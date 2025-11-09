葡萄牙 三部曲／里斯本賭場 007情報員龐德誕生地

「皇家賭場」一書封面由佛萊明設計。左右兩側各有四顆心，每顆心臟下方都有一滴血。畫面中央是另一顆心，但沒有血滴。這顆中央的心被一片金色的月桂葉環繞，月桂葉上寫著「愛的低語，恨的低語」。(取材自維基百科合理使用)

我是007情報員詹姆斯‧龐德 (James Bond)迷，直到最近到了里斯本，才知道這位在小說和電影身懷絕技的虛構人物誕生於此。

★小鎮賭場 成情報中心

從歐洲大陸最西，海岬高聳，海風咆哮的洛卡海岬(Cape Roca)回里斯本時，路經埃斯托里爾小鎮(Estoril)，這是離里斯本約15哩的一高檔度假和住宅區。導遊指著一座名為埃斯托里爾賭場(Casino Estoril)說，007系列小說「皇家賭場」(Casino Royale)的靈感，來自於此。對我來說，這是非常新鮮有趣的消息。

賭場是在這濱海小鎮的市區，門口面對著寬闊雅緻的花園廣場，不像拉斯維加斯的賭場，以誇張的建築，來吸引遊客。如不經導遊的介紹，會認為這只是一家旅館，過門而不入。

我站在埃斯托里爾賭場前，看到周遭環境寧靜安詳，小說家能在此創造出文學史上最具魅力的諜報人員，令人佩服。時間倒轉回到1941年，就能理解007龐德問世的氛圍條件，當時歐洲深陷二戰泥沼，葡萄牙 保持政治中立，成為歐陸最後一自由之地，因之湧入了大批難民、富商、流亡貴族與情報人員；德國作家雷馬克的小說「里斯本之夜」，就以人性抉擇困境來描寫逃難至里斯本的難民。而服務於英國海軍情報處的伊恩佛萊明(Ian Fleming)，則以情報員為題材，寫下至今還大受歡迎的007諜報小說。

那時他出差前往美國，路經里斯本，下榻的濱海高檔典雅旅館，就在賭場對街，和他的小說007龐德出入的環境相似。到了葡萄牙，他認為葡萄牙的中立，只是在維持一表象和平；而里斯本是亡命者與間諜 的天堂，至於埃斯托里爾賭場則是上流社會人士娛樂休閒之處，也是危險的情報交易中心。

★作者佛萊明 靈感迸現

佛萊明從事諜報工作，到埃斯托里爾賭場(Casino Estoril)是工作所需。1941年5月的一天，里斯本看似平靜却暗藏各種政治角力，佛萊明和他的上司來到埃斯托里爾賭場，他目睹一名英國間諜和德國間諜在賭桌對決。這位英國間諜風流倜儻，還有一名金髮美女陪伴。對賭過程的這一幕，深深震撼了他，激發他的靈感；十年後開始寫作，在1953年發表第一部007系列小說「皇家賭場」。

小說裡的賭場，已換到法國一虛構城市，小說的主角不是他自己，而是風度翩翩，代號007的詹姆斯‧龐德。而且佛萊明筆下的龐德，第一項任務，不是槍林彈雨的諜戰，而是在賭桌與敵人對決。或許佛萊明認為心理勝利比肌肉勝利，更具戲劇張力。盡管有這些變化，小說與電影虛構人物的龐德，半個世紀來，在世界各地身經百戰，風靡全球。

虛幻與現實不斷的更迭，佛萊明在小說裡，將埃斯托里爾賭場改名為皇家賭場，應該是代表他對現實世界埃斯托里爾賭場的一種致敬，也是佛萊明想透過諜報小說，希望大英帝國的餘暉在冷戰時代，還能繼續影響世界。時至今日，埃斯托里爾賭場仍在運轉，不過在1987年已轉手到澳門博彩業巨頭何鴻燊家族，目前是歐洲最大的賭場之一，深受遊客喜愛。

賭場的外觀經過數次的改造，已從古典成現代化造型。除賭場外，還有藝術畫廊、表演中心，表演中心是當地華人新年聚會主要活動場所。賭場裡的粵菜餐廳，據說是葡萄牙最好的中餐館。這和小說「皇家賭場」裡，燈光低沉，華麗裝潢中充滿政治權謀氛圍完全不同了。

在我腦海中，葡萄牙和華人生活有關的兩件文化標誌，是蛋塔和青瓷瓷磚，來到里斯本才知道具有歷史意義而且是歐洲最大的埃斯托里爾賭場，還是華人擁有，也是冷戰文化的另類起點。

007龐德情報員問世已70餘年，今天的遊客漫步在里斯本阿爾法瑪區的階梯街道，或在里斯本老車站對面拍照打卡，很難想像80年前，這裡曾是歐洲命運的轉軸，也是祕密情報主要來源。如到里斯本想追憶過往諜報故事，不要忘了點一杯Vesper馬丁尼酒來營造懸疑氣氛，Vesper是007龐德第一位女友名字；同時確記調酒方式要用攪動，而不要用搖動，因為諜海工作是默默為之，從不大張旗鼓。

【小檔案】皇家賭場

「凌晨3點，賭場裡的氣味、煙霧和汗水令人作嘔。這時，賭博帶來的精神侵蝕—貪婪、恐懼和緊張交織在一起—變得難以忍受，感官開始覺醒並反抗這種狀態。」這是「皇家賭場」的開場白。