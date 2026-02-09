我的頻道

感恩的心

劉爽
多年報導彭博市長的新聞，讓我對政客的私德標準很高。（劉爽提供）
19年前的那個聖誕節，我結束在CNN總部的實習來到世界日報工作，展開了我在紐約的人生章節。

我在世界日報工作了八年半，前幾年做時政記者，後來做召集人，就是管理記者兼編輯改稿。毫不誇張地說，世界日報給予了我很多，有些經歷讓我至今受益匪淺，我對於世界日報一直心存感恩。

H1B簽證和綠卡申請雖然耗時良久，但著實解決了身分問題。再看近幾年的H1B簽證要求，簡直杜絕了很多留學生留在美國的出路。相比之下，我們算是幸運的一批人。

我的記者工作很有趣，每天去City Hall 旁聽公聽會和出席各種記者會，這些工作讓我充分了解美國三權分立的制度、政府運營的程序、政客選舉的套路。

這期間建立的人脈，讓我後來「絲滑」轉行，進入現在的公司負責社區拓展。做記者時很注重「寫什麼內容」，進入公司後，很重要的一點是「怎麼寫」。與新聞異曲同工的是，職場的各類報告、電郵等，也需要一個「金字塔」一樣的開頭，以吸引關注。想表達的內容，如果正是公司目前關注的議題，那就有可能獲得支持。反之，如果這內容只有你自己覺得重要，對公司而言並不是眼下的「痛點」，你還滔滔不絕寫一大堆，那就變成「故紙堆」了。怎麼判斷公司對你的提議是否會感興趣，我得益於記者生涯無數的採訪機會，尤其市政議題的推動。比如某議員提案要市府增加一項服務，市政部門會從財政經費、人手安排、對其他部門的影響來表達態度，而社區機構會提供證詞以支持或者反對提案。市政議題尚且如此思路，公司的議題也差不多。要把力氣花在能為公司創造價值的事情上，想公司所想，提出有執行可能性的方案，並按計劃高效執行，這樣才是有價值的員工。

記者的職業訓練讓我們能更快地發現問題、抓住熱點以及重點。在新聞業大環境不景氣的今天，有一個「痛點」是新聞業和很多行業共同的：「如何讓目標客戶收到信息」。傳統媒體、流媒體、自媒體百家爭鳴，高質量的內容只是第一步，如何傳遞到目標手中，是更為迫切的挑戰。對公司來說，發新聞、買廣告、登網路廣告、做網紅訪談、辦講座辦活動，是「傳遞信息」的多種方式。雖然我離開報社很久了，卻總覺得我們「休戚相關」。

最後一點要說的是，感謝很多老領導、同事給我的幫助和指導，這裡不僅是「老東家」，更像是「娘家」。這段經歷擴展了我的世界觀、人生觀等，讓我在秉持君子之道的同時，更具包容心和同理心。他們認真工作和負責任的態度，也為我樹立了很好的榜樣，並成為我後來的工作準則：做事需全力以赴，且光明正道。

感恩「世界日報」，願「世界日報」長存！

一石二鳥

緣結20年

樂天廣場超市 是大型亞洲及國際超市 質優價廉 貨品齊備 每週有特價品推出

有種陪伴叫世界日報

祝賀世界日報50年

現金換簽證 多個團體控告川普金卡 改分配方式 剝奪優秀人才名額

