醫生的話／皮膚癌有何症狀？好治癒嗎？

大部分的人可能沒有注意到，皮膚是人體最大的器官，占所有體重的10%到15%。

皮膚不僅是保衛身體不受外界傷害的第一道防線，還具有感覺、調節體溫、新陳代謝和製造維生素D等生理功能。

Q1：皮膚也會生病嗎？

A1：當然會。根據疾病防治中心 (CDC)的數據，每年約有8450萬美國人患有皮膚病。

任何時候，約16.5%的人患有某種類型的皮膚炎。而其中皮膚癌是美國最常見的癌症 類型，每年約有500萬成年人接受皮膚癌治療。

截至2021年，約有9萬人患有黑色素瘤。約1.9%的美國成年人患有非黑色素瘤皮膚癌，其中65歲以上族群的盛行率最高，可達6.9%。

Q2：什麼是皮膚病？

A2：皮膚病範圍廣泛，包括各種影響皮膚的疾病，平常的如濕疹、牛皮癬。也包括皮膚細胞惡性增生形成的癌症。

Q3：皮膚病和年齡有關嗎？

A3：年齡是皮膚病的重要風險之一。首先因多年紫外線輻射累積而引起的DNA損傷和癌症發生率就會增加。大多數皮膚癌都發生在65歲以上的人。

此外，隨著年齡增長，皮膚變薄，防禦功能減弱。再加上免疫系統功能下降，癒合速度減慢，使得老年人罹患皮膚病的機率增加。

Q4：怎麼知道自己有皮膚病？

A4：正常的皮膚是水潤、光滑和緊緻的。如果出現了紅腫、發癢、皮疹、斑點或顏色變化等就是有毛病了。

Q5：皮膚病有無法治療的嗎？

A5：一般的皮膚病都能夠控制和治療，但是有一些皮膚的慢性病，例如乾癬、白斑症和酒糟鼻以及自體免疫性疾病例如硬皮症和天飽瘡就屬於無法治癒的一。

Q6：最痛苦的皮膚病是哪一種？

A6：目前最讓患者痛苦的皮膚病，一種是包括化膿性汗腺癌，這是一種反覆輾轉發作的膿腫。一種是大皰性表皮鬆解症，皮膚細胞極度脆弱，容易引起水泡。

還有蜂窩性組織炎，多半由病菌引起導致皮膚疼痛，腫脹和發熱。其他還有壞疽性膿皮症、帶狀皰疹和深度潰爛等。

Q7：什麼最常導致皮膚搔癢？

A7：許多身體疾病和皮膚狀況都可能引起皮疹和搔癢。包括普通的感染如真菌感染、病毒感染和寄生蟲干擾等。

自體性免疫疾病，如紅斑性狼瘡、和過敏反應引起的接觸性皮膚炎。還有慢性疾病若濕疹、乾癬、腎臟病等。

Q8：最常見的皮膚病有哪些？

A8：一是痤瘡，這是因毛囊堵塞導致油脂、細菌和死皮堆積在毛孔中引起的。

二是斑禿，頭髮成小片狀脫落。

三是異味性皮膚炎，例如濕疹，引起皮膚乾燥、瘙癢、腫脹、龜裂或脫屑等。

另外一種是生命異系統引起的銀屑症、紅斑性狼瘡等。

Q9：濕疹是缺乏維他命嗎？

A9：常見的濕疹是一種與過敏相關的慢性復發性皮膚炎。多少年來的研究發現濕疹患者可能缺乏多種營養素或者與體內血糖過高有關。

皮膚科學會認為，濕疹患者多缺乏維他命D和維他命A。這兩種維他命在濕疹患者體內比健康的人低很多，而且臨床方面發現兩種維他命缺乏的時候，症狀比較嚴重。

Q10：壓力和情緒會影響皮膚？

A10：一般來說生活壓力和情緒變化會加劇皮膚問題。例如增加發炎、破壞皮膚屏障和荷爾蒙失調有關。

神經緊張和外界壓力則容易導致痤瘡、濕疹、牛皮癬、酒糟鼻和蕁麻疹 復發，還有皮膚乾燥早衰和皮疹的現象。

Q11：身體疾病也會影響皮膚？

A11：目前發現肝臟、腎臟、甲狀腺和腸道在內的多種內臟器官，若是功能失調的時候都可能導致或加劇皮膚問題。

舉例來說，肝臟或腎臟疾病會導致搔癢和黃疸現象。而甲狀腺問題，會導致皮膚乾燥和質地改變。腸道菌失衡，也可能引起發炎性皮膚病。

Q12：皮膚也會有癌症嗎？

A12：一般皮膚疾病可分為癌症和癌前病變兩種，最常見的皮膚癌類型是基底細胞癌和鱗狀細胞癌，如果早期發現通常可以有95%的機率治癒。

最嚴重的皮膚癌是惡性黑色素細胞癌。根據疾病防治中心公布，2025年美國患者增加至130萬人。僅僅在2025年已經新增10萬病例，也將有8400人因此病亡。

Q13：皮膚癌有哪些症狀嗎？

A13：一般來說根據美國皮膚科皮膚癌指南法則，凡是出現不對稱性，邊緣不規則、異常顏色變化、以及大小超過6公分，而且時常變化的有色斑點都是可疑的。特別是那些新出現或是會發癢、疼痛、出血的斑點。另外若是有不癒合的傷口、鱗狀斑塊或與其他斑點截然不同的怪異斑點都有問題。

Q14：皮膚癌最常出現在哪裡？

A14：一般來說，皮膚的毛病起源於表皮細胞，就是皮膚的最外層。癌症的類型取決於皮膚的起源細胞，例如基底細胞癌起源與基底細胞、鱗狀細胞癌鱗狀細胞、黑色素癌起源於黑色素細胞。這些症狀最常發生在陽光照射的部位，當然也可能出現在身體其他部位。

Q15：皮膚癌也會被誤診嗎？

A15：是的，皮膚癌很容易被誤診為多種非癌性增生腫瘤或疾病，像是黑痣、皮質性增生、脂漏性角化、疣及各種脫皮性皮疹和發炎性疾病等。

還有一些與皮膚癌症類似的疾病，還包括針菌性感染和囊腫。真正的診斷還是要靠組織活檢。

Q16：皮膚癌的治療會太晚嗎？

A16：即使是晚期的黑色素癌，也並非完全沒有治療的可能。依照個別情況而不同，一般治療後患者仍然可能存活許多年。

Q17：皮膚癌多久會擴散？

A17：依照不同類型的癌細胞而不同，比如說黑色素皮膚癌生長速度非常的快，最快六周後內可危及生命。如果不及時治療，便會擴散到身體的其他部位。

Q18：皮膚癌患者能活多久？

A18：一般皮膚癌可分為零期到四期，愈早發現治愈率愈高。尚未擴散的黑色素癌，五年存活力可高達98%。至於非黑色素癌風險較低，基層細胞癌五年存活率高達99%，鱗狀細胞癌也高達95%。

Q19：如何保持皮膚健康？

A19：保持皮膚健康，因同時注意內在和外在的保養。比如說注意皮膚的清潔、保濕，特別是防曬。另外要注意維持健康的生活習慣，若均衡的飲食，多吃蔬菜多補充水分，保持運動以及足夠睡眠。(作者為大華府執業醫師)