我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美成功重擊伊核設施 政府內部氣氛為何沒那麼樂觀？

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

周日動動腦／美國最大的圖書館位於什麼地方？

吳菲
聽新聞
test
0:00 /0:00

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.哪個國家每年的國定假日加上各種宗教節日，可以放假達35天？

2.世界遺產(World Heritage)的概念源於1959年，是為了拯救哪國的古蹟將永沉水底而起？

3.歐洲哪個城市擁有將近2500座橋梁？

4.美國最大的圖書館位於什麼地方？

5.愛因斯坦金句:「蠢材與天才的區別在於天才是有極限的，愚蠢則無」，但此話其實最早出自哪位法國劇作家？

6.美國歌曲《夢迴故里》(Dreaming of Home and Mother)雖因李叔同的《送別》在華人圈中聞名，但之前早已有日語的版本，名叫什麼？

7.據說梵谷兒時渴望母愛而不得，因此很喜歡給孩子講誰寫的童話《母親的故事》？

8.「君埋泉下泥銷骨，我寄人間雪滿頭」可說是對亡友最悲情的悼念。這是哪兩人之間的友情？

9.中國哪一個少數民族在10月慶祝新年？

10.請找出三部劇情中出現著名地標「好萊塢標誌」(Hollywoodsign)的電影？

答案：1.尼泊爾 2.埃及 3.漢堡 4.華盛頓特區 5.小仲馬 6.旅愁 7.安徒生 8.白居易、元稹 9.哈尼族 10.超人、明天過後、火箭人

埃及 華人 好萊塢

上一則

話題／川普想要一場軍事秀 但卻上了一堂歷史課

下一則

經驗談／防糾紛 保險細節須知道

延伸閱讀

美中貿易戰休兵 擬再延90天 美官員暗示延到11月 協議仍有阻礙

美中貿易戰休兵 擬再延90天 美官員暗示延到11月 協議仍有阻礙
以色列擬暗殺伊朗最高領袖 被川普攔下 內唐亞胡：川是伊朗頭號暗殺對象

以色列擬暗殺伊朗最高領袖 被川普攔下 內唐亞胡：川是伊朗頭號暗殺對象
美日關稅談判G7前趕進度 六輪無果

美日關稅談判G7前趕進度 六輪無果
加拿大G7峰會5大看點 聚焦中東局勢及關稅

加拿大G7峰會5大看點 聚焦中東局勢及關稅

熱門新聞

透過火車窗戶，旅行者「看到了這個國家更多的一面」。圖為美鐵「帝國建造者號」(Empire Builder)沿著俄勒岡州波特蘭附近的哥倫比亞河峽谷前進。(美聯社)

封面故事／25歲比利時女孩 買499元通票搭火車遊美

2025-06-15 13:30
好萊塢風光不再，單靠政府補貼難以回春。(美聯社)

美國現象／搶救好萊塢 加州來晚了

2025-06-15 12:15

理財百科╱守住辛苦掙得財富 避免犯這4錯誤

2025-06-15 02:16
愈多消費者改買冷凍披薩回家，自己烤來吃。(美聯社)

美國現象／冷凍披薩熱銷=經濟不妙

2025-06-15 11:24
遊客們俯瞰新河峽谷。(美聯社)

封面故事／7條鐵路 暢遊南方小鎮風情

2025-06-15 13:28
理財專家歐曼(Suze Orman)。(美聯社)

理財百科╱掌握5金錢原則 生活中擁POWER

2025-06-15 02:16

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線