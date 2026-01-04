封面故事／佳與禁／旅遊指南推「禁遊清單」：放過這8景點

我的頻道

南極洲是脆弱稀有的生態環境，但無法承受大量遊客。圖為南極洲的一處雪山和浮冰。（新華社）
英語旅遊指南公司福多爾(Fodor's)近期列出2026年的「禁遊清單」(No List)，從城市到極地都入列，點出因為觀光業使當地環境與社區承受過多壓力的景點；業者說這份清單並非號召抵制，而是提醒大眾該給某些熱門景點喘口氣。

福多爾的數位編輯總監塔爾(Jeremy Tarr)說，禁遊清單既鼓勵旅行同時保持克制，是以負責任旅遊包裝的認清現實，目的是溫和呼籲給需要喘口氣的特定景點暫時休息。

禁遊清單囊括的議題包含過度旅遊、脆弱生態系統與陷入困境的社區。威尼斯和巴塞隆納等常見景點今年未被列入，並非這些地方已奇蹟似地恢復正常，而是這些景點能分散其他遊客過多而需要休息的地區。

第一個景點是南極洲，2023至2024年已累積12萬人造訪，預計至2033年遊客量將會翻倍。印第安那大學人類學副教授歐萊禮(Jessica O'Reilly)說，南極洲是脆弱稀有的生態環境，因此人們前仆後繼地前往，但當地無法承受大量遊客。目前南極洲並無旅遊限制，隨著觀光業興盛，富有旅客會搭乘私人船隻至該地旅遊，毫無疑問對當地環境造成壓力。

佛州羅林斯學院政治學系主任岡特(Mike Gunter)說，南極旅遊具一定價值，前提是旅客能轉化經驗為永續發展等議題做出貢獻，但多數旅客並未做到；過去二十五年來，南極洲逐漸從傳統生態旅遊變成大眾旅遊景點。科學家、學者甚至郵輪公司相信旅客能成為該地區的倡議者，但多數也同意南極洲不該列入人生清單。

西班牙的加納利群島再次出現在清單上，當地居民擔憂破紀錄的遊客數量，並走上街頭抗議觀光業蓬勃發展。永續旅遊網站CanaryGreen創辦人貝克利(John Dale Beckley)說，當地人受夠人潮帶來的壅塞而抗議，以往只要40分鐘的車程現在要花超過一小時。

蒙大拿州的冰河國家公園的暖化速度是全球平均值的兩倍，20世紀初估計有150條冰川，現今僅剩27條，預計到2030年將會全部消失。冰川融化、野火頻生加上暖冬讓森林變得脆弱，關鍵物種正在消失。該公園已實施政策減輕負面影響，2020年起，夏季高峰期需要提前預約才能入園。

2026年禁遊清單：

1.南極洲

2.西班牙-加納利群島

3.蒙大拿州-冰河國家公園

4.義大利-聖禮島(Isola Sacra)

5.瑞士-少女峰地區(The Jungfrau Region)

6.墨西哥-墨西哥市

7.肯亞-蒙巴薩(Mombasa)

8.法國-巴黎蒙馬特(Montmartre)

