醫藥／配戴助聽器 改善年長者孤獨感

研究顯示，配戴助聽器可改善孤獨感；示意圖。（圖／123RF）

隨著年齡增長，許多長者面臨聽力退化問題，這不僅影響日常生活，更可能導致心理健康問題，例如孤獨感及抑鬱。

這緣於聽力出現障礙後，長者逐漸退出社交活動，減少與他人的交流，這種社交隔離容易導致孤獨感，嚴重的甚至可能發展成為抑鬱症，研究顯示，聽力障礙的長者患抑鬱症的風險比正常聽力的長者高出約50%。因此解決聽力障礙，自然也解決好由此引起的問題。

一項研究表明，簡單如一個助聽器，就是應對美國長者普遍存在孤獨感的有效方法之一。

研究人員最新在美國醫學會雜誌-內科學 (JAMA Internal Medicine) 發表報告指出，佩戴助聽器的長者，比未佩戴助聽器的有更多朋友。他們不但留住了舊雨，而且平均在3年內就結交一位新知，一般而言仍會保持一定的社交活動。

研究人員指出，調查發現在全國70歲及以上的長者裡，有三分之二患有聽力障礙，當然聽力障礙並不表示他們已完全失去聽覺，然而聽力在溝通及社會連結裡起著至關重要的作用，因此聽力障礙者往往比較難以維持人際關係。

在臨床試驗裡，研究人員追蹤了馬里蘭、北卡州、明尼蘇達及密西西比等州，近1000名有聽力障礙及表示有孤獨感的男、女性長者，他們年齡由70至84歲。

這些長者給平分成兩組，一組配備助聽器，並接受聽力專家的諮詢及個人化指導。另一組獲得了健康方面的建議，例如運動技巧以及如何與醫護人員溝通的策略等，但沒有配備助聽器或其他聽力輔助工具。

其間研究人員透過追蹤參與者與其他人相處的頻率，以及評估他們社交圈的規模及多樣性，藉以衡量他們的社會孤獨感。結果顯示在3年後，配戴助聽器的參與者，其孤獨感略有改善，而未配戴助聽器的參與者反而增加了孤獨感。

負責研究的紐約大學人口健康教授科雷什 (Josef Coresh) 指出，研究表明確保長者時能夠繼續與家人、朋友保持聯繫，是維持他們生活品質的關鍵。

他表示，孤獨感對長者尤其危險，因此若把助聽器納入聯邦醫療保險 (Medicare ，俗稱紅藍卡 ) 的涵蓋範圍內，乃是應對這個孤獨流行病的手段之一。