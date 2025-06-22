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封面故事／這10種香草超好種 園藝新手不能錯過

馬雯婷
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如果你想開始打造屬於自己的香草園，選擇多年生香草是個絕佳起點。(路透)
如果你想開始打造屬於自己的香草園，選擇多年生香草是個絕佳起點。(路透)

如果你想開始打造屬於自己的香草園，選擇多年生香草是個絕佳起點。這些植物不僅生長迅速、維護簡單，且只需栽種一次，就能多年持續收成。它們不但能為日常料理增添新鮮風味，更富含獨特香氣與迷人的視覺效果。

多年生香草生長迅速、管理簡單，且只需種植一次，便能多年持續收成，不僅為料理增添鮮...
多年生香草生長迅速、管理簡單，且只需種植一次，便能多年持續收成，不僅為料理增添鮮味，也帶來怡人香氣與美麗視覺。(美聯社)

根據Real Simple報導，以下是園藝專家推薦的10種快速生長多年生香草，特別適合園藝新手種植：

檸檬香蜂草 (Lemon Balm)。(圖／123RF)
檸檬香蜂草 (Lemon Balm)。(圖／123RF)

1. 檸檬香蜂草 (Lemon Balm)

檸檬香蜂草是一種用途廣泛的香草，帶有淡雅檸檬香氣，略帶薄荷味，常用於料理與草藥療法中，生長快速且極為容易栽培。園藝專家 Janney 建議，「檸檬香蜂草非常好種，但生長旺盛，需定期修剪控制，否則可能過度擴張。」此外，它耐鹿害，喜愛陽光充足的環境，並建議定期剪除花朵，以維持葉片風味。

．耐寒區域：3至7

．光照：全日照

．土壤：排水良好、中性至酸性

細香蔥 (Chives)。(圖／123RF)
細香蔥 (Chives)。(圖／123RF)

2. 細香蔥 (Chives)

細香蔥屬於洋蔥家族，是新手最容易上手的香草之一。園藝達人Dilmore表示，「細香蔥由球莖生長，建立根系後幾乎不需額外照顧。」喜歡陽光充足與排水良好的肥沃土壤，採收時可直接從基部剪下幾根，不久便會重新長出。

．耐寒區域：3至9

．光照：全日照

．土壤：壤土、砂質土壤

薄荷 (Mint)。(圖／123RF)
薄荷 (Mint)。(圖／123RF)

3. 薄荷 (Mint)

薄荷氣味清新、用途廣泛，是最容易栽培的多年生香草之一。「薄荷幾乎生長過頭，甚至常被當作雜草。」Dilmore 說。薄荷適合潮濕且排水良好的土壤，建議使用盆栽栽培，以控制其擴張力，也可透過分株或插枝繁殖。

．耐寒區域：3至11

．光照：半日照至全日照

．土壤：排水良好、壤土、濕潤

奧勒岡 (Oregano)。(圖／123RF)
奧勒岡 (Oregano)。(圖／123RF)

4. 奧勒岡 (Oregano)

奧勒岡為地中海原生植物，生長快速且香氣迷人。「奧勒岡有多種品系，風味與香氣各異，是優秀的地被植物。」Dilmore 說。適合種於陽光充足、土壤貧瘠處，過於肥沃的土壤反而會減弱風味。

．耐寒區域：4至10

．光照：全日照

．土壤：排水良好、酸性或中性

百里香 (Thyme)。(圖／123RF)
百里香 (Thyme)。(圖／123RF)

5. 百里香 (Thyme)

百里香是低矮的多年生香草，耐寒且每年可自行回春。Dilmore 建議，「它非常適合種在岩牆縫隙中，具有良好觀賞性，也具抗旱力。」

．耐寒區域：5至9

．光照：全日照

．土壤：壤土、砂質

薰衣草 (Lavender)。(圖／123RF)
薰衣草 (Lavender)。(圖／123RF)

6. 薰衣草 (Lavender)

薰衣草香氣濃郁，耐旱又能抵抗鹿害，是兼具觀賞與實用性的香草植物。Janney指出，「薰衣草不喜濕，較適合乾燥、炎熱地區，多數品種不耐嚴寒。」

．耐寒區域：5至9

．光照：全日照

．土壤：排水良好、乾燥、鹼性

野生薑 (Wild Ginger)。(圖／123RF)
野生薑 (Wild Ginger)。(圖／123RF)

7. 野生薑 (Wild Ginger)

野薑不是常見食用薑，而是香氣較柔和、適合當作陰涼地被植物的多年生品種。Tammy Sons說，「它喜歡陰影處，需保持土壤濕潤但不積水。」

．耐寒區域：3至7

．光照：遮陰

．土壤：濕潤、肥沃、略酸性

夏天無憂草 (Skullcap)。(圖／123RF)
夏天無憂草 (Skullcap)。(圖／123RF)

8. 夏天無憂草 (Skullcap)

屬於薄荷家族的夏天無憂草生長迅速，花色豐富，是兼具藥用與觀賞價值的香草。Sons表示，「這種植物不僅美麗，還具有歷史上的藥用用途，且相當好照顧。」

．耐寒區域：3至9

．光照：全日照至半日照

．土壤：濕潤、排水良好

鼠尾草(Sage)。(圖／123RF)
鼠尾草(Sage)。(圖／123RF)

9. 鼠尾草(Sage)

鼠尾草耐旱、耐寒，是香氣濃郁的多年生灌木型香草。Dilmore建議新手從苗株開始種植，因種子成長期較長。

．耐寒區域：4至10

．光照：全日照

．土壤：排水良好、壤土、砂質

茴香薄荷(Anise Hyssop)。(圖／123RF)
茴香薄荷(Anise Hyssop)。(圖／123RF)

10. 茴香薄荷(Anise Hyssop)

這種香草不僅容易種植，還能開出持久的紫色花朵，吸引蝴蝶與蜂鳥，從春季一路綻放到秋天。Janney表示，「茴香薄荷喜歡乾燥、排水良好的土壤與充足陽光，需避免積水。」春季修剪即可保持整潔。

．耐寒區域：3至8

．光照：全日照

．土壤：排水良好、濕潤、砂質

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