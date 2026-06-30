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🎙️郵輪旅行最怕感染什麼？醫生解析如何降低傳染風險

紐約健康365
豪華郵輪、海上美景、自助美食，是不少人嚮往的度假方式；但對醫生來說，郵輪同時也是...
豪華郵輪、海上美景、自助美食，是不少人嚮往的度假方式；但對醫生來說，郵輪同時也是一個高度密集、接觸頻繁的移動空間。餐廳、電梯、扶手、娛樂設施都由大量乘客共同使用，一旦有人把病原體帶上船，就可能迅速傳播。示意圖。Image by MustangJoe from Pixabay

豪華郵輪、海上美景、自助美食，是不少人嚮往的度假方式；但對醫生來說，郵輪同時也是一個高度密集、接觸頻繁的移動空間。餐廳、電梯、扶手、娛樂設施都由大量乘客共同使用，一旦有人把病原體帶上船，就可能迅速傳播。近年郵輪新聞中，最常見的仍是諾如病毒等腸胃道感染，而前不久一宗與郵輪相關的罕見漢他病毒事件，也再次引發大眾對郵輪旅行健康風險的關注。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、肝膽腸胃科專家董睿，帶大家了解郵輪上常見的感染風險。董睿指出，郵輪最常見的還是諾如病毒等腸胃道傳染病。諾如病毒傳染力強，可透過受污染的食物、飲水、手部及環境表面傳播，感染後常見噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀。除了諾如病毒外，沙門氏菌、大腸桿菌、甲型肝炎等病原體，也可能透過受污染的食物或水源引發感染。

肝膽腸胃科專家董睿醫生。圖：CAIPA提供
肝膽腸胃科專家董睿醫生。圖：CAIPA提供

董睿提醒，預防郵輪感染最重要的幾件事包括：勤洗手，尤其在用餐前、如廁後及接觸公共設施後；盡量選擇熟食，避免長時間暴露的食物；一旦出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，應及早休息並向船上醫療中心求助。郵輪旅行並不可怕，關鍵是提高警覺、做好基本防護，才能更安心享受假期。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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