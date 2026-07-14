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🎙️很多人不知道 老年人肥胖問題比想像的更嚴重

紐約健康365
談到減肥，很多人首先想到的是年輕人，但真正更需要關注體重管理的，其實是老年族群。...
談到減肥，很多人首先想到的是年輕人，但真正更需要關注體重管理的，其實是老年族群。示意圖。（美聯社）

談到減肥，很多人首先想到的是年輕人，但真正更需要關注體重管理的，其實是老年族群。美國65歲及以上長者的肥胖率已接近四成。肥胖不僅會增加糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病風險，也會加速肌肉流失、關節退化，影響日常生活能力。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科專家陳玉春醫生，帶大家了解老年人體重管理最容易被忽略的關鍵。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

陳玉春醫生表示，評估老年人是否肥胖，不能只看體重或BMI（身體質量指數，Body Mass Index，是以身高和體重計算是否屬於過重或肥胖的常用指標）。有些長者雖然體重正常，但因肌肉流失、脂肪比例增加，屬於臨床上的「肌少性肥胖」，健康風險反而更高。他提醒，年輕時累積的肥胖問題，往往會在老年逐漸演變成高血壓、糖尿病、心血管疾病及關節退化等慢性疾病。

不少長者都有同樣的疑問：「明明吃得比以前少，為什麼還是越來越胖？」對此，陳醫生解釋，隨著年齡增長，人體基礎代謝率下降、活動量減少，即使飲食沒有明顯增加，也更容易囤積脂肪。此外，含糖飲料、零食以及精製澱粉等容易被忽略的熱量來源，也是造成體重增加的重要因素。

老年人該如何健康控制體重？哪些運動最適合？什麼情況下需要接受醫學減重治療？陳玉春醫生強調，老年人體重管理的目標並不是單純追求體重下降，而是維持肌肉量、保護心肺功能、降低跌倒與骨折風險，從而提升生活品質、延長健康壽命。

內科專家陳玉春醫生。圖：CAIPA提供
內科專家陳玉春醫生。圖：CAIPA提供

更多實用建議，歡迎收聽本期《紐約健康365》，一起聽陳玉春醫生的完整解析。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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