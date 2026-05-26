🎙️出遊歸來皮膚紅癢？專家教你如何處理與防範

天氣越來越暖，戶外活動增多，不少人遊玩歸來後，卻發現身上起了大片紅疙瘩，越撓越癢，更有人不慎惹上會鑽進皮膚吸血的蜱蟲。示意圖。（圖／123RF）

天氣越來越暖，戶外活動增多，不少人遊玩歸來後，卻發現身上起了大片紅疙瘩，越撓越癢，更有人不慎惹上會鑽進皮膚吸血的蜱蟲。

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、皮膚科專家陳惠萍博士，為您深度解析春夏季高發的蕁麻疹、日光疹，以及紐約地區特有、且具有潛在危險性的蜱蟲叮咬與萊姆病風險。

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陳惠萍指出，春季空氣中的花粉、氣溫升高，甚至輕微出汗，都可能誘發俗稱「風團」的蕁麻疹。很多人看到大面積紅斑時會感到恐慌，陳醫生表示：「這本質上是免疫系統發出的過敏警報，並不具有傳染性。」此外，隨著衣物減少，部分人在接受紫外線照射後，會在脖頸、手臂等暴露部位長出持續發癢的小疙瘩，這類情況被稱為「日光疹」，同樣需要提高警覺並做好防曬防護。

在所有春夏季戶外風險中，陳惠萍特別提醒民眾，務必高度防範紐約地區高發的「蜱蟲（Tick）」威脅。蜱蟲外觀看起來像一粒「黑色小芝麻」，叮咬後會牢牢附著在皮膚上。陳惠萍強調，如果強行拔除，極容易讓帶有致病菌的口器殘留在皮膚內，進而增加感染「萊姆病」的風險。這種細菌可能在人體內遊走，後期甚至侵犯關節、心臟與神經系統。陳醫生建議，前往草木茂盛地區時，務必穿著長衣長褲與淺色襪子；一旦發現被叮咬，或皮膚出現典型「牛眼狀」紅斑，應儘快就醫評估，必要時接受抗生素治療，切勿拖延。 皮膚科專家陳惠萍博士。圖：CAIPA提供

面對五花八門的春夏季皮膚問題，自己在家冷敷到底有沒有用？如果不慎被叮咬，出現哪些症狀代表必須立刻前往急診？更多實用防護與自救指南，歡迎收聽本期節目，聽陳惠萍醫生的完整解答。

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