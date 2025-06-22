城鎮傳真／佛州西棕櫚灘 海景豪宅弄潮兒

西棕櫚灘大西洋的風韻。(圖╱作者提供)

因這裡草木茂盛，海灘上布滿大的棕櫚樹故得名--棕櫚灘(Palm Beach)。

西棕櫚灘(West Palm Beach)位於佛羅里達州 東南部，與東側的棕櫚灘隔沃斯湖(Worth Like)相望，中間有橋梁相連。這裡除了財富、名人、豪宅聞名於世外，還有誘人的自然美景。

在西棕櫚灘的海灘公園，擁有標誌性的海濱長廊，長廊上立著時鐘的瞭望台，彩色的藝術座椅，整齊高大的遮蔭棕櫚樹，周圍還有許多色彩斑斕的精品店，各具特色的餐館、咖啡館、娛樂場所和面向大海的高層公寓，以及圍繞在綠茵和樹蔭中各種風格的私家豪宅。

漫步在海風送爽的海濱大道上，沒有擁擠的人群和嘈雜的聲音，一切都在緩慢節奏中行進。我倚靠在海濱長廊低矮的圍牆旁，放眼四望，陽光明媚，海天相連。那天水相依的大西洋比天色還蔚藍，平靜時像舞者藍色冗長的裙紗鋪在天際線下，那麼浪漫多姿，風姿綽約；波動時掀起團團白浪如天上的團團白雲降落在海面上，那麼輕柔、鬆軟…那微波細浪在海灘下划出條條曲折的邊線，像是給浩蕩的大海鑲上了秀麗蕩漾的裙邊，使大海變得更加迷人、浪漫和引人遐想。沙灘的高處站著觀海的人群和身穿白裙的女郎，她們也許在觀看遠處那乘風破浪而來的船隻，也許在欣賞蔚藍海水動靜起伏掀波起浪的壯觀，也許在遐想她們心中浪漫美好的未來。

走下滿是砂石礁岩的大海岸邊，光腳走在晶瑩鬆軟的淺棕色沙灘上，頓時感受腳底被細沙溫暖的舒心 ，我步步為營謹慎地邁步行走，就像踩在鬆軟舒適的地毯上 。沙岸邊的海水皎潔無比的蔚藍，海波平穩如鏡，偶遇微風，只吹起了千萬道粼粼微波。可我不敢再往海邊走，因為我瞭解大海有「變臉」的特技 ，唯恐我這膝蓋、手腕有傷痛已八十有五的老嫗埋葬在瞬間的「變臉」中。

海灘並不是一馬平川。在它的邊沿處常有海浪留下的漂流物，有千萬年自然偉力雕繪的嶙峋礁岩怪石。「嘩！嘩！」海浪拍打著礁石，海水與怪石相碰撞拍出的浪花，閃現出一片晶瑩沖天的波瀾。此時，天光海色、黑礁白浪相互輝映，這是遊客最愛觀賞和留影的場景，也是攝影者最愛捕捉的動態鏡頭。

棕櫚灘位於美國佛羅里達州東南部，除了財富、名人、豪宅聞名於世外，還有誘人的自然美景。(圖╱作者提供)

遊客們各擺姿勢，希望手機裡留下自己的美姿。一對有美麗紋身的伴侶，女的身著三點式泳裝，男的像是嬉皮打扮，雜亂的綠色過肩長髮，滿是花朵的背心，他們的手臂和雙腿的紋身像是裹上各種色彩的圖案，很漂亮，他們自豪地秀給我看，並高興地讓我為他們留下倩影。此時，沙灘上的人們，年少的在沙灘上追逐歡笑，聚沙積建他們各自心中的「殿堂」。有的人聚餐在沙灘上，有的任海風吹亂金黃頭髮，仍凝神觀賞大海波濤起伏的海景，有的在金色柔光照耀下和人們笑面相迎，有的躺在沙灘上靜靜地聆聽前後有序高低不同的海浪聲。