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🎙️出遊歸來皮膚紅癢？專家教你如何處理與防範

紐約健康365
天氣越來越暖，戶外活動增多，不少人遊玩歸來後，卻發現身上起了大片紅疙瘩，越撓越癢...
天氣越來越暖，戶外活動增多，不少人遊玩歸來後，卻發現身上起了大片紅疙瘩，越撓越癢，更有人不慎惹上會鑽進皮膚吸血的蜱蟲。示意圖。（圖／123RF）

天氣越來越暖，戶外活動增多，不少人遊玩歸來後，卻發現身上起了大片紅疙瘩，越撓越癢，更有人不慎惹上會鑽進皮膚吸血的蜱蟲。

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、皮膚科專家陳惠萍博士，為您深度解析春夏季高發的蕁麻疹、日光疹，以及紐約地區特有、且具有潛在危險性的蜱蟲叮咬與萊姆病風險。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

陳惠萍指出，春季空氣中的花粉、氣溫升高，甚至輕微出汗，都可能誘發俗稱「風團」的蕁麻疹。很多人看到大面積紅斑時會感到恐慌，陳醫生表示：「這本質上是免疫系統發出的過敏警報，並不具有傳染性。」此外，隨著衣物減少，部分人在接受紫外線照射後，會在脖頸、手臂等暴露部位長出持續發癢的小疙瘩，這類情況被稱為「日光疹」，同樣需要提高警覺並做好防曬防護。

在所有春夏季戶外風險中，陳惠萍特別提醒民眾，務必高度防範紐約地區高發的「蜱蟲（Tick）」威脅。蜱蟲外觀看起來像一粒「黑色小芝麻」，叮咬後會牢牢附著在皮膚上。陳惠萍強調，如果強行拔除，極容易讓帶有致病菌的口器殘留在皮膚內，進而增加感染「萊姆病」的風險。這種細菌可能在人體內遊走，後期甚至侵犯關節、心臟與神經系統。陳醫生建議，前往草木茂盛地區時，務必穿著長衣長褲與淺色襪子；一旦發現被叮咬，或皮膚出現典型「牛眼狀」紅斑，應儘快就醫評估，必要時接受抗生素治療，切勿拖延。

皮膚科專家陳惠萍博士。圖：CAIPA提供
皮膚科專家陳惠萍博士。圖：CAIPA提供

面對五花八門的春夏季皮膚問題，自己在家冷敷到底有沒有用？如果不慎被叮咬，出現哪些症狀代表必須立刻前往急診？更多實用防護與自救指南，歡迎收聽本期節目，聽陳惠萍醫生的完整解答。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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