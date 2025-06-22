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封面故事／只要樹汁流淌 楓糖傳統流傳

齊天大聖
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這幅畫在描繪19世紀的北美印第安人製作楓糖。(取自維基公有領域)
這幅畫在描繪19世紀的北美印第安人製作楓糖。(取自維基公有領域)

冬末的寂靜中，冰雪依然覆蓋著田野，樹林在微弱的陽光下光禿禿的，糖楓樹的深處卻有什麼東西在蠢蠢欲動。在樹幹上開一條槽，輕輕敲入一個小管，樹汁便開始流淌。它們被收集在金屬桶裡，像銀鈴一樣懸掛著。

流動的時刻每年都不一樣，但在新英格蘭南部，通常始於2月下旬；在更北的地方，要到3月才開始。嚴寒過後，冰雪融化，陽光普照，氣溫超過華氏32度，這時樹汁開始流出來。

農民們前往樹林。他們穿著雪鞋或雪橇，在樹幹上鑽孔，打入木樁，掛上桶子。隨著樹汁的積累，它們被倒入更大的容器中，由馬或牛拉動的桶或罐，然後運到糖屋。在那裡，樹汁倒入大鍋子或蒸發器中，慢慢煮成糖漿或糖。

在糖屋裡，沸騰的樹汁冒出蒸氣。甜美的香氣瀰漫在寒冷的空氣中，飄蕩在白雪皚皚的地面上，溫暖著人們的心，也拉近了鄰居的距離。

對許多鄉村社區來說，製糖時間不僅僅是一件瑣事，更是一場慶典。親朋好友聚在一起觀看、幫忙、品嘗。他們來這裡不僅是為了享受糖漿，更是為了體驗：聽到樹汁滴落的輕柔聲響，看到糖屋屋頂上裊裊升起的蒸汽，呼吸著沸騰的甜味。

早在第一批歐洲殖民者到來之前，東北地區的原住民就已開始採集楓樹汁液並煮沸製糖。

他們用石器和挖空的圓木直接在林中製糖。糖楓對他們而言是神聖的，是來自神仙的恩賜。每年採糖季開始時，部落會舉行儀式，表達感恩，並講述傳說：曾經，糖楓樹中流淌的是純淨的甜汁，但人們漸漸變得懶惰，理所當然地享用這份恩賜。於是，神仙將甜汁稀釋為樹液，使人們必須付出勞動，才能再次嘗到甜美的滋味，這是一課，教導人們努力與感恩。

陽春3月，在佛蒙特州、新罕布夏州和緬因州的森林裡，糖楓樹汁又開始流淌了。即使積雪依舊深厚，夜晚依然寒冷刺骨，但樹汁的流淌是一種預兆，冬天正在過去，春天即將到來。

楓糖漿依然如故：純淨、甜美、美味，並且深深融入了美國文化。只要糖楓樹還在，樹汁還會流淌，製糖的儀式會延續，將過去與現在緊緊相連，就如同糖漿本身一般，甜蜜而悠長。

後記：

本文描寫了新英格蘭春天來臨前，糖楓樹汁開始流動、熬糖製漿的自然現象與傳統習俗，融合個人觀察與歷史背景，旨在與讀者分享這充滿文化底蘊的傳統。

傳統從楓樹中取得樹汁的桶子與袋子。(取自維基公有領域)
傳統從楓樹中取得樹汁的桶子與袋子。(取自維基公有領域)
美國楓樹產糖量主要來自新英格蘭。新澤西斯托克頓大學有個楓糖計畫，圖為研究人員已取...
美國楓樹產糖量主要來自新英格蘭。新澤西斯托克頓大學有個楓糖計畫，圖為研究人員已取得收集到的樹汁。(美聯社)
佛蒙特州一處賣場裡陳列的不同色澤的楓糖。(美聯社)
佛蒙特州一處賣場裡陳列的不同色澤的楓糖。(美聯社)
美國楓樹產糖量主要來自新英格蘭。新澤西斯托克頓大學有個楓糖計畫，圖為研究人員將一...
美國楓樹產糖量主要來自新英格蘭。新澤西斯托克頓大學有個楓糖計畫，圖為研究人員將一個龍頭和管子插入紅楓樹。(美聯社)
美國楓樹產糖量主要來自新英格蘭。新澤西斯托克頓大學有個楓糖計畫，圖為研究人員利用...
美國楓樹產糖量主要來自新英格蘭。新澤西斯托克頓大學有個楓糖計畫，圖為研究人員利用一個個幫浦協助取得樹汁。(美聯社)
美國楓樹產糖量主要來自新英格蘭。新澤西斯托克頓大學有個楓糖計畫，圖為製作完成的楓...
美國楓樹產糖量主要來自新英格蘭。新澤西斯托克頓大學有個楓糖計畫，圖為製作完成的楓糖。(美聯社)
美國楓樹產糖量主要來自新英格蘭。新澤西斯托克頓大學有個楓糖計畫，圖為研究人員正將...
美國楓樹產糖量主要來自新英格蘭。新澤西斯托克頓大學有個楓糖計畫，圖為研究人員正將樹汁煮成楓糖。(美聯社)

新英格蘭 新罕布夏州 原住民

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