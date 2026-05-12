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🎙️每分鐘死亡200萬腦細胞 別讓這個春夏高發病成終身遺憾

紐約健康365
很多人以為熬過冬天，腦血管疾病風險就會下降，但實際上，每年春夏之交正是腦卒中的高...
很多人以為熬過冬天，腦血管疾病風險就會下降，但實際上，每年春夏之交正是腦卒中的高發時期；示意圖。（123RF）

很多人以為熬過冬天，腦血管疾病風險就會下降，但實際上，每年春夏之交正是腦卒中的高發時期。

可能不少讀者對「腦卒中」這個名詞感到陌生，它其實就是我們常說的中風，是一種急性腦血管疾病，簡單來說就是腦部血管突然堵塞或破裂出血，導致腦組織缺血、缺氧受損，進而引發肢體、言語、意識等方面的異常，是高發、高危的嚴重疾病。

本期《紐約健康365》，邀請亞美醫師協會董事會成員、紐約布魯克林瑪摩利醫院綜合中風中心主任、血管神經科專家王慶良博士，詳細解析腦卒中最容易被忽視的危險訊號。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

王慶良指出，當前氣溫與氣壓的快速變化，影響人體血壓波動，對本身就有高血壓、糖尿病、高血脂等基礎疾病的人來說，風險會更加明顯。

很多人以為，中風一定是突然倒下、不省人事。王慶良說，實際上，不少患者在真正發生嚴重腦卒中前，身體已經出現過短暫警訊，也就是人們俗稱的「小中風」，但有的人幾分鐘後又能恢復正常，正因為自認為「緩過來了」，很多人沒能及時就醫，釀成大禍。

紐約布魯克林瑪摩利醫院綜合中風中心主任、血管神經科專家王慶良博士。圖：CAIPA...
紐約布魯克林瑪摩利醫院綜合中風中心主任、血管神經科專家王慶良博士。圖：CAIPA提供

「時間就是大腦」，王醫生強調，腦細胞一旦缺血，每分鐘將有近200萬個細胞凋亡。與其自行駕車就醫，撥打 911 能讓急救系統提前評估並開啟醫院的「快速通道」。纽约市的急救系統能在第一時間完成初步評估，並根據病情直接送往具備中風救治能力的醫院，同時提前通知醫療團隊啟動。

想要了解更多關於腦血管健康的專業防護建議？歡迎收聽本期節目，聽王慶良醫生的完整解讀。

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紐約健康365

「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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