封面故事／御瓷紋章展 件件是精品

格蘭特粉彩魚盤

年代：清光緒年間(約 1879年)

此盤中央以粉彩手繪一色彩斑斕、栩栩如生的太陽魚，邊飾纏枝花卉、蝴蝶、蝙蝠，為典型晚清彩瓷風格。此件瓷盤被確認是美國第18任總統尤利西斯‧辛普森‧格蘭特於1879年卸任後訪問中國時，特意委託北洋大臣李鴻章訂製的專屬用瓷。格蘭特訂製的魚盤所呈現出的價值，不僅僅因為數量稀少，更重要的是它們背後那段歷史和故事，收藏因而更見珍貴。

Freeman's拍賣2014年5月2日的拍賣品Lot 72。

佳士得2006年1月21日，Lot 746和2020年1月23日，Lot 164都有此套魚盤拍品出現。

青釉瓷碗 (附銀質提樑)

年代：清雍正時期(1723–1735)

本器為雍正時期青釉碗，通體釉色青翠溫潤，質地似玉，體現出雍正時期單色釉的卓越工藝與典雅韻致。雍正官窯釉色溫潤含蓄，為宮廷審美所重。

此器至歐洲由金銀匠加裝銀質提樑，飾以花卉卷草及幾何紋，頗具18世紀歐陸工藝風格，並為中西文化交匯的生動例證。

粉彩描金西洋人物瓷盤

年代：清乾隆時期(約1770年)

瓷胎，以粉彩與描金裝飾，盤心採用罕見的灰彩繪製西洋人物風俗場景，神態生動，細節入微。構圖具濃厚洛可可風格。此種圖像通常根據西方版畫訂製，為清代高端外銷瓷中的特殊題材，極具收藏與藝術研究價值。

著錄於蘇富比倫敦拍賣圖錄，1993年5月11日拍賣，編號66。

紐約州 徽雄鷹瓷茶盅

年代：清乾隆晚期 (約1795年)

盅身繪紐約州徽、上飾雄鷹及自由女神與正義女神，口沿飾藍地描金花邊。此類瓷器為中國景德鎮專為北美市場訂製的紋章瓷，是早期美中貿易交流的重要實物見證。

參見 Sotheby's, Chinese Export Porcelain, New York, 25 October 1989, lot 291和 lot 59。

虎皮三彩碗

年代：康熙晚期

器品通體施黃、綠、褐三彩潑釉，色塊斑駁交織，宛如虎皮斑紋。釉面玻璃質感強烈，光澤鮮活，極富動感。胎質灰褐，足底露胎，呈現康熙民窯器物的典型特徵。此類潑彩釉是在康熙朝代得以突破發展的新品種，成為清代早期瓷藝的獨特風格。

卵白釉青花鸞鳳和鳴紋大碗

年代：元代或元末明初(約14世紀)

本品尤值注意處，為雙鳳型式的鳳尾紋樣中，一則呈卷草紋，另一則作鋸齒紋，宋元時代多以「卷草紋」識「鳳」，而「鋸齒紋」識「鸞」，象徵「鸞鳳和鳴」之美意。

卵白釉釉質細膩微潤，釉下青花發色沉穩，為典型元明之交窯製風格。其紋飾繁而不亂，彰顯皇家瓷器的氣度，亦為後期「御瓷紋章」中裝飾精神的源流。

粉彩橢圓徽章大盤–田園榮耀

年代：清乾隆時期(約1765年)

粉彩，描金，盤中心玫瑰花束，邊沿飾新古典花卉纏帶圖案，下方繪有盾徽，盾徽上飾一枚金色貴族冠冕，具典型18世紀歐洲大陸貴族之紋章風格，尤以盾徽冠冕與象徵性人物寓意「以勞致富」的社會理想，為御瓷紋章系列中罕見具田園主題與社會象徵意涵的佳品。亦展示了外銷瓷紋章裝飾的「非正統」面，極具學術價值。

青花描金瓷盤五件套

年代：乾隆末年(約1799年)

此套瓷器為美國海軍英雄理查戴爾准將於1799年最後一次廣州航行時訂製。尤為珍貴的是，每件盤背均標有原始編號「1/5至5/5」，這是莊園成套管理的標記，極為罕見。是中美早期交流的珍貴見證，此套瓷器並非完美無瑕，但正因留下了歲月的痕跡，才更真實動人。

蘇富比(1989年，p.302)及 Howard & Ayers(Vol.II, p.516, no.526)記載完全相合。

描金八角星青瓷對盤

年代：清乾隆時期(約1785-1795)

乾隆末-嘉慶初，外銷瓷，中心書連體字母，周邊描金八角星芒，口沿青金石蘭地金星點。此類為美國獨立初期富商階級的私人訂製，體現聯邦時期的審美與身分標識。

青花山水人物大罐

年代：明正統–天順(約1436–1464年)

此器胎體厚重、釉面光潤，腹部主體繪以文人雅士、山水林園、庭院論學，肩部飾以花卉紋及幾何錦地，足處環繞仰蓮火紋，整體布局充分展現閒情逸趣，因「空白期」政治動盪，檔案缺失，存品稀少，青花題材多以高士雅韻，寧靜致遠為題，本罐即為典型例證。

白眼孤鶴青花盤

年代：明末清初(約崇禎—順治，西元1640–1660年)

