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🎙️想比別人多活9年？先做好這8件事

紐約健康365
健康的飲食習慣應該要均衡攝取天然原形食物，多吃蔬菜、水果、全穀類和蛋白質，減少加...
健康的飲食習慣應該要均衡攝取天然原形食物，多吃蔬菜、水果、全穀類和蛋白質，減少加工食品、含糖飲料及飽和脂肪。(圖／123RF)

你的壽命，到底是天生寫好的，還是憑自己一點點活出來的？本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科醫生蘇家福博士，從基因、生活習慣到現代醫學革命，拆解「我們為什麼能比祖先多活幾十年」背後的真正答案。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

「我父母長壽，我是不是就能隨心所欲？」蘇家福直言：基因對壽命的影響其實僅佔20%到30%。真正決定你能否長壽的，往往是那些被忽視的生活切片。

蘇家福指出，哪怕你天生攜帶高膽固醇基因這種「程序Bug」，只要在血管被堵塞前及早通過醫學干預，你依然擁有「逆天改命」的機會。真正決定多數人壽命上限的，基因影響可能只占約兩成，後天生活方式才是更大的關鍵。

蘇家福分析說，人類壽命真正被改寫，並不是靠某種神秘補品，而是靠抗生素、疫苗、慢病管理，以及對心臟病、中風、肺部疾病這些「頭號殺手」的持續控制。換句話說，決定你能不能活得更久的，往往不是家族有沒有長壽老人，而是你今天抽不抽菸、睡得好不好、體重是否失控、血壓血糖有沒有長期放任。

蘇家福特別推薦說，只要堅持美國心臟協會推薦的「生活八大必須」習慣，統計顯示你至少能比一般人多活9年 。

內科醫生蘇家福博士。圖：CAIPA提供
內科醫生蘇家福博士。圖：CAIPA提供

收聽本期節目，聽蘇醫生為你指點如何益壽延年的正確方法。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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