好市多科克蘭新鮮雞肉 來自龐大供應鏈
Testing Table報導，從超大包裝的新鮮雞胸肉，到一批又一批廣受歡迎的烤雞（rotisserie birds），許多人好奇，究竟好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）擁有如此驚人產量的雞肉產品究竟來自何處。據悉，該公司透過位於內布拉斯加州佛蒙特（Fremont）林肯優質家禽公司（Lincoln Premium Poultry，LPP），建立屬於自己的龐大家禽供應鏈。
這套大規模營運模式替好市多帶來可觀利潤，但也因食品安全與動物福利問題引發爭議。
林肯優質家禽公司成立於2016年，專門生產科克蘭品牌雞肉產品，包括用來製作招牌烤雞的雞隻等。2019年，好市多投資4億5000萬美元的LPP生產設備投入運作，包括孵化場、飼料廠及加工廠，讓這家倉儲零售巨頭擁有從雞隻孵化到包裝的一條龍生產線。整座營運設施占地40萬平方呎，當時興建之初，好市多預計每年可處理約1000億隻雞。至今LPP仍持續替該公司提供貨源。
或許很多人疑惑，為何好市多烤雞多年來即使面臨通膨壓力，仍能維持4.99美元售價？這與林肯優質家禽公司有很大關係。由於該加工廠營運設備規模龐大，大幅降低生產成本，故得已維持低價。
LPP並非美國好市多唯一雞肉供應商。由於該公司需要的雞肉數量龐大，仍需仰賴其他農場供應。然LPP營運模式明顯是為「最大化利潤與產量」而設計。它透過最先進設備與龐大的勞動力，讓整座加工設施維持高效運作。
主要來自內布拉斯加州的林肯優質家禽公司LPP。好市多透過這家企業建立自有家禽供應鏈，專門提供科克蘭品牌所需的雞胸肉與烤雞用雞隻。 LPP擁有孵化場、飼料廠與加工廠等完整設備，能把生產流程集中管理，降低中間成本與運輸損耗，因此好市多即使面對通膨，仍能維持4.99美元售價。 因為其營運以最大化產量與利潤為核心，依賴大型設備與龐大勞動力，外界也擔心食品安全與動物福利問題，認為高效率背後可能伴隨倫理風險。
精華 FAQ
主要來自內布拉斯加州的林肯優質家禽公司LPP。好市多透過這家企業建立自有家禽供應鏈，專門提供科克蘭品牌所需的雞胸肉與烤雞用雞隻。
LPP擁有孵化場、飼料廠與加工廠等完整設備，能把生產流程集中管理，降低中間成本與運輸損耗，因此好市多即使面對通膨，仍能維持4.99美元售價。
因為其營運以最大化產量與利潤為核心，依賴大型設備與龐大勞動力，外界也擔心食品安全與動物福利問題，認為高效率背後可能伴隨倫理風險。
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