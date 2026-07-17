Trader Joe's開心果冰淇淋新品 華人讚比雙口味款更好吃

Trader Joe's新推出的「義大利開心果風味義式冰淇淋甜點（Italian Pistachio Gelato Style Frozen Dessert）」獲得高度好評。（記者謝雨珊／攝影）

Trader Joe's超市旗下人氣義式冰淇淋再掀討論，新推出的「義大利 開心果風味義式冰淇淋甜點（Italian Pistachio Gelato Style Frozen Dessert）」在社群平台上獲得高度好評，甚至有顧客直呼「比之前的方盒裝開心果與牛奶 口味更好吃」，就連店員也都積極推薦。

與過去販售的「義大利開心果與牛奶花香義式冰淇淋」不同，新款產品主打純開心果風味，不再混合牛奶花香口味，讓開心果香氣更加突出。（記者謝雨珊／攝影）

與過去販售的「義大利開心果與牛奶花香義式冰淇淋（Italian Pistachio & Fior di Latte Gelato Style Frozen Dessert）」不同，新款產品主打純開心果風味，不再混合牛奶花香口味，讓開心果香氣更加突出。

住在巴沙迪那的張小姐平時經常前往 Trader Joe's 採買，近期天氣升溫，便開始尋找清爽的冰品。她逛冷凍食品區時，意外發現這款「義大利開心果風味義式冰淇淋甜點」，便買回家嘗試。她說，在結帳時，店員還大力推薦這款冰淇淋，說超級好吃。

回家後試吃之後超出預期。張小姐表示，這款冰淇淋最大特色是開心果香氣十分突出，能吃出類似開心果醬般的天然堅果風味，而不是一般冰品常見的人工香精味。她形容，冰淇淋質地滑順綿密，且甜度適中、不會過於甜膩，整體口感更貼近華人 偏好的微甜而不膩風格。

張小姐表示，她還特別推薦給身邊朋友品嚐，獲得一致好評。不少朋友試過後也分享心得，認為這款義式冰淇淋保留正宗Gelato的細緻特色，口感比一般美式冰淇淋更加綿密扎實，入口滑順，帶有豐富乳脂香氣，但又不會過於厚重。

張小姐分享，朋友平時也喜歡將這款冰淇淋搭配不同吃法，例如放入杯中後淋上一杯現煮義式濃縮咖啡，再撒上些許開心果碎，打造出類似咖啡館販售的「開心果冰淇淋阿芙佳朵（Affogato）」。她形容，咖啡的微苦與冰淇淋的香甜相互融合，甜苦比例恰到好處，讓人在家也能享受到精緻義式甜點風味。

根據Trader Joe's簡介，這款產品是夏季限定雙拼口味「義大利開心果與牛奶花香義式冰淇淋（Italian Pistachio & Fior di Latte Gelato）」中的其中一員，開心果口味正式單飛，推出獨立杯裝版本。它仍然來自同一家義大利供應商，保留消費者喜愛的同款開心果義式冰淇淋口味，擁有極致滑順質地，以及濃郁香氣口感。

這款義大利開心果風味義式冰淇淋融合甜香、濃郁奶香與淡淡鹹味，口感如絲絨般滑順細緻，展現不同於一般冰淇淋的精緻層次。除了單吃，也可搭配糖霜甜筒、餅乾碎等增添風味。

Trader Joe's也推薦創意吃法，例如將冰淇淋夾入兩片布里歐修風格列日鬆餅（Brioche Style Liège Waffles）中，製作成外酥內滑的冰淇淋三明治，打造更豐富的甜點體驗。