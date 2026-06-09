🎙️收據藏健康危機？醫生揭雙酚A如何悄悄影響激素平衡

收據。Image by Sabine van Erp from Pixabay

每天去超市購物、領外賣時隨手接過的一張熱敏紙(又稱感熱紙)小票，看似普通，卻可能藏著不少人從未留意的健康隱患。它是否會影響人體激素平衡？是否可能與肥胖、睡眠品質下降、情緒波動等問題有關？長期頻繁接觸，又會不會增加某些慢性疾病的風險？本期《紐約健康365》特別邀請亞美醫師協會會員、內科專家杜濤醫生，帶您了解日常生活中常被忽視的雙酚A（BPA）問題。

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杜濤醫生表示，很多人知道部分塑膠製品可能含有雙酚A，卻忽略了超市小票、ATM憑條等熱敏紙也可能含有這種化學物質。與部分塑膠產品不同，熱敏紙表面的雙酚A更容易被人體接觸。研究顯示，接觸後可能經由皮膚進入人體。部分研究認為，長期接觸雙酚A可能影響人體正常的激素調節機制，並與體重增加、睡眠問題及情緒變化等現象存在一定關聯，但具體影響程度仍與個人體質、接觸頻率及暴露時間等因素有關。

杜濤介紹，世界衛生組織及多個國家和地區的公共衛生機構均曾關注雙酚A對嬰幼兒及兒童的潛在影響。由於發育階段的兒童對外界化學物質更為敏感，一些研究提出雙酚A可能對其生長發育帶來不利影響。正因如此，早在2011年，中國有關部門已禁止生產和銷售含雙酚A的嬰幼兒奶瓶；同年，美國加州也通過AB1319法案，限制嬰幼兒餵養用品中的雙酚A使用。這些措施主要是基於預防原則，希望盡可能降低敏感人群的接觸機會。

在日常防護方面，杜濤醫生也提醒，有些人接觸小票後會立即使用含酒精的免洗洗手液清潔雙手。但部分研究發現，酒精可能增加皮膚對某些化學物質的吸收，因此在接觸熱敏紙後，僅使用免洗洗手液未必是最佳選擇。相較之下，用肥皂和流動清水徹底洗手會更加穩妥。對於長期接觸小票的收銀人員，也可考慮佩戴手套等方式減少接觸。同時，應盡量避免將小票與食物直接放在一起。

內科專家杜濤醫生。圖：CAIPA提供

這張薄薄的小票究竟會對人體產生多大影響？除了熱敏紙之外，生活中還有哪些常見物品可能含有雙酚A？歡迎收聽本期節目，聽內科專家杜濤醫生帶來更完整的科普解讀，了解如何在日常生活中降低不必要的接觸風險，守護自己和家人的健康。

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