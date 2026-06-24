夏天還沒過 Costco萬聖節骷髏已上架

距離萬聖節還有四個多月，Costco巨型萬聖節裝飾已上架。（記者趙健／攝影）

許多人還在準備暑假旅遊，萬聖節 卻已悄悄來到Costco 。近日，南加州多家Costco已上架萬聖節裝飾商品，其中最吸睛的莫過於高達約62英寸的「Giant Ground Breaking Skeleton」巨型骷髏 。商品被擺放在賣場高處貨架展示區，尚未進入秋季便提前亮相，讓不少顧客直呼誇張。

這款巨型骷髏售價259.99美元，具備發光眼睛、音效及動作感應功能，可供室內或戶外使用。骷髏造型採用從地面破土而出的設計，雙手向前伸展，搭配會發光的眼睛與聲音效果，具有濃厚萬聖節氣氛。

這款巨型骷髏售價259.99美元，具備發光眼睛、音效及動作感應功能，是每年萬聖節暢銷商品。（記者趙健／攝影）

Costco巨型骷髏已成為近年美國萬聖節裝飾的代表商品之一。自推出以來，因尺寸巨大、造型吸睛，成為每年萬聖節Costco最暢銷裝飾商品之一。部分家庭甚至會搭配墓園、蜘蛛網、鬼屋等裝飾打造大型前院展示，成為社區熱門打卡景點。

不少消費者在社群媒體分享照片後表示，現在才剛進入夏季，距離10月31日萬聖節還有四個多月，卻已經看到大型萬聖節裝飾上架，「連返校季都還沒開始」、「萬聖節一年比一年早」。

不過也有不少萬聖節愛好者認為提早開賣並不意外。近年美國大型零售商普遍提早布局節慶商品，尤其是大型戶外裝飾品，由於數量有限，熱門商品往往在秋季正式來臨前就已售罄，因此不少收藏者與裝飾愛好者會提前數月開始採購。

根據美國零售聯合會（National Retail Federation）統計，萬聖節已成為美國重要消費節日之一，民眾每年在服裝、糖果、裝飾及派對用品上的支出規模超過百億美元。近年大型骷髏、巨型充氣裝飾及燈光展示設備更成為帶動消費的新主力。

對許多華人消費者而言，看到7月不到就出現萬聖節商品仍相當新鮮。有顧客笑稱：「現在買回家，是不是要先放車庫四個月？」也有網友表示，「夏天還沒過，萬聖節搶錢就啟動了」。