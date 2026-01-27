🎙️燒心、嗓子卡、夜咳不斷 真的只是消化不良嗎？

反酸、燒心、嗓子不適、夜間咳嗽——如果你在節後這段時間反覆出現這些症狀，別急著以為只是吃多了，這很可能是食道反流在發出信號；示意圖。（圖／123RF）

反酸、燒心、嗓子不適、夜間咳嗽——如果你在節後這段時間反覆出現這些症狀，別急著以為只是吃多了，這很可能是食道反流在發出信號。本期《紐約健康365》，我們邀請亞美醫師協會慈善基金會董事會成員、內科醫生葉宏醫學博士，為大家深度解讀節後高發、卻常被忽視的食道反流問題。

▼收聽本期「紐約健康365」播客版(Podcast)：

剛經歷完感恩節 、聖誕節 、新年和春節 ，連續的聚餐、夜宵、飲酒以及作息紊亂，讓不少人的消化系統承受了額外負擔。節日過後，身體開始「清算」，反酸、燒心與咽喉不適等症狀往往在這個時候集中出現。

臨床上，1月底到 2月初是食道反流症狀較為明顯的時段。許多人面對不適選擇自行服用抗酸藥或暫時忍耐，卻忽略了反覆發作本身，才是醫生最需要關注的問題。長期食道反流不僅影響生活品質，還可能持續刺激食管，增加炎症及其他併發症 的風險。 內科醫生葉宏醫學博士。圖：CAIPA提供

此外，食道反流的表現並不典型，有人以嗓子不適或夜間咳嗽為主，有人出現胸口灼熱卻沒有明顯胃痛，容易誤判或延誤處理。

本期節目中，葉宏醫師將從臨床角度，幫助大家釐清症狀差異，了解何時可以透過生活方式調整改善，何時必須及時就醫。

