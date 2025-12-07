移民專頁／B身分過期等綠卡 仍可能收NTA

讀者問：

父母這次來美國，旅遊簽證 剛過期。他們原本打算留在美國，一直等到我們轉公民後直接給他們申請綠卡 。但風雲突變，8月1日移民 局更新規定，強調了逾期可能會收到NTA(Notice to Appear，出庭通知)上法庭，甚至遞解出境。我們也擔心在美國境內等下去，這條路是不是風險太大了？可是，回國面臨旅遊簽證續約的問題。目前，簽證環境很緊張，加上之前疫情期間滯留美國很久，感覺回去續簽很難。他們逾期等待申請綠卡是不是太危險，容易被NTA呢？他們該怎麼選擇呢？

答：

你的擔心有道理，根據新的移民局政策，如果你父母在美國的B簽身分過期，在你們成為公民後、他們遞交調整身分前，被移民局遇到，有可能被發NTA而被要求上法庭。即使在他們遞交了I-485申請後，在等待綠卡期間在美國的居留屬於authorized stay，也仍有可能被發NTA，儘管從目前來看發的不是很多，仍有不少像你父母這樣的情況綠卡獲得批准。

不清楚你父母這次來美身分過期有多久了，如不超過半年，可考慮回國，走海外領事館移民的管道。你提到他們疫情期間在美國有滯留但之後又以B簽證來美，很可能在疫情期間他們遞交了I-539申請B簽證延期，在美國沒有累積unlawful presence。若是那樣的話，你父母回國，從領事館申請移民簽證，不應有三年或十年的禁令。