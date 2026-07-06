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好市多科克蘭新鮮雞肉 來自龐大供應鏈

編譯陳盈霖／綜合報導
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好市多透過內布拉斯加州林肯優質家禽公司建立屬於自己的龐大家禽供應鏈。（好市多官網...
好市多透過內布拉斯加州林肯優質家禽公司建立屬於自己的龐大家禽供應鏈。（好市多官網）

Testing Table報導，從超大包裝的新鮮雞胸肉，到一批又一批廣受歡迎的烤雞（rotisserie birds），許多人好奇，究竟好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）擁有如此驚人產量的雞肉產品究竟來自何處。據悉，該公司透過位於內布拉斯加州佛蒙特（Fremont）林肯優質家禽公司（Lincoln Premium Poultry，LPP），建立屬於自己的龐大家禽供應鏈

這套大規模營運模式替好市多帶來可觀利潤，但也因食品安全與動物福利問題引發爭議。

林肯優質家禽公司成立於2016年，專門生產科克蘭品牌雞肉產品，包括用來製作招牌烤雞的雞隻等。2019年，好市多投資4億5000萬美元的LPP生產設備投入運作，包括孵化場、飼料廠及加工廠，讓這家倉儲零售巨頭擁有從雞隻孵化到包裝的一條龍生產線。整座營運設施占地40萬平方呎，當時興建之初，好市多預計每年可處理約1000億隻雞。至今LPP仍持續替該公司提供貨源。

或許很多人疑惑，為何好市多烤雞多年來即使面臨通膨壓力，仍能維持4.99美元售價？這與林肯優質家禽公司有很大關係。由於該加工廠營運設備規模龐大，大幅降低生產成本，故得已維持低價。

LPP並非美國好市多唯一雞肉供應商。由於該公司需要的雞肉數量龐大，仍需仰賴其他農場供應。然LPP營運模式明顯是為「最大化利潤與產量」而設計。它透過最先進設備與龐大的勞動力，讓整座加工設施維持高效運作。

精華 FAQ

  • 主要來自內布拉斯加州的林肯優質家禽公司LPP。好市多透過這家企業建立自有家禽供應鏈，專門提供科克蘭品牌所需的雞胸肉與烤雞用雞隻。

  • LPP擁有孵化場、飼料廠與加工廠等完整設備，能把生產流程集中管理，降低中間成本與運輸損耗，因此好市多即使面對通膨，仍能維持4.99美元售價。

  • 因為其營運以最大化產量與利潤為核心，依賴大型設備與龐大勞動力，外界也擔心食品安全與動物福利問題，認為高效率背後可能伴隨倫理風險。

好市多 科克蘭 供應鏈

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