這片被反覆征服的土地上，建築不只是空間的容器，也是時間的記錄，更是權力與信仰角力的見證。

塞維利亞大教堂原為12世紀摩爾人所建的清真寺。天主教收復失地後，將之改為教堂；自15世紀始，歷時百餘年，改建為世上最大的哥德式教堂。

原來的宣禮塔未遭拆毀，而是被改建為鐘樓──希拉爾達塔（La Giralda），高逾300呎，成為當地地標。方形塔身保留了伊斯蘭式紋飾與花窗，塔頂卻接上一座文藝復興風格的圓形鐘樓，像被接枝的歷史：非原生，卻渾然天成。在希拉爾達塔，宣禮聲早為鐘聲所替代，神的名亦以另一種語言被祈求。

教堂占地甚廣，外牆雕飾繁複，頂上尖塔密布，似欲刺破穹蒼，直面上天。踏入高聳的主殿，仰望肋條交錯的拱形穹頂，雖無鍍金，但在日光與石材的交互折射下，泛著淡淡金光，令人有天堂近在咫尺的錯覺。

真正金碧輝煌的是高逾百呎的主祭壇。整面木質祭壇牆覆滿金箔，雕有幾百位聖經人物，講述耶穌生平事蹟，既嘆雕工精美出奇，亦感帝國財力雄厚，難怪被普遍視為基督教世界最大的主祭壇，足徵收復失地後天主教的宗教權勢。

塞維利亞大教堂──哥倫布之墓。（圖由作者提供）

哥倫布之墓成焦點

另一處焦點，是哥倫布之墓。西班牙雙王──卡斯提亞的伊莎貝拉與亞拉岡的斐迪南──曾資助他四次遠航。傳說他晚年失勢，誓言永不踏足西班牙，故此葬禮為抬棺而非墓葬。儘管晚年失勢，西班牙人仍以他為榮。他的遺骸輾轉異域多年，終被迎回此地，由象徵卡斯提亞、萊昂、阿拉貢、納瓦拉四王國的侍從抬棺，以表對其航海偉業的至高敬意。

遙想帝國遠航的帆影裡，既飄揚著王旗，也迴盪著福音的鐘聲，曾是何等風光的場面。

塞維利亞大教堂──主祭壇。（圖由作者提供）

同樣承襲摩爾時期的遺緒，科爾多瓦清真寺──今名科爾多瓦清真寺主教堂（Mezquita-Catedral）──卻選擇了另一種生存之道：保留與鑲嵌。這座建築至今仍像一段未被切割清楚的記憶，令人目眩，也令人心驚。

一腳踏入列柱大廳，即被眼前景象震懾：彷彿穿越時空，回到了八世紀的摩爾人時代。陽光透過阿拉伯花窗灑下幽微光影，似在無聲地嘆息。800餘根來自羅馬與西哥德建築的石柱，長短粗細不一，縱橫成林，層層遞進。紅白相間的雙重馬蹄拱門，如法老頭巾般的條紋在拱與拱間飛揚起伊斯蘭榮光，又似海浪翻湧，吞沒時間，蔓延空間。

走向正殿深處，便是米哈拉布──由馬蹄拱與八角穹頂圍合而成，滿飾金箔與彩色玻璃馬賽克，藍金交織，閃爍著拜占庭工藝的極致光澤。龕內無神像，無祭壇，無香火，只有祈禱的方向──聲與光的歸宿。

科爾多瓦清真寺──米哈拉布。（圖由作者提供） 科爾多瓦清真寺──列柱廳。（圖由作者提供）

文藝復興與巴洛克風格

忽然，視線被中央拔地而起的天主教祭壇截斷，有如十字利劍直插伊斯蘭心臟，然另種信仰不死，餘音猶存。白色穹頂傾瀉天光，一掃柱廳幽暗，但擋不住米哈拉布的溫柔召喚。聖像、聖畫與十字架滿布其間，既宣告誰是神殿的新主人，亦暗示「神佑王權，王彰神權」。

