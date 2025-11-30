百科／大搖大擺、自由自在過馬路 「啊，加拿大雁」

加拿大雁喜歡棲息在池塘、湖泊或沼澤地區。(美聯社)

前幾日出門健走，在多倫多(Toronto)著名的灣景大道(Bayview)附近過馬路時，正逢對面走來一群大約40至50隻左右的加拿大雁(Canada Goose)。牠們一隻接著一隻魚貫而行，每一隻都昂首挺胸，不慌不忙，大搖大擺地穿過馬路。大道兩邊密密麻麻的汽車隊伍，不管交通燈由紅轉綠，再由綠轉紅，全都屏息靜氣地耐心等待這一群天之驕禽慢慢悠悠、浩浩蕩蕩地踱過馬路，才敢繼續往前開。

★飛行高手 翅膀可達兩米

加拿大雁過馬路的景觀並不罕見。我曾經有一次開車轉彎時遇到一家子加拿大雁過馬路，緊急停車差點被後車追尾的驚險一幕。那雁媽媽帶著四個雁寶寶過馬路，雁爸爸押後的溫馨場面，簡直把人的心都融化了。但像這麼大規模的一群幾十隻加拿大雁過主要交通要道的壯觀場景，我還是第一次遇到。

更有趣的是，從左邊車道上一輛敞開車窗的轎車裡，飄出吹奏加拿大國歌《啊，加拿大》(O Canada)的口哨聲，那不是在給這群自由自在過馬路的加拿大雁配樂助興嗎？我微笑著循聲望去，眼光恰好與車裡那吹口哨的金髮年輕人的視線撞上，他邊繼續吹口哨邊衝我調皮地擺了一下手。這下《啊，加拿大》，變成《啊，加拿大雁》了，這幽默的加拿大人。

加拿大雁，也叫加拿大鵝 (鵝和雁是同個英文單詞），生活在加拿大和美國的一種野生候鳥，是受加拿大保護的類國寶級野生動物。加拿大雁喜歡棲息在池塘、湖泊或沼澤地區。牠們實行一夫一妻制，對待愛情比人類還要忠貞，對家庭絕對負責。

金代詩人元好問的《摸魚兒‧雁丘詞》裡「問世間、情為何物，直教生死相許？」詠嘆的不是加拿大雁，卻是包括加拿大雁在內的所有雁們的癡情。所以，平時在池塘中、草地上或公園裡，到處都可以看到加拿大雁成雙成對，或一家子在一起悠閒漫步的身影，牠們不僅能走會跑，還是游泳健將和飛行高手。

加拿大雁的外貌特徵是面頰兩側有一塊三角形的白色斑塊。牠們身體碩大，身長接近一米，張開翅膀可以達到近兩米，體重可達十公斤，黑灰褐為其綜合底色。加拿大雁有著類似於長頸鹿的長長脖頸，這讓牠們看起來體態優雅，走起路來器宇軒昂，驕傲自信，萌態十足。

不過，如果你據此以為加拿大雁就是一種溫順的大鳥，或者被牠們帶著雁寶寶搖搖擺擺走路的樣子很可愛而覺得牠們人畜無害，那就大錯特錯了。實際上加拿大雁一旦感覺受到威脅，就會瞬間變成富有攻擊性的猛禽。

在加拿大，被加拿大雁攻擊，導致嚴重受傷的事故屢有報導。在首都渥太華，一名騎著自行車的女子Kerry Surman看著兩隻大雁帶著六隻寶寶準備橫跨自行車道。她想搶在雁群之前騎過去，於是没有停下來讓路。那大雁撲騰了幾下翅膀攆上女子，啪啪幾下就把她搧暈。女子顴骨破裂、牙齒掉落，在醫院躺了足足五天才恢復。

★不可捕殺 否則將接罰單

你如被加拿大雁攻擊，可以千方百計躲避，卻不可反擊或捕殺。否則一旦被路人發現，拍下照片報警，巨額罰單和牢獄之災就在前面等著你。今年8月，一名住在溫尼伯省(Winnipeg)的女子，向一隻擋路的加拿大雁扔東西，僅僅為了嚇唬牠讓路，就被罰300加元(約212美元)。這還是無心的，如果是故意傷害，最高懲罰可達100萬加元和三年刑期。想偷抓隻大雁嘗嘗滋味？美國加州有個華人 大媽，抓了一隻加拿大雁，準備燉給女兒吃，被罰5000美元外加六個月監禁。

2009年1月15日，一架全美航空班機，從紐約拉瓜迪亞機場飛往西雅圖。剛起飛不久，就因遭到一群加拿大雁撞擊，導致兩個引擎同時熄火，飛機失去動力。機長薩倫博格在緊急關頭成功操作飛機迫降在哈德遜河面上，機上155人全獲救。這起著名的「哈德遜河奇蹟」(Miracle on the Hudson)，足以令人見識到加拿大雁強大凶猛、極具威脅性的一面。

神氣活現的加拿大雁隨處可見，怎麼和牠們和諧相處呢？有專家建議，見到加拿大雁時要保持眼睛的直視接觸、同時臉部和胸膛要正對加拿大雁。如加拿大雁顯示出攻擊性，則應安靜而緩慢地後退離開，不要顯示出敵意、也不要表現出害怕。

當你聽到加拿大雁(Canada Goose)這個名詞時，不一定指的是動物，而是一個風靡全球的羽絨服名稱，是加拿大國寶級品牌，其填充物就是加拿大雁的羽絨，所以價格昂貴。

這個「加拿大雁」羽絨服品牌在1957年創立，本來是為護林員、警員、獄警及環境官員設計，讓他們在冬季低溫及風雪中，比如北極和南極等極端嚴寒環境下仍能執行任務，現在已成了羽絨服界的時尚奢侈品。

近些年來，富裕的華人迷上這款加拿大雁牌羽絨服。加拿大各大城市，每當加拿大雁羽絨服專賣店開倉，總是人潮洶湧，搶到斷貨，顧客絕大多數是中國人。

加拿大雁羽絨服品牌在全世界受到追捧和暢銷的另一面，就是引起保護動物組織和人士的關注和抗議。在多倫多的加拿大雁羽絨服專賣店前，經常出現舉著標語牌的抗議者，同樣的抗議場面也出現在紐約加拿大雁專賣店。

幾年前我有一個在多倫多唐人街附近的中文班，一到冬天下課時間，幾乎所有來接學生的爺爺奶奶、爸爸媽媽，人人穿一件加拿大雁羽絨服。這一件件加拿大雁，在教室門口擠成黑壓壓的一片，給我的眼睛造成巨大的視覺衝擊，一次又一次，令人不產生審美疲勞都難。

人們啊，無論是衝著這審美疲勞，還是衝著保護活蹦亂跳的加拿大雁，在下單這款羽絨衣之前，請三思。

(寄自加拿大)