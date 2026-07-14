🎙️很多人不知道 老年人肥胖問題比想像的更嚴重

談到減肥，很多人首先想到的是年輕人，但真正更需要關注體重管理的，其實是老年族群。示意圖。（美聯社）

談到減肥，很多人首先想到的是年輕人，但真正更需要關注體重管理的，其實是老年族群。美國65歲及以上長者的肥胖率已接近四成。肥胖不僅會增加糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病風險，也會加速肌肉流失、關節退化，影響日常生活能力。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科專家陳玉春醫生，帶大家了解老年人體重管理最容易被忽略的關鍵。

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陳玉春醫生表示，評估老年人是否肥胖，不能只看體重或BMI（身體質量指數，Body Mass Index，是以身高和體重計算是否屬於過重或肥胖的常用指標）。有些長者雖然體重正常，但因肌肉流失、脂肪比例增加，屬於臨床上的「肌少性肥胖」，健康風險反而更高。他提醒，年輕時累積的肥胖問題，往往會在老年逐漸演變成高血壓、糖尿病、心血管疾病及關節退化等慢性疾病。

不少長者都有同樣的疑問：「明明吃得比以前少，為什麼還是越來越胖？」對此，陳醫生解釋，隨著年齡增長，人體基礎代謝率下降、活動量減少，即使飲食沒有明顯增加，也更容易囤積脂肪。此外，含糖飲料、零食以及精製澱粉等容易被忽略的熱量來源，也是造成體重增加的重要因素。

老年人該如何健康控制體重？哪些運動最適合？什麼情況下需要接受醫學減重治療？陳玉春醫生強調，老年人體重管理的目標並不是單純追求體重下降，而是維持肌肉量、保護心肺功能、降低跌倒與骨折風險，從而提升生活品質、延長健康壽命。 內科專家陳玉春醫生。圖：CAIPA提供

更多實用建議，歡迎收聽本期《紐約健康365》，一起聽陳玉春醫生的完整解析。

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