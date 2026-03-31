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🎙️花粉過敏來襲 為什麼有人一年比一年難受

紐約健康365
季節性過敏最常與春天連結在一起，當草木生長、花朵盛開，空氣中飄散的花粉可能引發打...
季節性過敏最常與春天連結在一起，當草木生長、花朵盛開，空氣中飄散的花粉可能引發打噴嚏、流鼻水和眼睛發癢等症狀。Image by Corina from Pixabay

紐約春天開始，花粉過敏也來臨了。專業機構預測，今年將再次爆發「花粉炸彈」，花粉濃度可能進一步升高。對不少人來說，這意味著那段熟悉卻難熬的日子，又要來了。

本期《紐約健康 365》邀請亞美醫師協會會員、過敏哮喘免疫專科醫生惠軼群博士，為您詳細解讀面對春季花粉過敏的最緊迫問題。

▼收聽「紐約健康365」播客版(Podcast)：

打噴嚏、流鼻涕，是感冒還是過敏？惠醫生指出，兩者症狀確實相似，但關鍵差別在「癢」。過敏患者常伴有鼻子癢、眼睛癢、喉嚨癢，甚至暴露部位皮膚發癢，而發燒、肌肉酸痛等全身反應，則更常見於感染性疾病。

在用藥時機上，惠醫生強調，多數患者習慣在症狀出現後才開始用藥，但「這種情況下治療效果並不好」。她建議，在紐約地區應在花粉高峰來臨前一至兩週提前用藥，「讓藥物在體內達到穩定濃度」，從而更有效控制整個過敏季的症狀。

過敏哮喘免疫專科醫生惠軼群博士。圖：CAIPA提供
過敏哮喘免疫專科醫生惠軼群博士。圖：CAIPA提供

關於過敏的發展，惠醫生也指出，這一過程存在明顯個體差異，但「有可能一年比一年厲害」。隨著免疫系統對過敏原的反覆暴露與記憶形成，部分患者的反應會逐漸加重。

花粉過敏並非只是季節性的短暫不適。如何判斷、何時干預、如何準備，往往決定了這一季是輕鬆度過，還是反覆困擾，具體防護方式，可在本期節目中聽取惠軼群醫生的完整解讀。

➤➤➤更多「紐約健康365」播客版精彩內容

紐約健康365

紐約健康365

「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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