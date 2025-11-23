我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta等遭多學區控告 隱匿社群平台心理健康風險

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

移民專頁／與J-1持有者離婚 J-2即失效

鄭毅律師
聽新聞
test
0:00 /0:00
J-2簽證的身分完全依附於J-1，如與J-1簽證持有者離婚後，不能繼續使用工作許可，身分也會失效。(圖／123RF)
J-2簽證的身分完全依附於J-1，如與J-1簽證持有者離婚後，不能繼續使用工作許可，身分也會失效。(圖／123RF)

讀者問：

我是J-2持有人，規畫留在美國。近日，我發現我老公J-1持有者(同時也是EB-1A申請人)中斷在美研究交流計畫、計畫回國發展。他也因此提出離婚。請問，這樣是不是說明J-1不需要進行 J 簽豁免了？如果是的話，是不是代表我也不需要進行豁免了？我的J-2簽證當時給到的是2024年底，但去年2024我們兩個人的DS-2019合法在美期限全部延長到了2028年下半年。請問，我離婚後，在美合法停留期限會失效嘛？

(編按：J-2簽證是簽發給持有J-1簽證的交流學者之配偶或21嵗以下的子女的入境簽證，屬於非移民簽證。J-1簽證是簽發給來美進行教育、藝術或科學交流的外籍人士的非移民簽證，又稱交流訪問學者簽證。持有人通常需要遵守「兩年回國服務」規定，並有可能獲得豁免。)

我目前持有J-2類的EAD工卡，期限是到2026年年底。請問：

1. 如果今年底離婚，那麼我的工卡還能正常使用嗎？

2. 假如J-2的EAD工卡能正常使用到明年年底，我能否趁現在還沒離婚就申請從2027年1月開始到2028年底的 J-2的工卡申請？如果申請過了能到2027或2028年底，離婚後能不能使用？

3. 假如無法拿到2027年1月以後的J-2的EAD (但仍可以合法工作到2026年底)，能否在明年2026初有資格申請抽籤H-1B？我是教育方面的，在美國只上過程式設計網課，出國前是中國理工類211全日製本科金融工程專業。不知道我能不能算STEM專業。我在校期間，有大量數學課程及理化基礎科目、程式設計科目、部分工程科目。假如無法拿到2027年1月以後的J-2類的EAD，但仍可以合法工作到2026年底，也沒能抽中H-1B，能否從4月開始直接透過現有公司直接申請EB-2類職業移民？

4. 假如J-2的EAD工卡在我們離婚後立刻失效，不能繼續使用，能否有其他路徑合法工作？

5. 即使離婚後，如果對方反悔，與我復婚，我的J簽狀態還能自動恢復到現有狀態嗎？

答:

1. J-2身分完全依附於J-1。與J-1簽證持有者離婚後，你不能繼續使用工作許可(EAD)，因為你的J-2身分取決於J-1簽證持有者的身分和婚姻關係。一旦你與J-1簽證持有人離婚，你的J-2身分將失效。你的EAD也會失效，即使I-94上寫的是2028年到期也會失效。你必須離開美國或轉換為其他非移民身分才能繼續留在美國。

2. 至於H-1B簽證的可能性，如果你在離婚前仍是合法J-2，你可以諮詢公司是否可以幫你申請H-1B抽籤(需碩士或本科+相關專業工作匹配)。離婚後，你沒有J-2，就沒有合法身分去轉H-1B。

3. EB-2綠卡申請，需要雇主願意幫你做PERM勞工認證和遞交I-140，除非你符合國家利益豁免。但前提是你在美國要有合法身分，能等到排期排到。如果J-2因離婚失效，你必須盡快轉換身分，否則不能在美直接申請EB-2。

4. 如果離婚後再復婚，你的J-2不會自動恢復。必須重新申請J-2簽證或在美國境內申請轉換身分，所以中間身分會斷掉。

5. 最關鍵的是，你要避免非法居留，否則以後申請綠卡或簽證都會受影響。

簽證 H-1B 移民

上一則

移民專頁／ OPT申請被拒 不影響I-485申請

下一則

理財百科／年過60 積極累積財富3招

延伸閱讀

研究：來自歐洲無證客與移民 較不焦慮

研究：來自歐洲無證客與移民 較不焦慮
最新研究：來自歐洲國家的無證移民與合法移民焦慮感較少

最新研究：來自歐洲國家的無證移民與合法移民焦慮感較少
想過更好生活 中產家庭掀海外定居潮 提高美元購買力

想過更好生活 中產家庭掀海外定居潮 提高美元購買力
USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

熱門新聞

駕駛之後待輪胎冷卻才檢查胎壓，這樣才會準確。(圖/123RF)

你知道嗎／天冷汽車胎壓下降 5招輕鬆辨識

2025-11-16 01:10
去年11月大選後，一名男子在華府街頭販售MAGA帽。(路透)

封面故事／贊同MAGA 華人漸向右轉

2025-11-16 11:46
今年5月，川普總統在白宫玫瑰花園發表關稅演說，一頂「MAGA」帽子被拋到空中。(路透)

封面故事／右翼民粹運動 MAGA改變了美國

2025-11-16 13:58
兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

你知道嗎？／鹽、小蘇打 助香蕉保鮮期延長至2周

2025-11-09 01:09
如何掌握「蟹爪蘭」在12月到翌年1月假日期間開花，有訣竅。(圖／123RF)

綠手指／掌握5訣竅 讓蟹爪蘭在聖誕節期間開花

2025-11-16 01:21
波蘭總統當選人納夫羅茨基(左)今年5月初曾以候選人身分訪問白宮，和川普總統同豎大姆指合照。此舉被對手批評美國介入選舉，但納夫羅次基逆轉勝，當選波蘭新總統。(取自白宮X平台)

封面故事／效仿MAGA 多國右派選贏

2025-11-16 10:38

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海