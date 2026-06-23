🎙️世界盃看進急診室？這些球迷最容易出事

圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃激戰正酣，全球球迷熱情高漲。然而每逢世界盃，各地醫院都會接診因看球引發的突發疾病患者。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科專家劉偉醫生，解析世界盃期間最容易被忽視的健康風險。

劉偉指出，觀看足球比賽，經歷長時間的等待與壓抑，而關鍵進球、點球大戰等瞬間則可能帶來劇烈情緒波動。對於高血壓、糖尿病、冠心病患者，以及有心律失常病史的人來說，這種刺激可能成為誘發心血管意外的重要因素。

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除了情緒因素，熬夜、飲酒、高鹽高脂飲食也是世界盃期間常見的健康隱患。劉偉表示，不少球迷連續數週作息紊亂，血壓、血糖、血脂和尿酸水平明顯波動，甚至誘發胃出血、胰腺炎和痛風急性發作。即使原本健康的人，也可能在賽事結束後出現疲勞、失眠、體重增加和注意力下降等問題。 內科專家劉偉醫生。圖：CAIPA提供

劉偉特別提醒，情緒激動疊加暴曬、脫水和擁擠環境，更容易引發中暑及心腦血管意外。一旦出現持續胸痛、眼前發黑、言語不清或肢體無力等症狀，應立即尋求醫療幫助。更多實用建議，歡迎收聽本期《紐約健康365》，聽劉偉醫生的完整解讀。

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