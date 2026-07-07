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🎙️帶狀皰疹疫苗能防失智？醫生解析最新研究

紐約健康365
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帶狀皰疹疫苗。記者杜建重／攝影
帶狀皰疹疫苗。記者杜建重／攝影

美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，美國約每3人中就有1人在一生中會患帶狀皰疹。帶狀皰疹疫苗近期突然成為關注焦點，不僅因為它對疾病的預防作用，更因為多家研究機構觀察發現，這種疫苗可能與降低「阿茲海默症」發生風險有關。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科醫生盧中舉博士，詳細解讀及時接種帶狀皰疹疫苗有多重要。

盧中舉介紹說，帶狀皰疹是由潛伏在人體內的水痘病毒再次活化引起，發病風險隨著年齡增長明顯增加，一些患者即使皮疹消退，仍可能遭受長期神經疼痛困擾。美國CDC建議50歲以上成年人，以及19歲以上免疫功能低下者，應按建議完成兩劑重組帶狀皰疹疫苗接種。

對於備受關注的最新研究，盧醫生表示，雖然越來越多研究觀察到接種帶狀皰疹疫苗與降低「阿茲海默症」發生風險之間存在關聯，但相關機制仍有待進一步研究，不宜簡單理解為疫苗能夠預防「阿茲海默症」。不過，預防帶狀皰疹及長期神經併發症，仍然是目前接種這款疫苗最明確、最重要的醫學價值。

內科醫生盧中舉博士。圖：CAIPA提供
內科醫生盧中舉博士。圖：CAIPA提供

普通人距離被稱作「天下第一痛」的帶狀皰疹究竟有多近？帶狀皰疹基因重組疫苗能夠給你多大的保護能力？本期《紐約健康365》，盧中舉醫生結合最新醫學進展和豐富的臨床經驗，為您帶來全面解讀。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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