悅讀／比爾蓋茲的年底假期書單

比爾‧蓋茲2025年年底推薦的「年度書單」共有五本書，主要圍繞「重要事物是如何真正運作的」這個主題，包括老年與意義、氣候變遷、媒體與創意產業演化、人類溝通以及美國基礎建設與制度改革。
今年為何會選這五本？
比爾‧蓋茲在Gates Notes上說，這五本書「拉開布幕，讓你看到重要事物背後的運作機制」，對應到五個關鍵面向：
5本書 理解5關鍵面向
老後與人生意義：
透過《Remarkably Bright Creatures》這本小說思考年老、喪親之後如何重建與社區的連結，他也提到這本書幫助自己面對步入70歲的新階段。
氣候行動與理性樂觀：
《Clearing the Air》提供一套數據驅動的「常見問題集」，讓讀者既看到風險也看到實際進展，他特別稱讚這本書是理解氣候挑戰的清晰路線圖。
創意產業如何演化：
《Who Knew》用 Barry Diller 的職涯經歷，展現從傳統電視到串流、從實體到數位平台的媒體變化，符合他對產業制度與創新的長期興趣。
溝通與集體行為的機制：
《When Everyone Knows That Everyone Knows》則從心理學與語用學切入，解釋人們如何在「彼此知道對方知道」的情境下做決策，是他今年特別推崇的「幫你看清社會互動底層邏輯」之書。
制度與建設能力：
《Abundance》則回到公共政策與制度設計，探討要如何拆除阻礙住房、能源與交通建設的結構性障礙，延續他對基建、能源轉型與制度效率的關注。
比爾蓋茲近年固定在他的部落格 Gates Notes 公布「年度書單」，通常分為「夏季閱讀書單」與「年底／假期書單」，每次大約挑四到五本，主題往往圍繞「如何理解這個世界」以及科技、教育、歷史與公共議題。
以2024年假期書單為例，他給的標題是「讓你在冬天感到溫暖的書」，挑了四本非虛構作品，主題包括：
人工智慧與科技未來（例如探討AI與生物科技如何改變社會的專書）。
社群媒體與兒童心理健康，關注「被重塑的一代」如何面臨焦慮與精神健康危機。
回顧1960年代的政治與社會動盪，從歷史中思考今日領導與民主困境。
一本以工程與基礎設施為主題的「可視化導覽」，幫讀者看懂日常城市背後的工程系統。
2024年夏季書單則著重「服務他人」這個主題，其中包括以越戰時期護士為主角的歷史小說，以及談 AI 與教育、談如何更好理解他人的非虛構作品。
