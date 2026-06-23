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🎙️世界盃看進急診室？這些球迷最容易出事

紐約健康365
圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)
圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃激戰正酣，全球球迷熱情高漲。然而每逢世界盃，各地醫院都會接診因看球引發的突發疾病患者。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科專家劉偉醫生，解析世界盃期間最容易被忽視的健康風險。

劉偉指出，觀看足球比賽，經歷長時間的等待與壓抑，而關鍵進球、點球大戰等瞬間則可能帶來劇烈情緒波動。對於高血壓、糖尿病、冠心病患者，以及有心律失常病史的人來說，這種刺激可能成為誘發心血管意外的重要因素。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

除了情緒因素，熬夜、飲酒、高鹽高脂飲食也是世界盃期間常見的健康隱患。劉偉表示，不少球迷連續數週作息紊亂，血壓、血糖、血脂和尿酸水平明顯波動，甚至誘發胃出血、胰腺炎和痛風急性發作。即使原本健康的人，也可能在賽事結束後出現疲勞、失眠、體重增加和注意力下降等問題。

內科專家劉偉醫生。圖：CAIPA提供
內科專家劉偉醫生。圖：CAIPA提供

劉偉特別提醒，情緒激動疊加暴曬、脫水和擁擠環境，更容易引發中暑及心腦血管意外。一旦出現持續胸痛、眼前發黑、言語不清或肢體無力等症狀，應立即尋求醫療幫助。更多實用建議，歡迎收聽本期《紐約健康365》，聽劉偉醫生的完整解讀。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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