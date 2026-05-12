🎙️每分鐘死亡200萬腦細胞 別讓這個春夏高發病成終身遺憾

很多人以為熬過冬天，腦血管疾病風險就會下降，但實際上，每年春夏之交正是腦卒中的高發時期；示意圖。（123RF）

很多人以為熬過冬天，腦血管疾病風險就會下降，但實際上，每年春夏之交正是腦卒中的高發時期。

可能不少讀者對「腦卒中」這個名詞感到陌生，它其實就是我們常說的中風，是一種急性腦血管疾病，簡單來說就是腦部血管突然堵塞或破裂出血，導致腦組織缺血、缺氧受損，進而引發肢體、言語、意識等方面的異常，是高發、高危的嚴重疾病。

本期《紐約健康365》，邀請亞美醫師協會董事會成員、紐約布魯克林瑪摩利醫院綜合中風中心主任、血管神經科專家王慶良博士，詳細解析腦卒中最容易被忽視的危險訊號。

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王慶良指出，當前氣溫與氣壓的快速變化，影響人體血壓波動，對本身就有高血壓、糖尿病、高血脂等基礎疾病的人來說，風險會更加明顯。

很多人以為，中風一定是突然倒下、不省人事。王慶良說，實際上，不少患者在真正發生嚴重腦卒中前，身體已經出現過短暫警訊，也就是人們俗稱的「小中風」，但有的人幾分鐘後又能恢復正常，正因為自認為「緩過來了」，很多人沒能及時就醫，釀成大禍。 紐約布魯克林瑪摩利醫院綜合中風中心主任、血管神經科專家王慶良博士。圖：CAIPA提供

「時間就是大腦」，王醫生強調，腦細胞一旦缺血，每分鐘將有近200萬個細胞凋亡。與其自行駕車就醫，撥打 911 能讓急救系統提前評估並開啟醫院的「快速通道」。纽约市的急救系統能在第一時間完成初步評估，並根據病情直接送往具備中風救治能力的醫院，同時提前通知醫療團隊啟動。

想要了解更多關於腦血管健康的專業防護建議？歡迎收聽本期節目，聽王慶良醫生的完整解讀。

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