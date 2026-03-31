🎙️花粉過敏來襲 為什麼有人一年比一年難受

季節性過敏最常與春天連結在一起，當草木生長、花朵盛開，空氣中飄散的花粉可能引發打噴嚏、流鼻水和眼睛發癢等症狀。Image by Corina from Pixabay

紐約春天開始，花粉過敏也來臨了。專業機構預測，今年將再次爆發「花粉炸彈」，花粉濃度可能進一步升高。對不少人來說，這意味著那段熟悉卻難熬的日子，又要來了。

本期《紐約健康 365》邀請亞美醫師協會會員、過敏哮喘免疫專科醫生惠軼群博士，為您詳細解讀面對春季花粉過敏的最緊迫問題。

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打噴嚏、流鼻涕，是感冒還是過敏？惠醫生指出，兩者症狀確實相似，但關鍵差別在「癢」。過敏患者常伴有鼻子癢、眼睛癢、喉嚨癢，甚至暴露部位皮膚發癢，而發燒、肌肉酸痛等全身反應，則更常見於感染性疾病。

在用藥時機上，惠醫生強調，多數患者習慣在症狀出現後才開始用藥，但「這種情況下治療效果並不好」。她建議，在紐約地區應在花粉高峰來臨前一至兩週提前用藥，「讓藥物在體內達到穩定濃度」，從而更有效控制整個過敏季的症狀。 過敏哮喘免疫專科醫生惠軼群博士。圖：CAIPA提供

關於過敏的發展，惠醫生也指出，這一過程存在明顯個體差異，但「有可能一年比一年厲害」。隨著免疫系統對過敏原的反覆暴露與記憶形成，部分患者的反應會逐漸加重。

花粉過敏並非只是季節性的短暫不適。如何判斷、何時干預、如何準備，往往決定了這一季是輕鬆度過，還是反覆困擾，具體防護方式，可在本期節目中聽取惠軼群醫生的完整解讀。

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