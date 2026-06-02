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🎙️一盯著手機就忘了這件事？小心 你的眼睛正在加速老化

紐約健康365
周子梅醫生特別警告，雖然成人的乾眼症狀多為可逆，但對於處於發育期的兒童和青少年來...
周子梅醫生特別警告，雖然成人的乾眼症狀多為可逆，但對於處於發育期的兒童和青少年來說，長期近距離盯著螢幕會直接導致不可逆的眼軸增長，進而讓近視率一路飆升；示意圖。（圖／123RF）

每天一睜眼，我們就被手機、電腦、虛擬實境（VR）等各種螢幕緊緊包圍，這種長時間、高頻率的用眼方式，正悄然改變我們眼睛的生理結構並帶來前所未有的健康危機。本期《紐約健康365》特別邀請亞美醫師協會會員、眼科專家周子梅博士，為您深度解析現代電子螢幕對眼健康的深遠影響，為您提出實用護眼指導。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

周子梅指出，雖然科學研究證實螢幕發出的藍光目前並不會造成不可逆的眼睛結構性損傷，但我們在專注盯著螢幕時，眨眼頻率大幅降低。這種「目不轉睛」的狀態會導致全民高發的乾眼症，這已經成為美國眼科處方藥與非處方藥中銷量第一的頭號痛點。周子梅特別警告，雖然成人的乾眼症狀多為可逆，但對於處於發育期的兒童和青少年來說，長期近距離盯著螢幕會直接導致不可逆的眼軸增長，進而讓近視率一路飆升。

而針對當下最火熱的 VR（虛擬實境）顯示技術，周子梅從醫學角度揭示了其背後的「視覺欺騙」衝突：VR 眼鏡雖然透過透鏡讓你看清「遠景」，但物體本身距離眼球極近，這違背人類幾萬年來的用眼習慣，極易導致睫狀肌痙攣、老花提早報到，甚至引發頭痛和噁心。

眼科專家周子梅博士。圖：CAIPA提供
眼科專家周子梅博士。圖：CAIPA提供

面對無法割捨的螢幕，如何盡量把傷害降到最低？面對層出不窮的螢幕新技術，家長又該如何幫孩子守住視線？歡迎收聽本期節目的完整重磅解讀，一起聽周子梅醫生揭秘數位時代我們的眼睛怎樣與電子螢幕平衡共存。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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