稅務漫談／逐項vs.標準扣減 報稅細思量

「又大又美」法的實施，已經為2025年的稅表帶來了眾多變數。(圖／123RF)

2025稅季序幕雖然尚未拉開，但「又大又美」法的實施，已經為2025年的稅表 帶來了眾多變數，以1040 (包括1040NR) 個人稅表為例，除了新增附表 1A (Additional Deduction)，列入對小費 (2萬5000元)，超時工資 (1萬2500或2萬5000元)，汽車貸款 利息 (1萬元) 及65歲以上老人的額外扣減(6000元或1萬2000元)之外， 12e標準或逐項扣減 (Standard or Itemized Deductions)亦是稅表更新的「重頭戲」之一。

1.標準扣減額大幅提高

單身標準扣減額從2024年的1萬4600元大幅提高到2025年的1萬5750元 (通常一年提高500元)。

戶主標準扣減額從2024年的2萬1900元大幅提高到2025年的2萬3625元。

夫妻標準扣減額從2024年的2萬9200元大幅提高到2025年的3萬1500元。除此之外，65歲以上的老人可獲得額外扣減6000元 (單身戶主年收入低於7萬5000元) 或1萬2000元 (夫妻年收入低於15萬元)。

2.SALT (State and Local Tax) 逐項扣減恢復至4萬元

2018年之前， A表逐項扣減中的SALT項目是沒有扣減上限的。一些高收入，擁多屋的報稅 人可申報10萬以上的SALT扣減。試舉一例，W&J (王與姜) 擁有紐約，新州，康州和麻州的W-2，因個人收入均在50萬以上，因此州(市) W-2預扣稅 (平均8%)近10萬元。W&J同時擁有四州的三棟房屋，每年地稅約9萬元，所以SALT扣減19萬元。SALT扣減雖沒有上限，但逐項扣減還是有限制的 (Itemized Deductions Limitation)。

以2017年為例，夫妻合報年收入 (AGI) 超過31萬3800元 (戶主28萬7650元，單身15萬6900元)，則超出部分的3%要從SALT扣減中扣除 (約2萬元)，因此W&J的SALT扣減受限約為17萬元。2025年的「大又美法」雖然將SALT扣減從2018-2024年的1萬元提升至4萬元 (家庭年收入低於50萬元) ，但當家庭年收入高於60萬元時，SALT扣減上限仍回到1萬元，因此W&J的SALT扣減依然照舊 (1萬元)。

3.貸款利息限制

除了SALT扣減之外，貸款利息 (Mortgage Interest) 是影響報稅人能否逐項扣減的另一重要因素。為了限制有能力貸款的富人以高額貸款利息扣減，川普1.0法案從2018年起對貸款中的第一個75萬元利息 (夫妻分報37萬5000元)加以限制。

試舉一例，吳先生財大氣粗，2021年從美國銀行(BOA)貸款了300多萬元， 2024年1098表 (Mortgage Interest) 所付利息為12萬1520元，所付本金為6萬9300元，由於吳先生2024年的貸款 (平均值) 305萬約為75萬元的四倍，因此1098表利息12萬1520元只有四分之一約2萬9700元可以扣減，而其餘9萬1700元如同1萬元以上的SALT無法扣減。川普2.0法案仍然維持了「最初75萬元」利息條款，使擁有多重高額貸款的報稅人逐項扣減大打折扣。

4.「AMT」 (Alternative Minimum Tax， 替代最低稅) 對逐項扣減的調節作用已式微

2018年前，AMT 豁免額(Exemption) 僅為夫妻合報13萬7000元或單身戶主8萬8100元，AMT收入在23萬9100元以下為26%稅率，超過部分為28%。以W&J 2017為例，AMT收入為98萬4000元，換算為替代最低稅27萬1796元，W&J按正常稅率(10%---15%--39.6%)交稅26萬7727元，因此額外交AMT4069元。

川普的新稅法基本上摒除了AMT，2025 AMT豁免額大舉提高到夫妻125萬2700元 (單身戶主62萬6350元)， 因此逐項扣減中除了SALT 4萬元封頂，貸款利息75萬「分段」扣減之外，AMT已經基本上沒有什麼調節作用了。

總之， 與2024年相比， 2025年不管標準還是逐項扣減都向前邁進了一大步，需要仔細比較，做出對自己最有利的抉擇。