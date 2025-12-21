悅讀／比爾蓋茲的年底假期書單

微軟共同創辦人暨億萬富豪慈善家比爾‧蓋茲今年依然推薦五本書。(路透)

比爾‧蓋茲2025年年底推薦的「年度書單」共有五本書，主要圍繞「重要事物是如何真正運作的」這個主題，包括老年與意義、氣候變遷 、媒體與創意產業演化、人類溝通以及美國基礎建設與制度改革。

今年為何會選這五本？

比爾‧蓋茲在Gates Notes上說，這五本書「拉開布幕，讓你看到重要事物背後的運作機制」，對應到五個關鍵面向：

5本書 理解5關鍵面向

書名：明亮燦爛的你(Remarkably Bright Creatures) 作者：雪比‧范‧裴特(Shelby Van Pelt) 內容簡介： 小鎮寡婦與章魚之間的故事，借小說探討老年、孤獨與在晚年尋找人生目的。 來自深海的智慧，撫平不為人知的傷痛。 這隻章魚知道的事，遠比你以為的還多。失去丈夫的銀髮女士來到水族館擔任清潔工，並意外結識了時常逃出水族箱的深海大章魚。隨著跨物種情誼悄悄展開，婦人不知道的是，章魚其實早已知曉藏在婦人心底的秘密傷痛。他們一路上互相幫助、陪伴、療癒，更幫彼此重新找回了生命的自由與希望，是一部適合伴著暖爐，在夜裡仔細感受愛與生命的動人作品。

老後與人生意義：

透過《Remarkably Bright Creatures》這本小說思考年老、喪親之後如何重建與社區的連結，他也提到這本書幫助自己面對步入70歲的新階段。

書名：Clearing the Air 作者：Hannah Ritchie 內容簡介： 以50個關鍵問題介紹氣候變遷、核能與再生能源，用大量資料澄清常見迷思並強調「進展是真實存在的」。 我們不能再拖延氣候行動，但面對各種爭論和分歧，我們很難找到方向。在《撥開迷霧》(Clearing the Air)一書中，資料科學家兼暢​​銷書作家漢娜·里奇(Hannah Ritchie)一勞永逸地解答了50個關鍵的氣候問題，撥開迷霧，讓我們能夠採取行動，解決問題。

氣候行動與理性樂觀：

《Clearing the Air》提供一套數據驅動的「常見問題集」，讓讀者既看到風險也看到實際進展，他特別稱讚這本書是理解氣候挑戰的清晰路線圖。

書名：Who Knew 作者：Barry Diller 內容簡介： 傳奇媒體與娛樂產業大亨的回憶錄，從影視到線上平台，呈現創意產業與商業模式的演變與風險承擔。 巴里·迪勒是美國最成功的商人之一，他在這部回憶錄中以令人驚訝的坦誠和親切，講述了自己的成功、失敗和奮鬥歷程。這部回憶錄充滿了好萊塢的傳奇故事和敏銳的商業洞察力。巴里·迪勒以其獨特的視角，呈現了一部精闢的商業回憶錄，一部對好萊塢毫不掩飾的剖析，一部媒體入門指南，以及一個坦率得令人驚訝的成長故事。

創意產業如何演化：

《Who Knew》用 Barry Diller 的職涯經歷，展現從傳統電視到串流、從實體到數位平台的媒體變化，符合他對產業制度與創新的長期興趣。

書名：When Everyone Knows That Everyone Knows 作者：Steven Pinker 內容簡介： 心理學大師史迪芬‧平克探討「共同知識」如何影響人類溝通與集體行為，例如搶購、協調與社會規範。 平克解析「共同知識」的巨大影響力。為什麼每當有緊急狀況時，民眾紛紛搶購衛生紙？為何超級盃的足球賽事，會充斥著加密貨幣的廣告訊息？為什麼進行總統初選時，多數人會選擇「大家都會選」的候選人，而非自己最愛的那一位？ 本書融合生活各層面有趣的案例與學術研究結果，解析為何金融泡沫、股市崩盤、突如其來揭竿起義的革命、國與國之間的外交、約會中的男女心理關係、社群媒體文化……等諸多現象，都與「共同知識」的心理機制有關。

溝通與集體行為的機制：

《When Everyone Knows That Everyone Knows》則從心理學與語用學切入，解釋人們如何在「彼此知道對方知道」的情境下做決策，是他今年特別推崇的「幫你看清社會互動底層邏輯」之書。

書名：Abundance 作者：Ezra Klein, Derek Thompson 內容簡介： 反思美國為何失去「建設大事」的能力，討論經濟、政治與管制結構如何卡住基礎建設與創新，以及可能的改革方向。 《富足》一書是紐約時報暢銷書榜首。 「一本精彩絕倫的書……強有力且極具說服力。」對當前問題進行了全面批判，並指明了前進的方向，克萊因和湯普森帶來了一種氛圍的轉變。他們激發了希望，拓展了想像力。《富足》堪稱一代人難得一遇的力作，它顛覆了傳統觀念，呼籲人們重拾富足的政治理念，正視自由主義治理的失敗，並摒棄那些扭曲美國生活的人為匱乏。

制度與建設能力：

《Abundance》則回到公共政策與制度設計，探討要如何拆除阻礙住房、能源與交通建設的結構性障礙，延續他對基建、能源轉型與制度效率的關注。

比爾蓋茲 近年固定在他的部落格 Gates Notes 公布「年度書單」，通常分為「夏季閱讀書單」與「年底／假期書單」，每次大約挑四到五本，主題往往圍繞「如何理解這個世界」以及科技、教育、歷史與公共議題。

以2024年假期書單為例，他給的標題是「讓你在冬天感到溫暖的書」，挑了四本非虛構作品，主題包括：

人工智慧與科技未來（例如探討AI 與生物科技如何改變社會的專書）。

社群媒體與兒童心理健康，關注「被重塑的一代」如何面臨焦慮與精神健康危機。

回顧1960年代的政治與社會動盪，從歷史中思考今日領導與民主困境。

一本以工程與基礎設施為主題的「可視化導覽」，幫讀者看懂日常城市背後的工程系統。

2024年夏季書單則著重「服務他人」這個主題，其中包括以越戰時期護士為主角的歷史小說，以及談 AI 與教育、談如何更好理解他人的非虛構作品。