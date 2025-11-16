醫藥／一流汗就癢 預防汗疹首重皮膚乾爽

汗疹可發生於任何年齡，以嬰幼兒、老人居多。（圖／123RF）

許多人一流汗就覺得皮膚好癢，甚至長出一顆顆小紅疹。皮膚科醫師表示，這是常見的「汗疹」，主要原因為大量出汗時，汗水阻塞汗腺的發炎反應，摸起來有顆粒狀的粗糙感，又稱「痱子」。預防汗疹發生，建議民眾平時宜保持皮膚乾爽，流汗後要立即擦乾。

穿太多 也會長汗疹

汗疹可發生於任何年齡，又以嬰幼兒、老人居多。台北國泰醫院皮膚科醫師羅陽表示，嬰幼兒的汗腺尚未成熟，長輩常因「有一種冷是阿嬤覺得冷」，讓小孩穿上過多衣物，導致汗水無法順利排出，悶熱出疹子；老人家則是皮膚老化，皮脂腺分泌及角質層保水功能跟著降低，變得敏感、一流汗就發癢。

汗疹全年都可能發生，端看流汗的多寡。羅陽指出，夏天溫度、濕度高，排汗量自然增加，容易反覆性再發；冬天如果穿太多、質料不吸汗悶住，也會讓汗腺受到阻塞而形成汗疹。好發於前胸、後背、腋下、胯下等部位，主要是因為衣物覆蓋住不通風所導致。

汗疹有「晶狀汗疹」、「紅色汗疹」、「膿疱型汗疹」3種類型。以膿疱型汗疹最嚴重，因癢感明顯，抓破皮可能有感染風險。

汗疹3大類型的特徵

晶狀汗疹：疹子像小水珠一樣透明，通常不會紅腫或發癢，病灶可能幾天或幾小時內消失。

紅色汗疹：最常見的汗疹類型，呈現紅色小顆粒狀，偶爾會感覺到癢和刺痛。

膿疱型汗疹：因真皮內的汗管阻塞，發炎程度更嚴重，產生膿疱。

羅陽提到，要預防汗疹發生，應保持皮膚乾爽、避免穿過多或緊身的衣服，且流汗後應立即擦乾，才能減少汗水留在皮膚表面的時間，杜絕汗腺阻塞。

一般來說，汗疹在數日內會自然好轉，若想盡快改善皮膚狀況，可注意洗澡溫度，使汗孔通暢，洗澡後可適量塗抹乳液保濕。

羅陽提醒，洗澡水溫不要超過40℃，溫度過高反而會讓皮膚釋放出搔癢感的過敏原；使用溫和中性的沐浴產品，清潔力太強容易過度清潔、破壞油脂平衡，讓肌膚變得更緊繃乾癢。

止癢液 有傷口別用

民眾出國逛藥妝店，最喜愛購買止癢藥膏，羅陽表示，這類產品有舒緩作用，但只能暫時改善症狀，要治本，應從皮膚清潔、保持乾爽做起。有些止癢液的成分，對皮膚敏感的人會太過刺激，且可能含有類固醇，若有傷口的話，不建議使用，避免增加感染風險。

容易出汗的人，中醫認為是體內「熱氣」所致，康華中醫診所院長張家蓓說，可先確認是「陰虛」還是「熱虛」體質，前者可多吃深綠色蔬菜、黑木耳、白木耳、蕈菇等；後者可攝取椰子汁、綠豆湯。另外，氣虛者也容易多汗，應均衡補充五穀雜糧、泡黃耆茶補氣，也有助於減少發汗。