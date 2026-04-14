🎙️白天睏、晚上醒？醫生揭「春困」背後的健康危機

春天天氣多變化，小心「春困」上身。圖／123RF 曾明皓

春天一到，有人白天困到睜不開眼，晚上卻怎麼都睡不著。「春困」的背後往往是睡眠紊亂，直接影響免疫力，讓呼吸道疾病和腸胃問題更容易找上門。

本期《紐約健康 365》邀請亞美醫師協會會員、家庭科醫生錢盈博士，為您系統解析為什麼春天「又困又睡不好」？

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

錢盈指出，春困並不是單純的疲勞，而是人體在適應晝夜變化、激素波動和環境刺激過程中出現的一種綜合反應。褪黑素減少、血清素紊亂，再疊加花粉、溫差與濕度變化，使不少人出現白天乏力、夜間失眠、情緒波動等問題。長期睡眠不足，會直接削弱免疫系統，增加感染風險。

錢盈提醒，很多人把「春困」當作可以硬扛的小問題，但如果症狀持續或加重，往往需要透過體檢與醫生評估來判斷原因。

在應對方面，錢盈強調，規律作息、適度戶外運動、合理飲食結構，比單純依賴褪黑素等補充劑更為關鍵。尤其值得注意的是，市面上的褪黑素劑量往往高於人體自然分泌水平，盲目使用反而可能加重睡眠問題。 家庭科醫生錢盈博士。圖：CAIPA提供

春天不只是萬物復甦的季節，也是身體「重新調頻」的關鍵時期。如何順利度過這段轉換期，減少疾病風險？更多實用建議，歡迎收聽本期節目，聽錢盈醫生的完整解讀。

更多「紐約健康365」

➤Spotify播客

➤Apple播客