此盤以青花繪成，構圖以盤心鶴鳥一足立地，雙翼略張，眼珠留白， 白眼望天，呈現出典型「白眼」之態，乃八大山人筆下禽鳥常見神韻。周邊花葉藤蔓運筆起落明顯，具草書筆意，整體氣息空靈淡遠，表現出濃厚的文人趣味與八大畫風的潛移默化影響。為17世紀晚期典型「文人畫青花盤」。

乾隆青花Brewer家族徽章大碗

年代：清乾隆晚期(约17 80–1790年)

本器為清乾隆晚期景德鎮外銷訂製紋章瓷大碗，花稜口，胎質厚重，通體施白釉。釉下青花套印灰彩邊飾，粉彩盾徽，碗心紫彩花卉，外壁中央繪製盾徽：上加頭盔及羽飾冠飾，整體布局工整，釉色明快，充分突顯家族氣勢。

David Howard「Chinese Armorial Porcelain」一書(p.698)及蘇富比1993年5月11日倫敦拍賣圖錄(lot 113)。

青花花卉紋章大盤

年代：清雍正晚期(1732年)

此盤為典型的18世紀外銷青花瓷器，盤心繪製盛開的牡丹與葡萄纏枝，象徵富貴多子，構圖繁密而雅緻。外圈以纏枝蓮與團花裝飾，層次分明。花叢中心可見橢圓形徽章，為定製家族徽章，具備極高的歷史與藝術研究價值。

宋定窯白瓷瓜棱形小碗

年代：北宋晚期至南宋早期(約西元11世紀末至12世紀中期)

定窯白瓷以胎質潔白，釉色溫潤著稱。本器釉層較厚，胎釉結合緊密，造型規整，簡潔大方，底部可見自然形成的開片紋理，為長期自然老化所致，非現代人為仿古之器。可能得於體型較小，所以歷千年還保留歷史原貌。極為難得。

法蘭西粉彩描金花觚

年代：雍正時期(1723–1735年)

此期為中國瓷器外銷史上的早期高峰期，本件為清雍正時期外銷紋章瓷中的罕見品類——花觚類器形，通體施粉彩描金，正中繪國郝博特家族盾徽，圖案清晰，色彩明麗，對稱布局頗具宮廷莊重典雅氣韻。此時期的紋章瓷數量不多，但品質極高，極具收藏價值。

霍華德家族徽章透雕盤

年代：清乾隆時期(約1760–1780年)

本件紋章瓷為一件罕見的小尺寸透雕邊盤，粉彩描金，盤繪盾徽與金獅及銀斧、白鴿等紋章組合，象徵和平與忠誠，尤以盾左緞帶上寫有拉丁格言“DEUS JUVAT”(上帝助我)為特徵，為英國諾福克公爵霍華德家族支系委製，極具藝品考研價值。

Dukes of Norfolk( House of Howard)有關聯，出版圖錄中第286、287號拍品，由荷蘭阿姆斯特丹於2001年11月21日舉行之拍賣會。

青白釉粉彩大盤-瑞典 Tranefeldt家族盾徽

年代：清乾隆時期(約1745年)

本品為清代乾隆年間外銷紋章瓷大盤，青白釉地，中央飾一鶴口銜蛇杖(象徵智慧與重生)，盾徽上下飾以貂皮披掛及爵士頭盔，象徵其貴族等級，整體色彩明快雅緻，造型精緻，為Tranefeldt家族紋章瓷中罕見的代表作，尤具收藏與歷史研究價值。

1995年11月7日，倫敦蘇富比拍賣會拍品112號。

青白釉西班牙Navia Osorio de Anleo家族紋章瓷盤

年代：清乾隆(約1760年)

此盤為清乾隆中期典型外銷瓷，通體施青白釉，釉質溫潤。盤心繪折枝牡丹，四周點綴飛蟲、鳥類、象徵富貴與重生。上部繪金彩貴族冠冕，下方為盾形紋章，紋章下方寫有拉丁語格言「Ex ipso renascor」，意為「我從自己重生」。

粉彩鳳凰瓷盤

年代： 清乾隆中期(約1750–1780)

此盤釉色瑩潤，中央彩繪雙鳳凰，棲息於繁花叢中，寓意「富貴雙全」，筆觸流暢，羽毛層次生動鮮活，充分體現乾隆中期粉彩畫工的成熟技藝，構圖華麗大方，極具中西合璧風格，乃「乾隆粉彩」外銷精品，為18世紀清宮御窯為歐洲市場特製，也是18世紀中西文化交流的重要見證。

英格蘭二世王儲紋章盤

年代：清乾隆時期(約1736–1750年)

本件為清代乾隆年間外銷至英國皇家的紋章瓷器，通體施釉潔白，盤心以粉彩描金繪製精緻的歐洲貴族盾徽。盾徽以書籍及金獅象徵家族的博學、勇武與權威，其新古典風格的粉彩纏枝花卉及飾帶尤為突出，構圖繁而不亂，華麗中卻含典雅，充分展現出清宮粉彩工藝所達到的精緻水準。

粉彩共濟會紋章大碗

年代：清乾隆(約1750–1780年)

此碗內壁繪有所羅門聖殿雙柱，兩柱之間飾以星芒、太陽與月亮，象徵天地秩序與晝夜循環。並以雨水與星辰，寓意自然運行。外壁繪蜂巢與工匠工具，象徵勤勉、團結與兄弟情誼。全器彩繪以紅、綠、黃、黑等粉彩為主，設色明快艷麗，寓意深刻。此類器物是由18世紀中葉共濟會社團訂製。該類瓷器充分體現了西方社團精神與中國瓷藝文化的交融。

蘇富比倫敦，1992年5月12日，拍品編號134