移民專頁／ OPT申請被拒 不影響I-485申請

讀者問：

我原來預計今年5月畢業，去年10月底提交了I-485，我的I-765申請已經approved，但還沒拿到卡。在網路上搜尋了一圈，發現關於I-485 pending是否可以申請OPT 各種說法不一。有人說申請OPT可能會導致I-485被拒，所以很糾結要不要申請OPT。請問，我可以這樣做嗎？

答：

1. 從理論上，OPT和I-485有矛盾，因為OPT屬於非移民 身分(F-1簽證的衍生)，而I-485是移民申請。如果你去申請OPT，移民局會看到你已經表明了移民傾向(提交了I-485)，理論上F-1本身要求無移民傾向，這就存在矛盾。但在實踐上，I-485 pending期間，有的人仍然能被批准OPT，因為技術上I-485 pending不等於失去F-1身分，尤其是如果學校繼續維持SEVIS記錄。如果你還在註冊、正常閱讀、保持full-time student status，那麼理論上你仍然有資格申請OPT。但也有人因為移民局認為不再真正維持F-1而被拒絕。另外，如果申請人靠pending的I-485留在美國，不再真正上學，F-1身分就算不上有效維持。這也會讓OPT資格不成立。

2. OPT申請被拒，不會自動導致I-485被拒，因為I-485審理和OPT是兩組系統，OPT被拒不會直接影響I-485。但如果你在OPT申請過程中誤導 (例如隱瞞自己在調整身分)，那可能影響誠信以及移民記錄。

編按：OPT簽證 (Optional Practical Training) 是美國F-1學生簽證 持有人在畢業前後進行的臨時工作許可。它分為畢業前OPT (Pre-completion OPT) 和畢業後OPT (Post-completion OPT)，後者是大多數學生會選擇的形式，為期12個月，而STEM領域的學生可再申請延長24個月，總計36個月。

SEVIS是「學生及交流訪問者資訊系統」(Student and Exchange Visitor Information System) 的縮寫，是一個由國土安全部(DHS)管理的線上系統，用於追蹤和管理持F、M (學生)和 J (交流訪問學者)簽證的國際學生和學者在美期間的資料。