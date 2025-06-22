周日動動腦／美國最大的圖書館位於什麼地方？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.哪個國家每年的國定假日加上各種宗教節日，可以放假達35天？

2.世界遺產(World Heritage)的概念源於1959年，是為了拯救哪國的古蹟將永沉水底而起？

3.歐洲哪個城市擁有將近2500座橋梁？

4.美國最大的圖書館位於什麼地方？

5.愛因斯坦金句:「蠢材與天才的區別在於天才是有極限的，愚蠢則無」，但此話其實最早出自哪位法國劇作家？

6.美國歌曲《夢迴故里》(Dreaming of Home and Mother)雖因李叔同的《送別》在華人 圈中聞名，但之前早已有日語的版本，名叫什麼？

7.據說梵谷兒時渴望母愛而不得，因此很喜歡給孩子講誰寫的童話《母親的故事》？

8.「君埋泉下泥銷骨，我寄人間雪滿頭」可說是對亡友最悲情的悼念。這是哪兩人之間的友情？

9.中國哪一個少數民族在10月慶祝新年？

10.請找出三部劇情中出現著名地標「好萊塢 標誌」(Hollywoodsign)的電影？

答案：1.尼泊爾 2.埃及 3.漢堡 4.華盛頓特區 5.小仲馬 6.旅愁 7.安徒生 8.白居易、元稹 9.哈尼族 10.超人、明天過後、火箭人