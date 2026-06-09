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🎙️收據藏健康危機？醫生揭雙酚A如何悄悄影響激素平衡

紐約健康365
收據。Image by Sabine van Erp from Pixabay
收據。Image by Sabine van Erp from Pixabay

每天去超市購物、領外賣時隨手接過的一張熱敏紙(又稱感熱紙)小票，看似普通，卻可能藏著不少人從未留意的健康隱患。它是否會影響人體激素平衡？是否可能與肥胖、睡眠品質下降、情緒波動等問題有關？長期頻繁接觸，又會不會增加某些慢性疾病的風險？本期《紐約健康365》特別邀請亞美醫師協會會員、內科專家杜濤醫生，帶您了解日常生活中常被忽視的雙酚A（BPA）問題。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

杜濤醫生表示，很多人知道部分塑膠製品可能含有雙酚A，卻忽略了超市小票、ATM憑條等熱敏紙也可能含有這種化學物質。與部分塑膠產品不同，熱敏紙表面的雙酚A更容易被人體接觸。研究顯示，接觸後可能經由皮膚進入人體。部分研究認為，長期接觸雙酚A可能影響人體正常的激素調節機制，並與體重增加、睡眠問題及情緒變化等現象存在一定關聯，但具體影響程度仍與個人體質、接觸頻率及暴露時間等因素有關。

杜濤介紹，世界衛生組織及多個國家和地區的公共衛生機構均曾關注雙酚A對嬰幼兒及兒童的潛在影響。由於發育階段的兒童對外界化學物質更為敏感，一些研究提出雙酚A可能對其生長發育帶來不利影響。正因如此，早在2011年，中國有關部門已禁止生產和銷售含雙酚A的嬰幼兒奶瓶；同年，美國加州也通過AB1319法案，限制嬰幼兒餵養用品中的雙酚A使用。這些措施主要是基於預防原則，希望盡可能降低敏感人群的接觸機會。

在日常防護方面，杜濤醫生也提醒，有些人接觸小票後會立即使用含酒精的免洗洗手液清潔雙手。但部分研究發現，酒精可能增加皮膚對某些化學物質的吸收，因此在接觸熱敏紙後，僅使用免洗洗手液未必是最佳選擇。相較之下，用肥皂和流動清水徹底洗手會更加穩妥。對於長期接觸小票的收銀人員，也可考慮佩戴手套等方式減少接觸。同時，應盡量避免將小票與食物直接放在一起。

內科專家杜濤醫生。圖：CAIPA提供
內科專家杜濤醫生。圖：CAIPA提供

這張薄薄的小票究竟會對人體產生多大影響？除了熱敏紙之外，生活中還有哪些常見物品可能含有雙酚A？歡迎收聽本期節目，聽內科專家杜濤醫生帶來更完整的科普解讀，了解如何在日常生活中降低不必要的接觸風險，守護自己和家人的健康。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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