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10年前1萬元入股 好市多漲7倍 主要受惠商業模式穩定成長

編譯陳盈霖／綜合報導
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好市多股價十年翻倍，得益於其成功的商業模式。（美聯社）
好市多股價十年翻倍，得益於其成功的商業模式。（美聯社）

The Motley Fool報導，十年前投資1萬美元買入美國零售巨頭好市多Costco）股票（當時每股股價155美元），將股息全部再投入，如今資產約增至7萬2000美元。十年報酬率超過七倍，年化報酬約22%。倉儲量販店如何造就這種驚人績效？分析指出，這主要受惠於該公司穩定成長的商業模式及市場持續提高估值，然以目前偏高的股價來說，未來十年恐難再複製如此高報酬率。

好市多能站穩市場的關鍵，是擁有持續累積價值的商業模式，最核心就是會員制度。消費者每年支付年費入場購物，公司有穩定、可重複且毛利率極高的收入來源，也更有能力維持低價策略，讓會員感受物超所值，自然有一批忠實顧客，這是種良性循環。目前好市多會員續約率約九成，即使歷經不同景氣，依然相當穩健。

該公司成長速度也十分亮眼。截至2026年5月10日的第三季度，公司淨銷售額年增11.6%，達692億美元。今年5月單月淨銷售額年增14.5%，線上相關同店銷售更大增21.1%。獲利也持續跟著營收成長。2025會計年度，公司淨盈利約增加10%，加上每隔幾年就調漲會費，進一步增加獲利。該公司每年持續開設新門市，目前大多數據點仍集中北美，故歐亞市場仍有相當大拓展空間。

至於投資人是否願意為這樣的成長繼續加碼投資，支付高額股價？分析指出，過去十年約22%年化報酬率，一部分來自公司業績增長，另一部分來自市場給予的高估值。十年前，該公司本益比約落在20多倍，如今已達48倍。若未來十年還想維持每年22%年報酬率，代表投資人除了要看到公司持續高速成長外，市場還需要給予70倍甚至80倍本益比，這種情況相當困難，也是目前是否買進好市多股票最大疑慮。

這不代表好市多不是優秀企業，而是「股價太貴」，儘管目前該公司股價較52周高點回落約13%，但真正的風險是48倍本益比幾乎沒有緩衝空間，包括來自亞馬遜（Amazon）或沃爾瑪（Walmart）旗下山姆俱樂部（Sam's Club）競爭等，都可能導致市場下修本益比，使股價承受壓力。

以目前近48倍本益比來看，分析師認為投資人不應該期待未來好市多重演十年前驚人漲幅。該公司很可能持續成長，只是若依目前估值，報酬率可能回歸較正。

根據歷史經驗，通常在股價出現較大幅度修正時買進，長期報酬較好。The Motley Fool認為可先將好市多列入股票觀察名單，等待更好進場時機。該團隊認為該公司目前並非最值得購買的十檔股票之一，民眾可上https://www.fool.com/ecap/get-access-to-the-motley-fools-top-10-stock-pic-11/查詢其推薦的股票。

精華 FAQ

  • 主要原因是公司業績穩定成長，加上市場持續提高估值，且股息再投入也放大了複利效果，讓十年總報酬超過7倍、年化約22%。

  • 會員每年繳年費後才能購物，讓公司有穩定且可重複的高毛利收入，並能維持低價策略吸引忠誠顧客，形成高續約率的良性循環。

  • 因為目前本益比約48倍，股價幾乎沒有安全邊際；若未來成長放緩或競爭加劇，市場可能下修估值，使報酬率回到較正常水準。

好市多 利率 Costco

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