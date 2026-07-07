🎙️帶狀皰疹疫苗能防失智？醫生解析最新研究

帶狀皰疹疫苗。記者杜建重／攝影

美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，美國約每3人中就有1人在一生中會患帶狀皰疹。帶狀皰疹疫苗近期突然成為關注焦點，不僅因為它對疾病的預防作用，更因為多家研究機構觀察發現，這種疫苗可能與降低「阿茲海默症」發生風險有關。

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本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科醫生盧中舉博士，詳細解讀及時接種帶狀皰疹疫苗有多重要。

盧中舉介紹說，帶狀皰疹是由潛伏在人體內的水痘病毒再次活化引起，發病風險隨著年齡增長明顯增加，一些患者即使皮疹消退，仍可能遭受長期神經疼痛困擾。美國CDC建議50歲以上成年人，以及19歲以上免疫功能低下者，應按建議完成兩劑重組帶狀皰疹疫苗接種。

對於備受關注的最新研究，盧醫生表示，雖然越來越多研究觀察到接種帶狀皰疹疫苗與降低「阿茲海默症」發生風險之間存在關聯，但相關機制仍有待進一步研究，不宜簡單理解為疫苗能夠預防「阿茲海默症」。不過，預防帶狀皰疹及長期神經併發症，仍然是目前接種這款疫苗最明確、最重要的醫學價值。 內科醫生盧中舉博士。圖：CAIPA提供

普通人距離被稱作「天下第一痛」的帶狀皰疹究竟有多近？帶狀皰疹基因重組疫苗能夠給你多大的保護能力？本期《紐約健康365》，盧中舉醫生結合最新醫學進展和豐富的臨床經驗，為您帶來全面解讀。

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