主祭壇交織著文藝復興與巴洛克風格，金飾浮雕與壁畫絢爛如天國榮光。兩側仍保留著紅白拱門，雙教並立的矛盾與張力看得我怵目驚心，莫非神與神之間也在光影交錯中彼此凝視？

科爾多瓦清真寺──唱詩班席。（圖由作者提供）

唱詩班席後，管風琴高及穹頂，欲將歌聲與琴音飄向天庭。環繞席位的金箔欄板，在燈光刻意渲染下，燦爛如暗夜晨曦，照亮復活的耶穌，也照亮人與神之間那道無形的天梯，但也同時覆蓋了另一種信仰的餘輝。

神的殿可毀可築，神的名可奪可易，惟人的心，終將歸向何方？

循著藍花楹腳蹤北行，紫藍花影漸淡，車過馬德里，山腳下，龐大的埃斯科里亞爾修道院橫亙眼前。四角聳立尖頂角樓，灰色石牆素樸無飾，唯有無數方窗，如王朝的眼目，凝視著瞬息萬變的世間。

此院由西班牙國王腓力二世下令興建，以紀念1557年聖昆廷戰役勝利，獻給羅馬反教時期殉道者──聖羅倫佐。修道院的網格設計靈感，即來自他的殉道刑具──烤架。雖名為修道院，實則集修道院、皇宮、陵墓、圖書館與學校於一體，象徵國王「神權與王權合一」的信念，也是西班牙黃金時代的標誌。

埃斯科里亞爾修道院──圖書館。（圖由作者提供）

圖書館在拱形長廊之內，穹頂濕壁畫象徵七大知識領域，兩側胡桃木書架，一反常規的書頁朝外，排列如智慧金牆。陳列的地球儀、星盤、渾天儀，反映出「以智慧延續王權」的企圖。

埃斯科里亞爾修道院──主教堂。（圖由作者提供）

主教堂位於中軸，正門頂上立有六尊國王雕像，首建聖殿的所羅門王為其中之一。堂內白色圓穹樸實無華，四根灰色方柱支撐穹頂，四層主祭壇巍然高聳，十字架上的基督居中為王。南北兩耳堂，分別通向王宮區與修道區，三者在空間上構成完美「十字」，共同朝向上帝。

埃斯科里亞爾修道院──主祭壇。（圖由作者提供）

國王寢宮宛如苦修室

國王寢宮簡樸至極，僅有御床與數件簡單桌椅，幾乎沒有壁畫或豪華陳設，宛如苦修之室。透過一扇小窗，王仍可在病中望向主祭壇望彌撒，足見其以信仰支撐王權之志。若非王朝徽章，難以置信這裡曾是帝國的權力中心。

不期在王宮一隅，看到一把來自中國的明式折疊椅。深色木材，線條簡潔，不同於歐洲宮廷常見的鎏金王座，正契合國王一貫的樸素與嚴謹。它遠渡重洋而來，默默地見證著世界的互通與帝國的野心。

離開王宮，腳步並未停下，主祭壇之下，還隱藏著另一個不見天日的王國。石階如冷泉滲入地心，每一步都沉入更深的靜默。

首先看到的是王子王女陵，正中的八角形白色大理石中座，層疊雕飾、精緻華美，卻是為那些未及初領聖餐便匆匆辭世的皇室兒童而設。潔白的座身滿是初生的純潔，黑白大理石地面暗藏家族血脈斷續的隐痛。一曲未竟的搖籃曲，在黑與白之間迴旋不已。

沿甬道前行，一座黑金色的八角殿──王陵，赫然在目。26座黑色大理石棺槨環繞成圈，鎏金青銅裝飾封住了既往權勢。兩座地底殿堂，一明一暗、一柔一剛，正如王權的兩張面孔：它以聯姻延續王權，以生死服膺神權，但終究難逃盛衰循環。

埃斯科里亞爾修道院正門。（圖由作者提供）

走出陵寢，紫藍花影早已杳然。高處的十字尖塔，地底的八角王陵，依舊守護著這座「神的殿、王的宮」──然而在時間的洪流裡，它將歸於塵土，卻也可能在凝視中化為永恆。

所羅門王獻殿後說：「神果真住在地上麼？看哪，天和天上的天尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢。」

此刻忽然想起塞維利亞盛開的藍花楹，舖天蓋地的藍紫，迷惑了人的眼目，以為美景可以天長地久，然而花開有時，花落有時，全在於造它的神，它不希求永恆，因為它知道總是明春再見隔年期。