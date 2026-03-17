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🎙️職場隱形枷鎖：手麻腰痛背後的骨科預警

紐約健康365
腕隧道症候群俗稱「滑鼠手」，常見好發於需做重複性腕部活動的職業；示意圖。（圖/123RF）
腕隧道症候群俗稱「滑鼠手」，常見好發於需做重複性腕部活動的職業；示意圖。（圖/123RF）

對許多上班族而言，腰痠背痛與指尖發麻已成了「職業標配」。很多人習慣將這些症狀歸結為一時的疲勞，或是「姿勢不對」，撐一撐、揉一揉便作罷。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、手外科與骨科專家邱翾醫生為您解析：這些看似輕微的信號，實則是身體在求救，背後隱藏著腰椎間盤突出或腕隧道症候群等骨科危機。

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研究顯示，一般職場人群中，約3%左右的人在一年內會受到腕隧道症候群影響，辦公室工作者中超過一半的人曾經出現下背疼痛或頸肩不適。

邱翾醫生表示，現代人高發的腕隧道症候群（Carpal Tunnel Syndrome）早已不再是中老年人的專利。隨著電子產品的深度介入，正中神經在腕管內受壓導致的刺痛與麻木，正以前所未有的速度侵襲年輕群體。邱醫生強調，當手指開始發麻、手腕動作感到「卡頓」時，往往預示著神經傳導已受到物理壓迫；若不及時干預，不僅會影響日常抓握，甚至可能導致大魚際肌萎縮。

手外科與骨科專家邱翾醫生。圖：CAIPA提供
手外科與骨科專家邱翾醫生。圖：CAIPA提供

針對日常意外傷害，邱醫生也提供了專業的判斷準則。例如，跌倒後究竟是單純的韌帶扭傷，還是潛藏著難以察覺的骨裂風險？如何通過觸痛點與腫脹程度進行初步自測？對於如何重塑骨骼健康，邱翾醫生建議廣大患者與職場人士，不應僅在病發時才尋求治療，更應從優化辦公工位、規範日常姿勢做起。通過科學的物理拉伸與營養補充，在症狀初現時便積極干預，才能真正穩固身體的基石。提前防範，讀懂身體的每一個警示，才能在忙碌的節奏中穩健前行，握住生活的每一分自由。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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