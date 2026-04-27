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好市多蔓越莓核桃麵包 回購率最高明星商品

記者邵敏／洛杉磯報導
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好市多「蔓越莓核桃麵包」，兼具健康、美味。（記者邵敏／攝影）
好市多「蔓越莓核桃麵包」，兼具健康、美味。（記者邵敏／攝影）

好市多Costco）自有品牌Kirkland的「蔓越莓核桃麵包（Cranberry Walnut Bread）」，看似低調，卻成為很多消費者回購率最高的明星商品。這款主打核桃、蔓越莓與全穀物原料的麵包重達約2磅，南加門店售價僅7.99美元，有美食媒體將其評為好市多「最佳麵包」。

從現場標價與包裝來看，「蔓越莓核桃麵包」延續好市多大份量、低價格的策略，外觀樸實，呈現手工割紋與爐烤工藝，對比一般烘焙店動輒十幾美元的手工麵包，性價比非常高。

美食評測網站Mashed將這款麵包評為好市多「最佳麵包」之一，稱其為「風味最豐富的一款」，在多種麵包中脫穎而出，文章評論稱，這是一款口感微甜的酸種黑麥麵包，扎實的麵團中均勻散布著蔓越莓幹和核桃碎，外殼則帶有一層微脆的質感，「毫無懸念地成為我們心中的最愛」。評測指出，該麵包採用的原料健康營養，核桃提供健康脂肪與纖維，而蔓越莓則帶來天然酸甜風味，使整體口感層次豐富。

多數評價認為，這款麵包最大的亮點在於風味平衡，蔓越莓的微酸與核桃的堅果香交織，既不像甜點那樣膩，也不會像全麥麵包那樣單調。不過營養專家也提醒，該麵包仍含糖與精製麵粉，熱量不低，更適合作為「健康感較強的點心」，而非完全意義上的健康主食。

對於這款麵包，網友評論更為直接，「我懷疑裡麵有讓人上癮的東西，真的很好吃，越吃越上癮。」也有人表示，搭配奶油芝士和巧克力醬，或是杏仁醬配香蕉片，製成甜點三明治，美味非凡。美食網站Mashed則建議，最簡單的享用方式，就是將其烤至微脆，不加任何配料直接食用，就是最好吃的麵包，無論早餐、點心還是配餐，都很難出錯。

即便好評如潮，「蔓越莓核桃麵包」仍有一些被提及的不足，包括保存時間短，容易變硬，需要冷凍保存。華人消費者建議，購買麵包三天內，可常溫保存、開袋即食；但之後就應該切片冷凍，想吃的時候解凍慢慢吃。「份量很大，我一家三口幾天內根本吃不完。」其他華人消費者表示，麵包因其口感密實，不是鬆軟型麵包，「家中孩子不是很喜歡，但我越嚼越有勁。」

值得注意的是，這款麵包並非全年供應，而是偏向秋冬季節推出的限定商品。每當上架，一些社群就會出現補貨討論熱潮，甚至有媒體形容這款麵包擁有「近乎狂熱的追隨者」，許多老顧客看到就買。華人消費者指出，洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）好市多門店最近有售，在「好吃、健康」的平衡點上，它已經成為不少家庭的長期選擇。

2磅重的「蔓越莓核桃麵包」，南加好市多門店僅售7.99美元。（記者邵敏／攝影）
2磅重的「蔓越莓核桃麵包」，南加好市多門店僅售7.99美元。（記者邵敏／攝影）

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好市多 核桃 Costco

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