🎙️想比別人多活9年？先做好這8件事

健康的飲食習慣應該要均衡攝取天然原形食物，多吃蔬菜、水果、全穀類和蛋白質，減少加工食品、含糖飲料及飽和脂肪。(圖／123RF)

你的壽命，到底是天生寫好的，還是憑自己一點點活出來的？本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科醫生蘇家福博士，從基因、生活習慣到現代醫學革命，拆解「我們為什麼能比祖先多活幾十年」背後的真正答案。

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「我父母長壽，我是不是就能隨心所欲？」蘇家福直言：基因對壽命的影響其實僅佔20%到30%。真正決定你能否長壽的，往往是那些被忽視的生活切片。

蘇家福指出，哪怕你天生攜帶高膽固醇基因這種「程序Bug」，只要在血管被堵塞前及早通過醫學干預，你依然擁有「逆天改命」的機會。真正決定多數人壽命上限的，基因影響可能只占約兩成，後天生活方式才是更大的關鍵。

蘇家福分析說，人類壽命真正被改寫，並不是靠某種神秘補品，而是靠抗生素、疫苗、慢病管理，以及對心臟病、中風、肺部疾病這些「頭號殺手」的持續控制。換句話說，決定你能不能活得更久的，往往不是家族有沒有長壽老人，而是你今天抽不抽菸、睡得好不好、體重是否失控、血壓血糖有沒有長期放任。

蘇家福特別推薦說，只要堅持美國心臟協會推薦的「生活八大必須」習慣，統計顯示你至少能比一般人多活9年 。 內科醫生蘇家福博士。圖：CAIPA提供

收聽本期節目，聽蘇醫生為你指點如何益壽延年的正確方法。

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