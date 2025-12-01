徵文╱迎「世界日報」創刊50周年 分享您的故事

我的頻道

一位讀者在閱讀世界日報。（本報檔案照╱記者王若然攝影）
創刊於1976年2月12日的世界日報，即將迎來50周年生日。回顧這半世紀，世界日報沒有中斷一天出報，沒有一天不報導新聞，支持世報記者和編者一棒接力一棒的力量，我們深切知道是來自於讀者。

在50知天命之年，世界日報謹以最樸素的心情，邀請讀者當主角：由讀者寫下「我與世界日報」的點滴，涓滴成河，就如同採集今天的新聞，才足以匯成明天的歷史。

世界日報自許成為華人社區與主流社會的橋梁，為讀者發聲，是我們負重前行的使命。在50歲生日前夕，世界日報藉此一角，向陪伴我們50年的舊雨新知，道聲感謝。我們一起慶生，我們一起前進。

◉「我與世界日報」徵文，獲得來自各地讀者熱烈回響，世報即日起不定期在報版及世界新聞網選刊讀者投稿。

「世界日報」將於2026年2月12日迎來創刊50周年，為感謝讀者長久以來的支持，並與大家一起記錄這50年來共同走過的點滴，特舉辦「我與世界日報」徵文、曬圖活動，歡迎讀者分享您與「世界日報」、「世界周刊」的故事，或者提供一張照片，留下您對世界日報的寄語。

活動參與辦法如下：

1. 徵文：記述您與「世界日報」或「世界周刊」之間的故事，文長請勿超過1500字；若附照片請保證版權，勿提供網路圖片，並以JPG檔傳送，寬度至少10公分或400萬畫素以上，附註圖說。

「世界日報」或「世界周刊」若選用刊載，將寄付稿酬。

2. 曬圖：請提供與「世界日報」或「世界周刊」有關的照片(請保證版權，以JPG檔傳送，寬度至少10公分或400萬畫素以上)，寫下世界日報對您的影響，或您想對「世界日報」說的話，請勿超過150字。

獲選作品將發表在世界新聞網或用於製作相關影音、宣傳產品。

投稿日期：2025年9月1日～2025年12月31日

投稿注意事項：

1. 來稿請寄[email protected]，主旨欄請註明「我與世界日報」徵文；

2. 請附中英文姓名、稿酬支票抬頭、稿費寄送地址，請留底稿，恕不退件；

3. 刊出的作品，世界日報相關版面及世界新聞網(www.worldjournal.com)得以選用，嚴禁抄襲及一稿兩投，違者永不刊用。

