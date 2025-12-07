我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

綠手指／枯萎植物別扔 2方法再利用

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00

無論是否是「黑手指」，或只是面對一株垂頭喪氣的琴葉榕，看到枯萎的植物，永遠不是令人愉快的事；油然而生的愧疚感，可能會讓人忍不住想把它扔進垃圾桶。但與其這樣做，不如嘗試用各種方式賦予它們再利用的價值；若擁有「綠手指」，可剪下仍健康的葉片與枝條，置於水或土壤中，然後祈禱它能長出新芽與根系。

House Digest網站指出，繁殖並非處理垂死植物的唯一選擇，若因失敗無數次而發誓不再養植時，不妨嘗試創新方法：將枯葉製成樹葉藝術，或轉化為覆蓋物與堆肥，滋養其他植物。

用枯萎綠植創作樹葉藝術

善用創意，以枯萎植物製作樹葉藝術，是悠閒周末的絕佳消遣；創作方式多元，取決於葉片狀態與個人美學偏好。對於外觀尚佳、未完全枯黃的葉片，可嘗試壓製後裝框展示。將葉片夾入厚的書頁中，靜置二至四周直至完全乾燥；待葉片乾透後放入相框，即可裝飾居家空間。

至於泛黃或外觀不佳的葉片，不妨嘗試葉脈拓印。只需將葉片塗上顏料，再壓印於紙上，可盡情發揮創意，拼貼不同葉片，甚至添上手繪細節或圖像。過程充滿樂趣，完成後將獲得獨特的創作，可為家居增添風采。

將枯萎植物用作覆蓋物與堆肥

枯萎植物是自製覆蓋物的絕佳原料，但務必先確認其非因感染或疾病而死；否則可能為花園帶來更多問題，反而傷害其他植物。將枯萎的植物仔細檢查是否有病徵，若無跡象，可透過植物種類、壽命及日常照護需求來判斷枯萎原因。某些植物如蘭花，向來難以照護，甚至可能無故枯萎。

確認枯萎植物可安全用作覆蓋物後，將葉片切碎並均勻鋪撒於其他植物的土壤表面。通常兩至三英寸厚的覆蓋層效果最佳，可將枯葉與其他有機材料混合，為花園提供充分覆蓋。鋪設覆蓋物時，切勿堆積於植株基部或樹幹周圍，以免造成損傷。將枯死植物轉化為覆蓋物，能有效促進其他樹木灌木的健康生長。若正進行堆肥，也可將枯萎植物加入其中，這是物盡其用的簡易方法，唯需事先徹底清除附著的土壤。

上一則

周日動動腦／哪個歐盟國家擁有最長的海岸線？

下一則

綠手指／吹葉機 功能多 還可做8事

延伸閱讀

南加氣候得天獨厚 火龍果或超越酪梨成新「南美水果之王」

南加氣候得天獨厚 火龍果或超越酪梨成新「南美水果之王」
在家彷彿置身花園 11種可種室內又有幽香的植物

在家彷彿置身花園 11種可種室內又有幽香的植物
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
芝加哥兩哩長街頭壁畫 其中不乏名家之作

芝加哥兩哩長街頭壁畫 其中不乏名家之作

熱門新聞

克林姆的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，日前在蘇富比拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。(美聯社)

封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價

2025-11-30 01:30
八個只需一小時的理財修正方法。示意圖。(美聯社)

理財百科／只要1小時…8招輕鬆增財富

2025-11-30 01:14

紅藍卡／紅藍卡D 為何95%參與者多付保費？

2025-11-30 01:15
愈來愈多美國人開始放棄大份餐，轉而選擇小而精的飲食方式。示意圖。(路透)

美國現象／吃到飽過時 小而精飲食崛起

2025-11-30 01:24
「吻」是克林姆最受歡迎的畫作。(維基公有領域)

封面故事／克林姆的「吻」5事你該知道

2025-11-30 12:48
由義大利現代藝術家卡特蘭所創作，名為「美國」(America)的223磅重黃金馬桶，以1210萬元成交，引發轟動。(美聯社)

封面故事／101公斤黃金馬桶「美國」 拍出1210萬

2025-11-30 01:29

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場