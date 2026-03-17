🎙️職場隱形枷鎖：手麻腰痛背後的骨科預警

腕隧道症候群俗稱「滑鼠手」，常見好發於需做重複性腕部活動的職業；示意圖。（圖/123RF）

對許多上班族而言，腰痠背痛與指尖發麻已成了「職業標配」。很多人習慣將這些症狀歸結為一時的疲勞，或是「姿勢不對」，撐一撐、揉一揉便作罷。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、手外科與骨科專家邱翾醫生為您解析：這些看似輕微的信號，實則是身體在求救，背後隱藏著腰椎間盤突出或腕隧道症候群 等骨科危機。

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研究顯示，一般職場人群中，約3%左右的人在一年內會受到腕隧道症候群影響，辦公室工作者中超過一半的人曾經出現下背疼痛或頸肩不適。

邱翾醫生表示，現代人高發的腕隧道症候群（Carpal Tunnel Syndrome）早已不再是中老年人的專利。隨著電子產品的深度介入，正中神經在腕管內受壓導致的刺痛與麻木，正以前所未有的速度侵襲年輕群體。邱醫生強調，當手指開始發麻、手腕動作感到「卡頓」時，往往預示著神經傳導已受到物理壓迫；若不及時干預，不僅會影響日常抓握，甚至可能導致大魚際肌萎縮。 手外科與骨科專家邱翾醫生。圖：CAIPA提供

針對日常意外傷害，邱醫生也提供了專業的判斷準則。例如，跌倒後究竟是單純的韌帶扭傷，還是潛藏著難以察覺的骨裂風險？如何通過觸痛點與腫脹程度進行初步自測？對於如何重塑骨骼健康，邱翾醫生建議廣大患者與職場人士，不應僅在病發時才尋求治療，更應從優化辦公工位、規範日常姿勢做起。通過科學的物理拉伸與營養補充，在症狀初現時便積極干預，才能真正穩固身體的基石。提前防範，讀懂身體的每一個警示，才能在忙碌的節奏中穩健前行，握住生活的每一分自由。

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