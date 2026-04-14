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🎙️白天睏、晚上醒？醫生揭「春困」背後的健康危機

紐約健康365
春天天氣多變化，小心「春困」上身。圖／123RF 曾明皓
春天天氣多變化，小心「春困」上身。圖／123RF 曾明皓

春天一到，有人白天困到睜不開眼，晚上卻怎麼都睡不著。「春困」的背後往往是睡眠紊亂，直接影響免疫力，讓呼吸道疾病和腸胃問題更容易找上門。

本期《紐約健康 365》邀請亞美醫師協會會員、家庭科醫生錢盈博士，為您系統解析為什麼春天「又困又睡不好」？

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

錢盈指出，春困並不是單純的疲勞，而是人體在適應晝夜變化、激素波動和環境刺激過程中出現的一種綜合反應。褪黑素減少、血清素紊亂，再疊加花粉、溫差與濕度變化，使不少人出現白天乏力、夜間失眠、情緒波動等問題。長期睡眠不足，會直接削弱免疫系統，增加感染風險。

錢盈提醒，很多人把「春困」當作可以硬扛的小問題，但如果症狀持續或加重，往往需要透過體檢與醫生評估來判斷原因。

在應對方面，錢盈強調，規律作息、適度戶外運動、合理飲食結構，比單純依賴褪黑素等補充劑更為關鍵。尤其值得注意的是，市面上的褪黑素劑量往往高於人體自然分泌水平，盲目使用反而可能加重睡眠問題。

家庭科醫生錢盈博士。圖：CAIPA提供
家庭科醫生錢盈博士。圖：CAIPA提供

春天不只是萬物復甦的季節，也是身體「重新調頻」的關鍵時期。如何順利度過這段轉換期，減少疾病風險？更多實用建議，歡迎收聽本期節目，聽錢盈醫生的完整解讀。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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