移民專頁／移民排期以出生地為主

鄭毅律師
讀者問：

我正在日本讀博士，已婚無娃，打算畢業後換日本或美國的身分。妻子碩士畢業，在日本工作，也希望未來能去美國發展。在不出意外政策、無變化的情況下，她三年內可拿日本身分。美國EB-1A目前三維不夠高，正在努力提高，打算用餘下博士時間和博士後期間提升三維。 NIW了解度不高，似乎也不需要雇主就可申請，但是排期貌似很長。我突發奇想有個大膽的想法：換日本國籍(未來享有社會福利)，同時申請美國綠卡，方便工作生活，不知是否可行？目前，我最大的疑惑是，如果同時申請日本國籍和美國綠卡，換國籍後是否會影響美國綠卡申請進度？雖然綠卡是出生地為準，但換日本國籍後護照和姓名的改變會不會影響綠卡申請？對於美國，我感覺只有EB-1和NIW兩條路可走。如果著手任何一個，是否應該在申請日本國籍之前就提交努力占個坑？我在日本這樣第三國申請的成功率或可行度是否高？我有什麼其他方法可以嘗試？

答：

你理解是正確的。移民的排期，是以出生地為主。雖然你們加入日本國籍，移民排期仍以中國大陸出生為準。換日本國籍後護照和姓名的改變，不會影響綠卡申請的進度。從排期的角度，愈早申請愈好。如在等排期間你們加入日本國籍，可及時通知移民局或簽證中心。排期排到後，你可以到美國駐日本領事館面談。

日本 綠卡 移民

