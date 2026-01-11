我的頻道

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

娛樂／下個迪士尼反派主角是他？網友罵翻

文／陳韻涵
迪士尼傳出有意開發「美女與野獸」反派角色「加斯頓」（右）為主角的真人電影。（取材自IMDb）
迪士尼（Disney）近年積極挖掘經典角色的價值，透過真人改編電影與反派視角衍生作品，重新包裝許多耳熟能詳的故事，並為角色注入新活力。然而，「反派宇宙」風潮卻讓觀眾感到疲乏並提出質疑。

從「黑魔女」（Maleficent）、「庫伊拉」（Cruella），到近期話題不斷的「魔法壞女巫」（Wicked），迪士尼試圖顛覆傳統善惡二元論，替反派角色打造更多元的形象。據好萊塢娛樂媒體「Deadline」報導，迪士尼正著手開發一部以「美女與野獸」（Beauty And The Beast）反派角色「加斯頓」（Gaston）為主角的真人電影，目前仍在早期開發的階段。

加斯頓可能有真人版作品的消息曝光後，隨即在「X」社群平台上掀起熱烈討論，但網友撻伐的負面聲浪，明顯高於粉絲的期待。

不少觀眾表示無法理解迪士尼的策略，質疑迪士尼為何執意要替每一個反派角色「補寫」前傳，甚至有人諷刺道：「我猜，他最後一定會被描寫成一個被誤解的好人。」

「每日郵報」報導，加斯頓最早在1991年推出的動畫電影「美女與野獸」中亮相，他的人設是一名自大、好勝、極度自戀的獵人。

加斯頓覬覦「美女與野獸」女主角貝兒（Belle）多時，最終成為野獸的主要情敵。

影評分析，加斯頓在「美女與野獸」象徵父權霸權與盲目的自信，他的形象鮮明，日後成為迪士尼的經典反派之一。

真人版「美女與野獸」2017年推出，路克伊凡斯（Luke Evans）演繹傲慢的加斯頓，艾瑪華森（Emma Watson）飾演貝兒，野獸則由丹史蒂文斯（Dan Stevens）擔綱，全球票房表現亮眼。

路克伊凡斯在2017年真人版電影「美女與野獸」飾演加斯頓。（取材自IMDb）
電影成功後，一度傳出迪士尼考慮為路克伊凡斯版本的加斯頓，打造專屬衍生作品，最終不了了之；迪士尼的新企畫找來其他演員接演，劇本則由曾參與製作「浴血任務」（The Expendables）、「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）的編劇大衛卡拉漢（David Callaham）執筆，卻仍遭粉絲挨批「創意枯竭」。

真人版海洋奇緣 挨轟史上最沒必要

除了加斯頓的真人劇集飽受批評，迪士尼的「海洋奇緣」（Moana）真人改編作品同樣陷入爭議。這部作品的首支預告片釋出後，網路負評如潮。真人版「海洋奇緣」的女主角莫娜（Moana）由澳洲新生代演員凱瑟琳拉加艾亞（Catherine Laga’aia）擔綱演出，預告片中呈現大量壯闊的自然景觀與奇幻場面，包括分海、巨鯨與島嶼空拍畫面，卻也因此挨罵「CGI slop」。

「CGI」是電腦生成影像（Computer-Generated Imagery）的縮寫，泛指電腦特效。「slop」則是指大量陰森、古怪或明顯造假的數位內容，這個貶義字被美國權威詞典出版商「韋氏公司」（Merriam-Webster）選為2025年年度代表字，反映生成式人工智慧（AI）迅速滲透日常，不僅動搖大眾對網路內容真實性的信任程度，也凸顯全球社會對AI內容品質與真偽問題的高度焦慮。

不少觀眾指出，真人版「海洋奇緣」電影的視覺效果，幾乎與原本的動畫無異。網友直言，這是「史上最沒有必要的真人作品」，認為迪士尼只是將動畫重新用電腦特效包裝，缺乏重新詮釋角色及其故事的誠意。

從加斯頓衍生電影的爭議，到「海洋奇緣」真人版遭批「電腦特效感過重」，顯示迪士尼雖然擁有大量角色版權，卻也面臨觀眾對於過度重製、缺乏原創新意的審美疲勞與倦怠。

經典人物改編作品能否以劇情深度與製作品質讓觀眾及粉絲回心轉意，再次愛上經典角色，仍有待編劇與製片集思廣益，最終也只能交給票房「對答案」。

「海洋奇緣」真人版預計在今年夏天上映。（取材自IMDb）
迪士尼 AI 澳洲

