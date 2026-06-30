🎙️郵輪旅行最怕感染什麼？醫生解析如何降低傳染風險

豪華郵輪、海上美景、自助美食，是不少人嚮往的度假方式；但對醫生來說，郵輪同時也是一個高度密集、接觸頻繁的移動空間。餐廳、電梯、扶手、娛樂設施都由大量乘客共同使用，一旦有人把病原體帶上船，就可能迅速傳播。示意圖。Image by MustangJoe from Pixabay

豪華郵輪、海上美景、自助美食，是不少人嚮往的度假方式；但對醫生來說，郵輪同時也是一個高度密集、接觸頻繁的移動空間。餐廳、電梯、扶手、娛樂設施都由大量乘客共同使用，一旦有人把病原體帶上船，就可能迅速傳播。近年郵輪新聞中，最常見的仍是諾如病毒等腸胃道感染，而前不久一宗與郵輪相關的罕見漢他病毒事件，也再次引發大眾對郵輪旅行健康風險的關注。

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本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、肝膽腸胃科專家董睿，帶大家了解郵輪上常見的感染風險。董睿指出，郵輪最常見的還是諾如病毒等腸胃道傳染病。諾如病毒傳染力強，可透過受污染的食物、飲水、手部及環境表面傳播，感染後常見噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀。除了諾如病毒外，沙門氏菌、大腸桿菌、甲型肝炎等病原體，也可能透過受污染的食物或水源引發感染。 肝膽腸胃科專家董睿醫生。圖：CAIPA提供

董睿提醒，預防郵輪感染最重要的幾件事包括：勤洗手，尤其在用餐前、如廁後及接觸公共設施後；盡量選擇熟食，避免長時間暴露的食物；一旦出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，應及早休息並向船上醫療中心求助。郵輪旅行並不可怕，關鍵是提高警覺、做好基本防護，才能更安心享受假期。

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